Mentoring-Projekt für Frauen im Sport

Um kurz nach sechs schließt sich der Kreis. Eva Quante-Brandt, sportpolitische Sprecherin der SPD, nimmt auf einem gepolsterten Stuhl Platz, Beine übergeschlagen, Zettel und Stift in der Hand, und lässt den Blick durch den Stuhlkreis schweifen. „Jetzt kann ich endlich mal wieder in den Sport eintauchen“, sagt sie. Um sie herum sitzen 15 Frauen, darunter Vertreterinnen der Bremer Sportvereine und Mitglieder des Ausschusses „Frauen und Gleichstellung“ des Bremer Landessportbunds (LSB). Letztere haben am Dienstagabend zu einer Frauenvollversammlung ins Kelloggshaus in der Überseestadt eingeladen. Topthema: die neue Gleichstellungsordnung des LSB.

Männer und Frauen sind gleichberechtigt – im Sport und in allen Lebensbereichen. Das ist Gesetz, zumindest steht es so auf dem Papier. In der Realität sieht das häufig noch anders aus. Zwar gibt es kaum eine Sportart, die Frauen nicht auch ausüben. Auf Funktionärsebene jedoch bestimmen nach wie vor Männer die Richtung.

Auch in Bremen ist das so. Zwar nicht in den Vereinen, aus denen manche der Frauen an diesem Abend von ihren Erfahrungen berichten. Dort sei das Geschlechterverhältnis ausgeglichen, sagen sie, die Zusammenarbeit von Männern und Frauen gleichberechtigt. Insgesamt aber, bezogen auf die rund 420 Vereine in Bremen, schätzen die Mitglieder des Ausschusses den Anteil der Frauen im Vorsitz auf unter zehn Prozent.

Eine Gleichstellungsordnung soll das ändern. Ein fünfseitiges Papier, einfach gegliedert, gut verständlich, soll Vereinen und Verbänden künftig Handlungsempfehlungen geben, wie die Zusammenarbeit dort so gelingt, dass alle dieselben Chancen haben. Das Ziel, so formuliert es der Ausschuss: Gleichstellung solle kein Zufall mehr sein, sondern festgelegt, allgemeingültig.

„Anerkennung von Leistung“

Das Thema ist nicht neu, auch beim LSB nicht. 1990 wurde auf einer Mitgliederversammlung erstmals ein sogenannter Frauenförderplan verabschiedet. Allein das Wort Förderplan sei im Prinzip nicht mehr ganz zeitgemäß, findet Elke Regensdorff-Gloistein, vor einem Jahr zur ersten Vorsitzenden des Ausschusses gewählt. „Es geht nicht nur um Förderung von Frauen", sagt sie. "Es geht um Anerkennung von Leistung."

Das sieht auch Eva Quante-Brandt so. „Die anderen müssen kapieren, dass Frauen es können und wollen“, sagt sie. „Und wir müssen die Bedingungen dafür verbessern, dass sie es schaffen.“ Quante-Brandt weiß, wovon sie spricht. Sie hat Sport studiert, ist Schwimmerin. Zumindest war sie das mal. Dann kam der Job dazwischen. Erst arbeitete sie an der Uni, dann acht Jahre im Bremer Senat. Für Sport und Ehrenamt blieb kaum noch Zeit, bis heute ist das so. Mittlerweile ist Quante-Brandt sportpolitische Sprecherin der SPD und dadurch zumindest thematisch zurück in ihrem Element. Eines ihrer Ziele sei es, den Frauen den Rücken zu stärken, sagt sie.

Das klingt einfacher, als es ist. Damit Frauen und Männer in Vereinen und Verbänden gleichgestellt sind, muss an vielen Stellschrauben gedreht werden. Einige davon haben gar nichts mit dem Sport zu tun, das wird am Dienstagabend bei mehreren Diskussionen deutlich. Stichworte: Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Sport und Ehrenamt. Dass Frauen sich nicht um höhere, ehrenamtliche Ämter bewerben und auf den meisten Ebenen des organisierten Sports unterrepräsentiert sind, liege selten daran, dass sie nicht wollen – sie hätten schlichtweg wenig Zeit.

„Wie werde ich Präsidentin?“

Dagegen hilft auch kein Papier mit Handlungsempfehlungen, das wissen die Ehrenamtlichen aus dem Ausschuss „Frauen und Gleichstellung“. Deswegen wollen sie anpacken, sagt Helke Behrendt, konkrete Maßnahmen entwickeln. Dabei kommen Fragen auf den Tisch wie: Wenn auch jüngere Frauen dabei sein sollen – wie müssen sich Strukturen und Bedingungen ändern?

Viele Frauen, wissen die Anwesenden aus Erfahrung, haben bei einem Ehrenamt im Sportverein Bedenken. „Das fängt bei zeitlichen Ressourcen an und hört auf bei Zweifeln daran, ob sie die Aufgabe bewältigen können“, sagt Inge Voigt-Köhler aus dem Ausschuss. Im Gespräch ist deshalb, eine Art Mentoring-Projekt einzuführen. Frauen, die sich für ein Ehrenamt interessieren, können sich auf ihrem Weg dahin von anderen Frauen begleiten lassen. Auch geteilte Ämter und ein Fachtag zum Thema Ehrenamt könnten helfen, Interessierten Sicherheit zu geben. Titel der Veranstaltung, scherzt eine aus der Runde, könne dann „Wie werde ich Präsidentin?“ sein.

Auch das wird am Dienstagabend diskutiert: Gleichstellung im Sport, da sind sich die Anwesenden einig, dürfe kein „Frauenthema“ bleiben. Auch Männer seien betroffen, vor allem aber dürfe man Menschen nicht vergessen, die sich dem Geschlecht „divers“ zuordnen lassen oder trans sind. In Bremen betrifft das im Moment nur wenige Personen, zumindest offiziell. Ein Outing ist immer noch schambehaftet. In Zukunft aber, sagt Eva Quante-Brandt, könnte das Thema relevanter werden.

Für Vereine und Verbände kann das zur Herausforderung werden. Betroffen wären nicht nur Formalia wie Beitrittserklärungen und geschlechtsneutrale Sprache. Auch Umkleiden, Toiletten und die Frage, ob Trans- oder Inter-Personen im Männer- oder Frauenteam spielen, werden dann relevant.

