Training auf Abstand: Martin Schultze muss bei den Übungsstunden mit dem Bremer HC jetzt auf viele Regularien achten. Das Foto zeigt die BHC-Spielerin Julianai aus Malaysia im vergangenen Jahr beim Torschusstraining. (Axel Kaste)

Nein, er will sich nicht beschweren. Die Situation sei jetzt eben so, also heißt es: das Beste draus machen. Für Martin Schultze ist das zum Beispiel der Kaffee auf der Terrasse der Club-Gastronomie, Laptop und Handy vor sich auf dem Tisch. Die Sonne strahlt, und Schultze hat sein Büro mal eben ins Freie verlegt. Geht ja jetzt, die Restaurants sind ja wieder geöffnet. Schritt für Schritt erobert Schultze beim Bremer HC den Weg zurück in die Normalität. Aber als er erzählt, wie es dem Hockey-Club derzeit so geht, fällt ihm ein: „Mensch, eigentlich würden wir jetzt bald nach Malle fliegen, Abschlussfahrt.“ Geht natürlich nicht, keine Mannschaft wird in diesem Sommer nach Mallorca fliegen, um das Saisonende zu feiern. Weil es ein Ende, ein letztes Spiel, eben gar nicht gegeben hat.

Anders als im Fußball oder Handball, wo die Ligen einfach abgebrochen wurden, soll die Saison im Hockey allerdings im September weitergehen. „Wir haben den 12. September angepeilt“, sagt Schultze. Dann soll, so der Plan, die Rückrunde in der zweiten Hockey-Bundesliga beginnen. Der BHC ist Erster, die Chancen, wieder ganz nach oben zu kommen, eigentlich ganz gut. Aber klar ist schon jetzt, dass auch der erste Platz nach der Rückrunde nicht automatisch zum Aufstieg in die Bundesliga berechtigt. Für die Bundesliga-Saison wäre das kommende Frühjahr zu kurz, im Sommer sollen ja die Olympischen Spiele stattfinden.

Kurz-Runde ab April 2021

Also gibt es folgenden Plan: Im April 2021 soll es eine Kurz-Runde geben, dort spielen die ersten fünf und die letzten fünf Mannschaften in zwei Gruppen untereinander. Die Punkte aus der Feldserie werden übernommen und mit den Ergebnissen der Kurz-Runde verrechnet. Wer dann oben steht, steigt auf. Zum ersten Mal in der Hockey-Geschichte wird es also aller Voraussicht nach eine Saison mit insgesamt drei Serien geben. Für Schultze und seine Zweitliga-Damen bedeutet das: Erst in knapp einem Jahr wird geklärt sein, ob der BHC in der Saison 2021/22 wieder in der Bundesliga spielen darf. „Malle muss also warten“, sagt Schultze und meint die Abschlussfahrt im Sommer 2021.

Die Gegenwart aber hat so noch gar nichts von Liga-Betrieb. Zwei- bis dreimal die Woche bittet Schultze den Zweitligisten zum Training, der Ablauf ist in etwa immer ähnlich. Die Spielerinnen, die in einer Hockey-Wohngemeinschaft leben, kommen gemeinsam mit dem Auto, die anderen Spielerinnen in der Regel mit dem Rad. Begrüßt wird auf Abstand, auch die Ansprache von Schultze auf dem Platz findet in einem größeren Kreis statt. Die Bälle werden nach Möglichkeit nicht angefasst, Duschen und Umkleidekabinen sind natürlich gesperrt. Aber Schultze findet, dass es „auf den ersten Blick schon nach einem relativen normalen Training ausschaut“.

Aber auf den zweiten Blick wirkt die Szenerie im Heinrich-Baden-Weg dann doch etwas ungewöhnlich. Zweikämpfe gibt es auf dem Kunstrasenplatz nicht, auch das obligatorische Abschlussspiel entfällt. Dafür aber werden Technik und Torabschluss trainiert. „Wir waren im Vergleich zu anderen Bundesländern früh dran mit dem Neustart ins Training“, sagt Schultze, aber jetzt fange es an, mühsam und ein wenig öde zu werden. Neidisch blicke er nach Nordrhein-Westfalen, dort ist mittlerweile sogar ein Spiel mit maximal zehn Spielerinnen erlaubt. „Eigentlich sollte der Kontaktsport ja sogar wieder ganz freigegeben werden, aber das haben sie dann doch nicht durchgezogen.“ Schultze wäre schon froh, wenn ein kleines Spielchen möglich wäre, aber er muss eben weiter improvisieren beim Training. Abends schaue er sich schon mal Übungen von Toptrainern aus dem Hockey-Business an, die diese in Corona-Zeiten online stellen. Seine Hauptaufgabe in diesen außergewöhnlichen Wochen: „Ich muss die Spielerinnen bei Laune halten.“

Bis Ende Juni soll das noch so gehen, dann wird Schultze beim BHC für vier Wochen die Schotten dichtmachen – kein Training, keine Fitness, nichts. Im August geht es dann wieder richtig los. „Dann beginnen wir mit der Vorbereitung für den Liga-Start im September“, sagt er. Er glaubt fest daran, dass Hockey dann wieder vollumfänglich erlaubt sein wird. Probleme erwartet er eher für klassische Hallensportarten wie Handball, Eishockey oder Basketball. „Dort ist man ja auch von den Zuschauereinnahmen abhängig, schon wegen der Hallenmieten.“ Und weil Zuschauer bei Sportveranstaltungen in geschlossenen Gebäuden wohl bis auf Weiteres nicht erlaubt sind, werde es dort weiter große Probleme geben. „Wir brauchen nur eine Outdoor-Erlaubnis, das macht es einfacher.“ Denn die Reise nach Mallorca hat er nicht abgeschrieben, nur eben um ein Jahr verschoben. Wenn alles gut wird, sogar als Bundesligist.

Zur Sache

Bremer HC als Tabellenführer

An dem Saisonziel hat sich nichts geändert: Der Bremer HC will zurück in die Bundesliga, nachdem die Mannschaft von Trainer Martin Schultze im Sommer 2019 wieder in die Zweitklassigkeit musste. Dafür kam sogar ein Trio aus Malaysia. Die Tabelle führte der BHC vor dem Club Raffelberg an. Läuft alles nach Plan, startet der BHC am 12. September mit einem Heimspiel gegen den Hamburger Polo Club.