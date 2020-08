Bremerhaven. Es hat lange gedauert, aber nun ist die erste Neuverpflichtung perfekt: Die Eisbären Bremerhaven haben sich für die kommende Saison in der 2. Basketballliga Pro A die Dienste von Power Forward Max Ugrai gesichert. Der deutsche A2-Nationalspieler kommt immerhin mit der Empfehlung von 139 Bundesligaeinsätzen an die Nordseeküste. In den vergangenen beiden Jahren war Ugrai für Ulm aktiv gewesen, davor spielte er eine Saison in Jena. In der abgelaufenen Serie war der Flügelspieler mit einer Knieverletzung lange ausgefallen und hat deshalb nur sechs Partien bestritten. Es war der erste kleine Knick in der Karriere des 25-Jährigen, dessen Vertrag in Ulm in diesem Sommer ausgelaufen ist. In Bremerhaven möchte sich Ugrai jetzt wieder für höhere Aufgaben empfehlen.

„Ich bin fit und motiviert“, sagt der gebürtige Bad Mergentheimer. „Ich freue mich, ab September ein Teil der Eisbären-Familie zu sein.“ Bremerhaven sei ein Klub mit Tradition und Ambition, „der Klub gehört in die Bundesliga“, sagt Ugrai, der in Bremerhaven zunächst einen Einjahresvertrag unterschrieben hat. „Mit Max bekommen wir einen talentierten Forward mit BBL-Erfahrung und einem guten Wurf“, sagt Eisbären-Coach Michael Mai. „Seine Athletik gibt uns auf beiden Seiten des Feldes viel Variabilität.“

Neben Moses Pölking, der bereits längerfristig an Bremerhaven gebunden war, ist Max Ugrai der zweite Akteur im Kader, dem womöglich auch die Nachwuchskräfte Menno Möller (20) und Jonathan Heiken (19) weiterhin angehören werden. Weitere Neuverpflichtungen werden also folgen (müssen), schon Ende kommender Woche, so hofft Geschäftsführer Nils Ruttmann, könnte es die nächste Vollzugsmeldung geben. Aufgrund der Quotenregelung hat dabei die Besetzung der Kaderplätze mit deutschen Spielern Vorrang.

Saisonstart Mitte Oktober?

Unterdessen haben sich die Vereinsvertreter der 39 Teams aus Pro A und Pro B darauf verständigt, Mitte Oktober in die Saison starten zu wollen. Die Klubs sind nun angehalten, mit den Behörden vor Ort über Konzepte zu sprechen, um trotz des bis Ende Oktober geltenden Verbots von Großveranstaltungen womöglich doch Basketballspiele vor Publikum austragen zu können. Ein Geisterspielszenario komme allein schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage, so der Tenor. Mitte August wird es ein weiteres Treffen geben.