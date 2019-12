Unbeeindruckt von seinen Reisestrapazen: Mattias Falck steuerte zu Werders 3:1 über Grünwettersbach erneut zwei Punkte bei. (Frank Koch)

Turnier in Singapur, Bundesliga mit Werder, Turnier in China, Bundesliga mit Werder, Sonntagabend mit dem Auto nach Schweden, Montag wieder nach China und am 17. Dezember das nächste Heimspiel mit Werder: Es ist unglaublich, wie Mattias Falck derzeit seinen Beruf als Tischtennis-Profi meistert. Ermüdungserscheinungen ließ der Schwede auch gegen den ASV Grünwettersbach nicht erkennen – im Gegenteil: Mit zwei klasse Leistungen sicherte der 28-Jährige den Bremern den 3:1-Erfolg gegen weitgereiste Karlsruher.

„Die Mannschaft hat eine bärenstarke Leistung gezeigt“, sagte Sascha Greber mit hörbarem Stolz in seiner Stimme. Dabei muss man wissen: Werders Teamchef neigt nicht gerade zu verbalen Höhenflügen. Doch der Auftritt der Gastgeber gegen einen Gegner, der in dieser Aufstellung allen Bundesligisten Schwierigkeiten bereiten kann, war schon vom Feinsten, obwohl Hunor Szöcs gegen den Inder Sathiyan Gnanasekaran trotz eines Satzballs im dritten Durchgang chancenlos war. An Position zwei war die Planung von Trainer Cristian Tamas und Sascha Greber nicht aufgegangen.

Das 3:1 hatte gleich doppelte Auswirkungen auf die Tabellenkonstellation: Werder hielt nicht nur einen Kontrahenten um die Play-off-Plätze auf Distanz, sondern zog als Zweiter auch mit dem 1. FC Saarbrücken gleich. Der Spitzenreiter verlor mit 1:3 bei Borussia Düsseldorf, sodass diese drei Vereine punktgleich mit 20:6 Zählern die Liga anführen. Verständlich, dass die Grünwettersbacher nach dem letzten Ballwechsel mit hängenden Köpfen die Halle verließen. Sie waren nicht viel schlechter als Werder, müssen nun jedoch ihre Hoffnungen auf einen der ersten vier Tabellenplätze fast schon begraben.

Mattias Falck, seit einigen Wochen Vater einer Tochter, ging in die Partie, als müsse er schnell nach Hause kommen. Hoch konzentriert nahm er dem deutschen Nationalspieler Dan Qiu mit 11:5 den ersten Satz ab. Doch Qiu wehrte sich. Er gewann den zweiten Durchgang mit 11:6 und wehrte im dritten drei Satzbälle ab, bevor er doch klein beigeben musste. Nach Szöcs' glatter Niederlage gegen den zuletzt sehr erfolgreichen Gnanasekaran kam dem dritten Einzel eine Schlüsselrolle zu. Eine Niederlage von Kirill Gerassimenko hätte den Druck auf Falck enorm erhöht, zumal nicht absehbar war, wie weit die Kräfte des Schweden wohl reichen würden. Und es sah zunächst gar nicht gut aus für Werders Kasachen, der gegen den Abwehrspezialisten Wang Xi den ersten Satz abgab und im zweiten Satzbälle gegen sich hatte, bevor er mit dem 14:12 nervenstark ausglich. Wang seinerseits ließ sich durch das folgende 4:11 nicht beeindrucken, schaffte den 2:2-Gleichstand und blieb im entscheidenden fünften Durchgang bis zum 9:7 auf Tuchfühlung. Wenig später riss Gerassimenko nach dem 11:8 dann beide Arme triumphierend in die Höhe.

Werder hatte also zwei Siegchancen, von denen Falck gleich die erste nutzte. Gnanasekaran war zwar ein unangenehmer Gegner, doch in den entscheidenden Phasen fand der Schwede stets das richtige Mittel, um zu punkten. Er verwertete schließlich seinen vierten Matchball mit einer krachenden Rückhand zum 3:1, sodass Hunor Szöcs und Marcelo Aguirre ihre Vorbereitung auf das eventuelle Schlussdoppel frohgelaunt beenden konnten.

Weitere Informationen

Statistik

SV Werder - ASV Grünwettersbach 3:1

Falck - Qiu 3:1 (11:5, 6:11, 12:10, 11:6)

Szöcs - Gnanasekaran 0:3 (4:11, 6:11, 10:12)

Gerassimenko - Wang 3:2 (7:11, 14:12, 11:4, 7:11, 11:8)

Falck - Gnanasekaran 3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 12:10)