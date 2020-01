Ab 2020 olympisch: Baseball für die Männer und Softball für die Frauen. (kyodo /dpa)

Herr Würfel, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Baseball und Softball?

Philipp Würfel: Der größte Unterschied ist, dass der Ball beim Softball etwas größer und das Feld etwas kleiner ist. Anders als der Name vermuten lässt, ist der Ball aber genauso hart wie ein Baseball. Und er ist minimal schwerer. Dadurch fliegt er nicht so weit. Das Spiel wird dadurch schneller, denn der Softball wird öfter ins Spiel gebracht. Beim Softball wirft der Pitcher oder die Pitcherin außerdem von unten, also von unterhalb der Hüfte. Die Endgeschwindigkeit des Balles ist trotzdem ähnlich wie beim Baseball, weil die Entfernung zum Schlagmann oder zur Schlagfrau etwas geringer ist. Und der Schläger hat eine etwas andere Form.

Das klingt, als wäre Softball gar kein reiner Frauensport.

Das ist es auch nicht. In den USA entwickelte sich Softball als Freizeitvariante vom Baseball, die sowohl von Frauen als auch von Männern gespielt wurde. Schaut man weltweit, ist auch Herren-Softball und Damen-Baseball populär. Gerade bei den Softballteams im amerikanischen College-Sport. In Europa wird Softball in den Ligen jedoch vor allem von Frauen gespielt, während beim Baseball in erster Linie Männer aktiv sind. Das hat sich daraus entwickelt, dass Baseball bekannter und beim Softball nicht so viele Spieler aktiv waren. Vor allem in den USA, aber eigentlich auch in anderen Ländern, sind die Geschlechter aber noch immer durchmischt.

Sie sprechen immer wieder von den USA. Gibt es denn deutsche Spieler in der Major League Baseball?

Im Moment gibt es nur Max Kepler, der bei den Minnesota Twins unter Vertrag steht. Wie in jeder Sportart träumen auch wir von einem Spieler, der eine Strahlkraft auf seinen Sport ausübt, beispielsweise Dirk Nowitzki. ­So weit ist es noch nicht, aber er ist für den Baseball-­Nachwuchs schon ein Vorbild, und das Interesse an ihm ist hoch. Er zeigt, dass man es auch als Deutscher schaffen kann. Zum Beispiel über die College-Teams. Oder wenn man als 16- oder 17-Jähriger das Glück hat, in eines der Nachwuchsprogramme der Major League aufgenommen zu werden. Die zu durchlaufen, dauert oft Jahre. Aber auch Kepler musste lange warten, bis er den Sprung geschafft hatte.

Das Gespräch führte Simon Wilke.

Zur Person

Philipp Würfel (38) ist zuständig für den Spielbetrieb und die­ Öffentlichkeitsarbeit im Deutschen Baseball und Softball Verband.