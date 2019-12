Rasant und doch gefühlvoll: Das ungarische Paar Feri und Zsofi begeisterte das Bremer Publikum mit seiner Rhönradnummer. (Fotos: Frank Thomas Koch)

Willkommen im Paris der 1920er-Jahre. Gaslaternen und ein Hallenboden mit Kopfsteinpflasteroptik sorgten für den nostalgischen Rahmen. Vintage-Look galt auch für die Kostüme der Musiker und Artisten. Unter dem Titel Opus lud das Feuerwerk der Turnkunst die Zuschauer am Montag in der Bremer ÖVB-Arena zu einer kreativen Zeitreise ein. Eine Zeitreise mit einer stimmigen Choreografie, einer sehr gelungenen musikalischen Untermalung und einer Vielzahl artistischer Darbietungen. Und Opus hielt, was der Name versprochen hatte: die Turnshow war ein echtes Kunstwerk und begeisterte in zwei Vorstellungen mehr als 13 000 Besucher.

Turnen ist mehr als Boden und Barren. Viel mehr. Das beweist das Feuerwerk der Turnkunst nun schon seit mehr als drei Jahrzehnten und hat sich nicht ohne Grund zur erfolgreichsten Turnshow Europas entwickelt. Jedes Jahr anders, jedes Jahr neu – und doch irgendwie immer verlässlich gleich. Weil diese Veranstaltung stets gespickt ist mit sportlichen Höchstleistungen. Mit Artisten und Akrobaten, die das Publikum in ihren Bann ziehen. 28 Gruppen aus allen Teilen der Welt, darunter Aktive aus Argentinien, Spanien und der Mongolei, brannten auch beim 16. Gastspiel des Feuerwerks in der ÖVB-Arena ein echtes Feuerwerk ab und präsentierten ein vielfältiges Potpourri aus Kunst und Sport.

Es war ein kurzweiliges Programm mit flüssigen Übergängen und imposanten Lichteffekten. Den Kern dieses Kunstwerks bildete in diesem Jahr die Musik. Mit von Rick Jurthe eigens komponierten Songs wurden die einzelnen Darbietungen von der neu zusammengestellten Band „The Red Sox Peppers“ erstmals komplett live begleitet und umrahmt. Die Artisten und Künstler, die für diese Show verpflichtet wurden, hatten im Vorfeld ihre Choreografien auf einzelne Teile dieser Musik abstimmen müssen. Erst beim Tourbeginn am Wochenende in Oldenburg traf sich das komplette Ensemble, dort wurden diese Teile zu einem Ganzen zusammengefügt. Zu einer Zeitreise, die dank der gelungenen Regie von Heidi Aguilar packende Geschichten erzählt und jetzt in Bremen für spektakuläre, aber auch magische Momente sorgte.

Momente, mit viel Eleganz und Gefühl. Etwa beim Auftritt von Angela Kim und Stuart McKenzie, die zum Abschluss des ersten Showblocks eine beeindruckende Kombination aus Tanz auf Rollerskates und kraftvoller Artistik an den Strapaten zeigten. Es war eine verspielte und zugleich atemraubende Show in luftiger Höhe.

Hoch hinaus ging es auch bei den Nomaden aus der Mongolei. Die Turner katapultierten sich in schwindelerregende Höhen, um Menschensäulen zu bauen. Erst standen drei Personen übereinander. Dann vier. Der Turm wackelte bedenklich, die Turner drohten abzustürzen, den Zuschauern stockte der Atem. Ein paar Trippelschritte vor, wieder zurück, es dauerte einige Sekunden, bis die Säule stabil stand – und das Publikum erleichtert applaudierte. Donnernden Beifall hatte diese Truppe aus der Mongolei zuvor bereits für ihre Vorführung als seilspringende Menschensäulen eingeheimst. Ein spektakulärer Akt, weil zum Teil zwei Seile zum Einsatz kamen und auch die oben auf den Schultern stehende Person springen musste.

Es war eine Show der Extreme. Immer wieder wurden zu Herzen gehende Liebesszenen dargeboten, ästhetisch und innig wie beim kanadischen Duo „Hand 2 Stand“, das die beiden Körper auf Handstandklötzen akrobatisch verschmelzen ließ. Oder wie beim ungarischen Paar Feri und Zsofi, das am und im Rhönrad eine rasante und zugleich sehr gefühlvolle Übung zeigte. Dann wieder wurde es wild und tempogeladen, als die „Faceoff x Crew“ aus Dänemark auf der Air-Track-Bahn und später auf dem Mini-Trampolin abhob und in schneller Folge Schrauben und Salti präsentierte.

Reckartistik der Spitzenklasse gab es zudem von der Gruppe „Extreme Fly“, bestehend aus vier jungen Ukrainern, die sich an einem Dreifachreck wagemutig um die Stangen drehten und flogen. Etwas beschaulicher, aber ebenfalls absolut hochklassig war die Darbietung von Viola Brand: Die Vize-Weltmeisterin im Kunstradfahren glänzte mit einem perfekten Balancegefühl und zeigte eine faszinierende Übung, der sich Tobias Wegner nur zu gern angeschlossen hätte. Wegner war der Moderator des Programms, passenderweise in seiner Rolle aber angelehnt an die Stummfilmzeit. Mit Mimik, Komik und kleinen Einlagen sorgte er für den roten Faden der Show.

Zur Sache

„Hard Beat“ kommt nach Bremen

Das Feuerwerk der Turnkunst ist mitsamt Künstlern und Equipment kaum aus der Stadt, da sind die Planungen für die Tournee 2021 bereits abgeschlossen. Das Ensemble für die neue Tour steht fest, ebenso die Termine. Unter dem Titel „Hard Beat“ wird es erneut 35 Shows in 22 Städten geben. Bremen ist dabei erstmals die letzte Station auf der Tour. „Hard Beat“ gastiert am Dienstag, 26. Januar (19 Uhr) und Mittwoch, 27. Januar 2021 (17 Uhr) in der ÖVB-Arena. Der Kartenvorverkauf für beide Veranstaltungen ist bereits angelaufen. Weitere Informationen gibt es unter www.feuerwerkderturnkunst.de.