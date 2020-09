Das Grübeln am Brett hat Werders Schachspielern gefehlt. Umso mehr freuen sie sich auf die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft, die für die Bremer am Mittwoch in Karlsruhe mit dem 4,5:3,5-Sieg gegen die SG Solingen begann. Das Foto zeigt den am Mittwoch nicht eingesetzten Vlastimil Babula (vorne) und Jan Werle während eines Bundesliga-Spiels im Februar. (Kuhaupt)

Der Werder-Bus, der am Dienstag über Deutschlands Autobahnen nach Karlsruhe unterwegs war, hatte neben dem Gepäck für sechs Tage und den üblichen Utensilien der Schachspieler auch jede Menge Vorfreude an Bord. „Sie wollen unbedingt wieder am Brett sitzen“, sagte Werder-Trainer Jonathan Carlstedt. Auch wenn seine Bundesliga-Akteure ihn vielleicht nicht gerade bedrängt haben: Nach den veranstaltungsarmen Monaten wegen der Corona-Pandemie und vielen virtuellen Vergleichen sehnen sich die Schachspieler nach analogen Partien und einer Rückkehr in die Normalität.

Zumindest die analogen Partien sollen sie bekommen – und zwar in einer Dichte, wie sie in Deutschland ungewöhnlich ist. Zwischen Mittwoch und Sonntag stehen in Karlsruhe an fünf Wochentagen sieben Begegnungen für die beteiligten Mannschaften an – am Donnerstag und am Sonnabend gleich zwei pro Tag. Nicht irgendwelche Freundschaftsspiele, sondern Partien, nach denen der deutsche Meister 2020 gekürt wird. In anderen Ländern, so in Russland oder Spanien, sei dieses Meisterschaftsformat üblich, sagt Carlstedt. Die deutschen Klubs dagegen haben ihre Bundesliga, die zwischen Herbst des einen und Frühjahr des folgenden Jahres ihren Besten ermittelt. Normalerweise.

In Corona-Zeiten ist nichts normal, und deshalb hat die Schach-Bundesliga aus der im März unterbrochenen Saison 2019/2020 die Saison 2019/20/21 gemacht. Das heißt: Die Begegnungen, die in der Liga in diesem Frühjahr bis zum eigentlichen Saisonende noch ausstanden, werden 2021 ausgetragen. Und zwischendurch gibt es, erstmals und vielleicht ja auch einmalig, eine deutsche Meisterschaft in Turnierform. „Eine offizielle Meisterschaft“, wie Jonathan Carlstedt betont.

Es sind in Karlsruhe zwar nur acht der ursprünglich 16 Bundesligisten – Lingen hatte sich während der Saison zurückgezogen – am Start, aber da Einvernehmlichkeit über den Modus und über die Anerkennung des Titels bestehe, gibt es auch im Jahr 2020 einen Meister. Was allerdings weniger an der Sehnsucht der Spieler als viel mehr am Geld der Grenke AG liegt. Sie übernimmt als Sponsor einen wesentlichen Teil der Kosten. Der Finanzdienstleister, dessen Gründer, Namensgeber und einstiger Chef ein begeisterter und guter Schachspieler ist, unterstützt im Bundesliga-Alltag die Topteams OSG Baden-Baden und SF Deizisau. Und verschafft dem Serienmeister aus Baden-Baden daher vermutlich zu gern die Chance, die Reihe seiner Titel lückenlos fortzusetzen.

Auch für Jonathan Carlstedt ist die Ooser Schachgesellschaft 1922 (OSG) der erklärte Favorit. Seit 2006, damals übrigens als Nachfolger des SV Werder, haben sich die Baden-Badener mit einer Ausnahme den deutschen Mannschaftstitel geholt. Nur 2016 durchbrach die SG Solingen einmal diese Phalanx. „Unbezwingbar ist der Serienmeister aber nicht“, sagt Werders Trainer. Zuversicht schöpft er aus der Tatsache, dass seine Mannschaft im Februar im bisher letzten Bundesliga-Vergleich der OSG nur mit 3,5:4,5 unterlag. Seit Mittwoch läuft die Meisterschaftsrunde, in der die acht Konkurrenten nach dem Modus jeder gegen jeden aufeinandertreffen. Das Team mit den meisten Punkten ist am Sonntag der neue deutsche Meister.

Schon vor der ersten Partie gegen die SG Solingen mussten die Bremer den ersten Schock verkraften: Romain Edouard fiel krankheitsbedingt so kurzfristig aus, dass er nicht mehr ersetzt werden durfte. Der Franzose kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Bis Redaktionsschluss waren aus dem Werder-Umfeld weder Informationen über sein Befinden zu bekommen noch darüber, ob er in den kommenden Begegnungen mitwirken kann.

Werder, Siebter der bisherigen Bundesliga-Saison (s. nebenstehende Tabelle), musste gegen den Sechsten also kampflos einen 0:1-Rückstand hinnehmen. Zudem ließ der Ausfall von Romain Edouard seine Mannschaftskameraden natürlich nicht kalt. Dennoch setzten sich die Bremer am Ende knapp mit 4,5:3,5 durch, weil Alexander Areshchenko und Jari Reuker ihre Duelle jeweils gewannen und damit voll punkteten. Die anderen Ergebnisse des ersten Spieltags: OSG Baden-Baden - SF Deizisau 6:1; FC Bayern München - SC Viernheim 2,5:5,5; SF Berlin - Aachener SV 4:4.

Weitere Informationen

SG Solingen - SV Werder 3,5:4,5

Die Partien: Erwin L'Ami - Laurent Fressinet 0,5:0,5; Aryan Tari - Luke McShane 0,5:0,5; Jorden van Foreest - Alexander Areshchenko 0:1; Mads Andersen - Zahar Efimenko 0,5:0,5; Loek Van Wely - Romain Edouard 1:0 (kampflos); Jan Smeets - Lucas van Foreest 0,5:0,5; Robert Kreisl - Jan Werle 0,5:0,5; Georg Halvax - Jari Reuker 0:1.

Die weiteren Gegner des SV Werder: SF Deizisau (Do., 10 Uhr), Aachener SV (Do., 17 Uhr), SC Viernheim (Fr., 14 Uhr), OSG Baden-Baden (Sbd., 10 Uhr), FC Bayern (Sbd., 17 Uhr), SF Berlin (So., 11 Uhr).