Mattias Falck bleibt beim SV Werder der Mann der Stunde. Auf den amtierenden Vizeweltmeister war am Mittwoch auch gegen den TTC Bergneustadt wieder Verlass. Die beiden Punkte des Topspielers aus Schweden sowie der großartige Sieg des Kasachen Kirill Gerassimenko gegen Benedikt Duda bescherten dem Bremer Tischtennis-Bundesligisten einen 3:1-Erfolg, mit dem er seine Chancen auf das erneute Erreichen der Playoff-Runde wahrte.

Die letzten beiden Partien gegen Bergneustadt hatte Werder verloren – da galt es in dieser entscheidenden Phase der Saison also noch etwas gutzumachen. „Wir mussten uns erst mal selbst beweisen, dass wir gegen diesen Gegner auch gewinnen können“, sagte Trainer Cristian Tamas ebenso stolz wie zufrieden nach einer wiederum sehr spannenden Begegnung. Der derzeit herausragende Mattias Falck behielt im Fünf-Satz-Match gegen Duda die Nerven und entschied das hochkarätige Duell zu seinen Gunsten. Der 29-Jährige, der schon das Auftakteinzel gegen Stefan Fegerl glatt mit 3:0 gewonnen hatte, baute seine imponierende Serie mit dem achten Sieg in Folge aus. Bis zum 6:6 im letzten Durchgang hing Werders Erfolg jedoch am seidenen Faden, sodass Hunor Szöcs und Marcelo Aguirre sich vorsorglich für das Abschlussdoppel warmmachten.

Aguirre dürfte noch gar nicht wirklich kalt gewesen sein, denn im dritten Einzel des Tages hatte er lange eine starke Leistung gegen den Spanier Alvaro Robles gezeigt. Im fünften Satz allerdings brach er nach dem 2:3 völlig ein und verlor mit 3:11. Letztlich kein Beinbruch, weil neben Falck auch Gerassimenko in Topform auflief und Bergneustadts Nummer eins Duda beim 3:1 nur im zweiten Satz zur Entfaltung kommen ließ.

Bereits am Freitag um 19 Uhr wartet beim heimstarken Post SV Mühlhausen der nächste schwere Auftritt auf die Bremer. Nach zuletzt 8:0 Punkten reisen sie mit viel Selbstvertrauen nach Thüringen.