Als 18-Jähriger schon 2015 im Trikot des Bremer SV: Mats Kaiser (rechts). Jetzt ist er aus Jeddeloh nach Walle zurückgekehrt. (Udo Meissner)

Von einem Königstransfer würde Benjamin Eta in diesem Fall nicht sprechen. „Eher ein Kaiser-Transfer“, findet der Neutrainer des Bremer SV – und meint die Verpflichtung von Mats Kaiser. Aber wie auch immer: Mit dem Mittelfeldspieler wird der BSV durch einen Kicker verstärkt, der sofort weiterhelfen sollte. Ein Wechsel mit einer gewissen Strahlkraft, letztlich ist der Kaiser also doch ein Königstransfer. „Er hat schon richtig Erfahrung, obwohl er noch jung ist“, sagt der BSV-Coach. Einen Teil dieser Erfahrung sammelte der 23-Jährige beim Bremer SV, für den er zwischen 2015 und 2017 angetreten war. Später ging Kaiser in die Regionalliga Nord, absolvierte insgesamt 43 Partien für den VfV Hildesheim und zuletzt für den SSV Jeddeloh.

Man kann schon verstehen, dass sie beim BSV sehr interessiert waren an diesem Mittelfeldspieler. „Wir nehmen ihn mit Kusshand“, bestätigt der Sportliche Leiter des Klubs, Ralf Voigt. Aber offenbar entsprach der Bremer SV auch dem Anforderungsprofil des Kickers. „Er hat sich beruflich verändert und wollte zurück“, sagt Vogt. Die anderen Neuen rücken angesichts dieses Zugangs etwas in den Hintergrund. Dabei hat sich zuletzt doch einiges getan beim Bremer SV. Zuletzt vermeldete der BSV die Rückkehr von Sebastian Kurkiewicz vom Blumenthaler SV. Zuvor waren im erfahrenen Henner Lohmann (Rotenburger SV) und dem jungen Ole Bahr (JFV Nordwest) gleich zwei Torhüter verpflichtet worden. Der Abgang von Jasin Jashari (Holstein Kiel II) sollte sich also kompensieren lassen. Insbesondere durch Lohmann, der den RSV nach sieben Jahren als Stammkeeper verlässt. „Er hatte viele Anfragen in den letzten Jahren, jetzt passte es“, sagt Benjamin Eta. Im Stürmer Maximilian Schulwitz hatte er bereits vor Wochen den ersten Zugang vermeldet.

Damit hat sich die Liste der neuen Spieler indes noch nicht erschöpft. Derzeit steht der Bremer SV nämlich vor der Verpflichtung von drei weiteren Kickern. Die Wechsel sollen allerdings erst dann an die Öffentlichkeit gelangen, wenn tatsächlich alles klar ist – auch mit den abgebenden Vereinen. Ein Verlust droht dem BSV dagegen im Fall von Yagmur Horata und Sämi van den Berg. Das Duo wird die Vorbereitung des FC Oberneuland mitmachen und sich um einen Platz im Kader der Neu-Regionalligisten bewerben.

„Wenn es beim FCO nicht klappt, werden sie sich etwas anderes suchen“, so Eta. Für ihn haben sich die Kapitel erledigt. Er glaubt nicht an eine Rückkehr, strebt sie nicht einmal an. „Wir sind nicht der Verein, der bis zum letzten Moment wartet“, unterstreicht Ralf Voigt. Zum Vorbereitungsstart am 15. Juli trat gleichwohl ein Kader an, der den Sportlichen Leiter zufrieden stellte: „Wir haben viele gestandene Spieler; Leute, die zu uns passen und wissen, was wir wollen.“

Warum der BSV so früh startete? „Das mache ich immer so, ganz langsam und locker“, erläutert Benjamin Eta. Angesichts einer sinnvollen Belastungssteuerung werde zunächst nur zweimal in der Woche trainiert und das Pensum dann Schritt für Schritt gesteigert. Man kann derzeit ja davon ausgehen, dass die Bremen-Liga irgendwann im September ihren Spielbetrieb wiederaufnimmt. Dann geht es für Ralf Voigt um einen Platz in der Spitzengruppe: „Wir wollen oben mitspielen.“

Eine Zielsetzung, die Ambitionen verrät, die sich aber doch von den Vorjahren unterscheidet. Schließlich war der BSV zuletzt regelmäßig mit dem Ziel Aufstieg angetreten. „Wir würden auch diesmal nicht Nein sagen“, betont Voigt. Angesichts der starken Konkurrenz – der Brinkumer SV verstärkt sich kräftig, und auch der Aufsteiger OSC Bremerhaven formuliert Ansprüche – möchte der Sportliche Leiter den Ball aber lieber flach halten. Denn eines ist Ralf Voigt klar: „Die Bremen-Liga gewinnt an Qualität.“