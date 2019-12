Tanzsport in Bremen, das funktioniert und hat auch an diesem Wochenende für eine mit 5000 Zuschauern ausverkaufte und sehr stimmungsvolle ÖVB-Arena gesorgt. Zum neunten Mal hat der Grün-Gold-Club Bremen die Weltmeisterschaft der Lateinformationen ausgerichtet. Und zum neunten Mal hat der Ausrichter das Vertrauen der Dachverbände absolut gerechtfertigt. Die Organisation ist nahezu perfekt. Das ehrenamtliche Helferteam ist derart gut aufeinander eingespielt, das eine solche Großveranstaltung reibungslos ablaufen kann. Dank der Unterstützung aus der Bremer Wirtschaft wird den teilnehmenden Formationen hier ein Umfeld geboten, das weltweit Maßstäbe setzt.

Eine Formations-WM in Bremen genießt einen tadellosen Ruf und ist auch ein immenser Werbeträger für die Stadt. Nicht umsonst nehmen die Teams weite Anreisen –sogar mit dem Bus – in Kauf, um in der ÖVB-Arena starten zu können. Die World Dance Sport Federation und auch der Deutsche Tanzsportverband wissen die Veranstaltung in Bremen also in guten Händen – und haben die kommende Weltmeisterschaft aus guten Grund abermals nach Bremen vergeben. Mehr davon also am 12.12.2020.