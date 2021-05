2018 spielte Werder Bremen (hier mit Martin Harnik) im Nordseestadion gegen Eintracht Cuxhaven. (nordphoto / Ewert)

Das sind gute Nachrichten für den Sport in Bremerhaven: Der Bund hat am Donnerstag eine weitere Förderung in Höhe von 2,169 Millionen Euro zur Sanierung des zweiten Bauabschnittes des Nordseestadions bewilligt. Die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann erklärte, dass damit die Stadt Bremerhaven weiter finanziell entlastet werde. „Mit den Millionen vom Bund wird eine Zukunftsperspektive für die Heimspielstätte des OSC Bremerhaven geschaffen“, sagte Motschmann.

Und der SPD-Bundestagsabgeordnete Uwe Schmidt ergänzte, dass damit 45 Prozent der Gesamtkosten gedeckt seien. "So wird es gelingen, den erfolgreichen Standort des Schul-, Vereins- und Breitensportes in unserer Seestadt langfristig zu sichern“, sagte Schmidt. Das Stadion in Lehe mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Zuschauern war 1975 eröffnet worden. Die Renovierung soll Ende 2023 abgeschlossen sein.