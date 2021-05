Geschäftsmann, Fußball-Förderer, OSC-Bremerhaven-Mäzen – und neuerdings kein Anhänger mehr von OSC-Trainer Björn Böning: Bernd Günther. (Lothar Scheschonka)

Es ist nicht so, dass die Zusammenarbeit schon immer schlecht war. Rund zwei Jahre lang haben Björn Böning und Bernd Günther zum Nutzen des OSC Bremerhaven gewirkt, gemeinsam und ohne Konflikte. Konkret sah das so aus: Böning kümmerte sich als 2. Vorsitzender, Sportlicher Leiter und zuletzt auch Interimstrainer um Erfolge und Entwicklung; Bernd Günther stand ihm zur Seite, als Mäzen und mit seinen Kontakten in die Geschäftswelt. Allein 100.000 Euro brachte dieser seit seinem Einstieg in 2018 an finanzieller Unterstützung zusammen. „Das lief zwei Jahre lang ganz hervorragend“, sagt Günther, und Böning betont: „Das unterschreibe ich, Bernd Günther war eine große Hilfe.“ Nun sind die guten Jahre allerdings vorbei, mittlerweile ist das Verhältnis überschattet von Auseinandersetzungen. Deshalb wird es die Zusammenarbeit auch zukünftig nicht mehr geben. „Dafür ist mein Geld zu schade“, sagt Bernd Günther.

Es gibt einige Dinge, die den 80-Jährigen zuletzt gestört haben. Deutlich hervor hebt sich allerdings eine Personalie, nämlich die Verpflichtung von Trainer Jörn Heins. Er soll künftig gemeinsam mit Böning ein Team auf der Bank des OSC bilden. „Das ist eine Schweinerei von Björn Böning“, findet Bernd Günther – und bezieht sich dabei gleich auf zwei Umstände. Zum einen habe man bereits zu Beginn der Zusammenarbeit vor rund drei Jahren ausgemacht, irgendwann auf Angelo Pauls als Trainer der Olympischen zu setzen. Der 28-Jährige steht zwar nun seit fünf Jahren in Diensten des Tuspo Surheide, wo er die 1. Herren als Spielertrainer in der Landesliga und die U19 in der Regionalliga Nord verantwortet. Nach Aussage von Bernd Günther wäre Angelo Pauls aber zu einem Engagement beim OSC Bremerhaven bereit. „Und er ist der beste Trainer in Bremerhaven“, betont der Geschäftsmann. Aber es ist nicht nur das Scheitern dieser Verpflichtung, das Günther ärgert. Es ist auch die Verpflichtung des neuen Trainers: „Eine Zusammenarbeit mit Jörn Heins ist zu 100 Prozent ausgeschlossen.“ Der neue Mann auf der OSC-Bank habe ihn vor Jahren „schwer beleidigt“ und in den sozialen Medien nun auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel „als Nazi-Tante diffamiert“. Zudem sei Jörn Heins ein „verkappter Spielerberater“, übe also eine Tätigkeit aus, die im Widerspruch zur Arbeit als Trainer stehe.

Björn Böning bestreitet nicht, dass sein langjähriger Freund Heins auch als Spielerberater tätig ist. „Und das stört mich überhaupt nicht, denn ich habe ja nach wie vor den Hut auf.“ Zudem sei der neue Trainer mittlerweile in einer Agentur und auf einem ganz anderen Niveau tätig. „Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob noch irgendjemand von unseren Spielern durch Jörn Heins beraten wird“, so der 52-Jährige. Im Übrigen sei der neue Trainer die „beste Wahl“. Zuvor habe sich Björn Böning auch umfangreich ausgetauscht: „Da war nicht einer dabei, der Bauschmerzen mit Heins hatte, die Spieler hielten das sogar für eine Top-Idee, und nur von Bernd Günther kam eine Gegenstimme.“ Woher dessen Informationen zur Diffamierung der Bundeskanzlerin stammen, könne Böning allerdings nicht sagen. Schließlich habe man sich zu Beginn der Zusammenarbeit auch nicht auf einen zukünftigen Trainer Angelo Pauls festgelegt. „Er wird seinen Weg machen, ist nach meinen Informationen aber fest in Surheide verankert“, so der OSC-Macher.

Es geht offenbar nicht mehr viel zwischen Günther und Böning. Zu einem Hauch der Verständigung reicht es aber immerhin noch. Der Mäzen möchte sein Engagement zukünftig nämlich auf die Jugend des Vereins beschränken, und Björn Böning findet: „Wenn er das macht, freue ich mich.“