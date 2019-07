Luise Reusch (rechts) freute sich über den Ruder-Meistertitel auf der Elbe mit der Saarbrückerin Anja Noske. (SÖREN DANNHAUER)

Diesen Erfolg konnte nicht einmal der starke Hamburger Wind davon wehen: Bei den deutschen Ruder-Meisterschaften auf der Elbe feierte Luise Reusch vom Bremerhavener RV einen Meistertitel. Im Doppelzweier mit ihrer Partnerin Anja Noske aus Saarbrücken war kein Boot schneller unterwegs, ein großer Erfolg für die talentierte Bremerhavenerin. „Das hat Luise sich wirklich verdient“, meinte Sören Dannhauer, der die Idee zu diesem Doppelzweier-Projekt hatte.

Ansonsten waren die Bremer Vertreter gleich mehrfach Opfer der am Schlusstag abgebrochenen Regatta. Der Frauen-Doppelvierer war auf dem Weg zum Titel, als der starke Wind den Rennen ein Ende bereitete. Gleiches gilt für den Männer-Doppelvierer, der ebenfalls auf Medaillenkurs war. „Aber am Ende geht immer die Sicherheit vor“, sagte Trainer Dannhauer. Immerhin kamen zum Gold im Doppelzweier noch zwei Bronzemedaillen hinzu: Die Bremer Boote im Mixed-Doppelvierer und Frauen-Doppelvierer Leichtgewicht überquerten jeweils als Dritte die Ziellinie. Zwei Mixed-Achter belegten zudem einen vierten und sechsten Platz. Zum ersten Mal in der nun schon 106-jährigen Geschichte der deutschen Ruder-Meisterschaften waren erstmals Mixed-Boote am Start. „Und dass wir gleich eine Bronzemedaille erreicht haben, ist ein schöner Erfolg“, sagte Dannhauer.

Bei den parallel ausgetragenen deutschen Hochschulmeisterschaften räumten die Bremer Boote ebenfalls kräftig ab und holten insgesamt fünf Medaillen. Silber gab es für die Challenge Mixed-Achter, dritte Plätze für den Männer-Achter, die Challenge Männer Einer, Challenge Vierer-mit und Challenge Frauen-Doppelvierer.