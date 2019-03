Die Preisträgerin Maleike Schubert mit Thomas Fürst (l., Sparkasse Bremen), Bürgermeister Carsten Sieling und Jörg Twiefel, Vorsitzender der Special Olympics Bremen. (Kuhaupt)

Unter großem Applaus hat Bürgermeister Carsten Sieling am Montag zum ersten Mal den Bremer Inklusionspreis im Sport verliehen. Verdient hätten ihn gewiss ganz viele, am Ende fiel die Wahl der fünfköpfigen Jury auf Maleike Schubert vom Magistrat Bremerhaven und die SG Findorff. Der Preis, deutschlandweit der erste dieser Art, wurde durch Special Olympics Deutschland in Bremen (SOB) vergeben, ist mit 1000 Euro für den Einzelpreis und 2000 Euro für den Vereinspreis prämiert und soll künftig alle zwei Jahre vergeben werden. „Inklusion ist eine breite gesellschaftliche Aufgabe und geht uns alle an. Der gemeinsame Sport von Menschen mit und ohne Behinderungen steht beispielhaft für eine inklusive Gesellschaft“, betonte Bürgermeister Sieling vor über 100 Gästen.

Die Preisträgerin Maleike Schubert, geboren auf Mauritius, ist seit Mitte 2016 über das Projekt InSpo (Inklusion im Sport) beim Magistrat Bremerhaven beschäftigt. Sie ist von Geburt an sehbehindert und sprachbehindert. Nach dem Abitur und anschließendem Studium hatte sie sich für die ausgeschriebene InSpo-Stelle beworben und ist nach der Zusage von Marburg nach Bremerhaven gezogen.

Die Jury entschied sich für Maleike Schubert, weil sie in Bremerhaven viele neue Sportarten und Sportvereine für inklusive Sportangebote gewinnen konnte – von Turnen, Spielsportarten bis hin zum Reiten. In Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung führte sie eine Fachtagung zu Inklusion im Sport durch. Mit positiven Folgen, denn Bremerhaven ist heute auch dank Maleike Schubert eine Modellregion für Inklusion im bundesweiten Projekt „Mehr Integration für Alle“. Neben der Organisation des Bremerhavener Behindertensportfestes steht für Ende März 2019 eine ganze Sportwoche mit inklusiven Angeboten in Bremerhavener Sportvereinen auf dem Programm.

Den Vereinspreis hat sich die SG Findorff mehr als verdient. Schon 1978 (damals noch als TvdB) hatte der Verein gemeinsam mit der Sonderschule Am Wandrahm eine Sport-Integrationsgruppe ins Leben gerufen, in der zunächst Kinder mit geistiger und mehrfacher Behinderung und gesunde Kinder zusammen Sport treiben konnten. Seit 1981 gibt es entsprechende feste Sportgruppen im Verein, einige Kinder aus der Anfangszeit sind heute als Erwachsene immer noch im Verein aktiv.

Jörg Twiefel als Vorsitzender der Special Olympics Bremen lobte das Engagement der SG, die seit 2015 fünf inklusive Kinderturngruppen und Ballsportgruppen mit dafür qualifizierten Übungsleitern anbietet. Die Angebote sind Teil einer gemeinsamen Initiative der Deutschen Turnerjugend und der Deutschen Behindertensportjugend. Der Verein plant eine neue „Sporthalle für Alle“ und hat dafür bereits öffentliche Planungsmittel bewilligt bekommen.

Sowohl Maleike Schubert wie auch die SG Findorff erfüllten laut Sieling alle Kriterien bei der Preisträger-Auswahl. Denn Voraussetzung für die Wahl sei ein nachhaltiges Engagement gewesen sowie die Förderung von gemeinschaftlicher Bewegung und Begegnung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. „Ich freue mich sehr, dass wir diesen Preis heute an Maleike Schubert verleihen, die im Bremerhavener Sport ein breites Netzwerk geknüpft hat“, erklärte Sieling. „Und die SG Findorff, die schon seit 40 Jahren die Integration durch Sport fördert. Sie sind tolle Vorbilder“, sagte Sieling weiter.

Zuvor hatte der Bürgermeister noch einmal verdeutlicht, dass Inklusion mehr sei als gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung oder der barrierefreie Zugang zu Gebäuden. „Inklusion ist breite gesellschaftliche Aufgabe“, erklärte Sieling. Festredner Gernot Mittler, ehemaliger Präsident der Special Olympics, lobte Bremen für die Vorreiterrolle in Sachen Inklusion. „Erst wenn es normal ist, verschieden zu sein, werden wir in einer inklusiven Gesellschaft leben“, sagte Mittler. Ein Satz, der hängen bleibt.