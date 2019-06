Bremen. Bereits zum zweiten Mal startet am Sonnabend in Bremen der sogenannte Mega-Marsch. Der Name ist in diesem Fall wirklich Programm, denn die Teilnehmer müssen einen Fußmarsch von 50 Kilometern Länge schaffen. Die Strecke führt von Bremen über Groß Ippener, Dünsen und Harpstedt bis nach Wildeshausen. Start ist ab 8 Uhr an der Grillwiese am Werdersee, die Zielankunft ist bis 20.30 Uhr geplant.

Wie ist eine Teilnahme möglich? Das funktioniert nur online, alle Interessierten können sich unter www.megamarsch.de/bremen anmelden. Die Teilnahme kostet 58,28 Euro, dafür gibt es alle zehn Kilometer eine Verpflegungsstation, bei Bedarf ärztliche Versorgung und einen Gepäckservice. Die Idee der Mega-Märsche ist in Belgien entstanden, in Deutschland war der erste Marsch 2016 sogar noch 100 Kilometer lang von Köln bis in die Eifel. Um die Teilnahme einem breiteren Publikum zu ermöglichen, gibt es seit zwei Jahren die 50-Kilometer-Strecke. Es gibt keinen Sieger, der Weg ist das Ziel. Für die erfolgreichen Teilnehmer gibt es eine Urkunde.