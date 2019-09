Die Kicker des SV Hemelingen feierten im Sommer den Landesliga-Meistertitel. Bei der "Night of the Champions" können sie in der Königsalm am 22. Oktober dabei sein. (Christian Markwort)

Auch wenn der Gewinn des Meistertitels für die meisten Mannschaften schon einige Wochen zurück liegt, feiern kann man seine Siege bekanntlich immer. Erstmals wird es deshalb in diesem Jahr die sogenannte „Night of the Champions“ auf dem Bremer Freimarkt geben, bei der Mannschaften aus dem Amateur-Bereich, die in diesem Jahr einen Meistertitel errungen haben, zusammen feiern können. Am 22. Oktober wird ab 18 Uhr in der Königsalm die Meister-Sause eröffnet.

Die Sportarten sind dabei völlig egal – Fußball, Handball, Hocke, Volleyball oder Tischtennis, alle Sportler sind mit ihren Mannschaften willkommen. Das Motto des Abend lautet: Amateure sind die wahren Profis! Alle aktuellen Meistermannschaften erhalten einen reservierten Tisch für zehn Personen, ein Zehn-Liter-Fass Bier, einen Schmankerl-Teller und Wasser. Für die Partystimmung auf der Bühne sorgen DJ und Entertainer Luigi und Werders Stadionsprecher Christian Stoll, auch die Cheerleader der Bremer Firebirds sind mit dabei.

Wer Lust auf die Meister-Sause hat und in diesem Jahr mit seiner Mannschaft in einer Sportart einen Titel gewonnen hat, kann telefonisch unter 040/478382 (Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr) oder per Mail an grewing@skvkf.de einen Tisch reservieren. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.

Aber auch Mannschaften, die keinen Meistertitel vorzuweisen haben, können an der Night of the Champions teilnehmen. Anmeldungen unter www.koenigsalm-freimarkt.de. Der Zehn-Personen-Tisch kostet 200 Euro (Mindestverzehr).