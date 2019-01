April ihr erstes Punktspiel auf der Eternitanlage in Osnabrück aus. Keine weite Reise hingegen haben die Bezirksklassespieler- sie kämpfen am Hastedter Osterdeich um Punkte.

Doch das Highlight für alle Minigolfer ist am Sonntag (ab 9 Uhr, Eintritt ist kostenlos) der erste Bundesligaspieltag der Staffel Nord. Weltmeister, Europameister und Deutsche Meister sind auf der Anlage des BGC Bremen in der August-Bebel-Allee am Start. Darunter die Mannschaftsweltmeisterin der WM in Nin/Kroatien 2017, Jasmin Ehm sowie der Mannschaftswelt- und Europameister Walter Erlbruch. Beide sind mit ihren Teams MGC Göttingen und BGS Hardenberg-Pötter die Top-Favoriten im Norden. Der BGS Hardenberg-Pötter, neunfacher Europacupsieger und Seriensieger der Bundesliga, ist bei den Herren seit einiger Zeit das Maß der Dinge. Zu den Mitfavoriten bei den Herrenteams zählt der MGC Dormagen-Brechten 1 mit dem Einzel-Europameister 2016, Sebastian Heine sowie Alexander Junkermann. Stark motiviert sind auch die Mannschaften vom Niendorfer MC sowie dem MGC Göttingen. Auch in ihren Reihen sind Spieler mit internationaler Erfahrung. Keinesfalls unterschätzt werden darf das Team des MGC Dormagen-Brechten II.

Ausgesprochen spannend wird der Vergleich bei den Damenteams sein. Absoluter Favorit ist der 1. MGC Göttingen. Jede der vier Positionen ist mit Welt- oder Europameisterinnen besetzt. Die Namen Jasmin Ehm, Sandra von dem Knesebeck, Bianca Zodrow und Nicole Birkelbach stehen für Weltklasseminigolf. Die härteste Konkurrenz wird aus Dormagen-Brechten kommen. Mit Anne Bollrich und Maike Haupt sind ebenfalls Nationalspielerinnen dabei. Aus der niedersächsischen Hauptstadt reist die Mannschaft des BGC Hannover mit den ehemaligen Nationalspielerinnen Monika Erlbruch und Eveline Grüning an. Komplettiert werden die Damenmannschaften durch Aufsteiger SpG Büttgen/Uerdingen.