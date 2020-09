Stürzte auf der zweiten Etappe und verlor viel Zeit: Lennard Kämna (Matthias Balk)

Rund 150 Kilometer lang lief auf der zweiten Etappe alles nach Plan für Lennard Kämna und das Team Bora-Hansgrohe. Kapitän Emanuel Buchmann und auch Maximilian Schachmann fuhren mit Helfer Kämna gut eingereiht in der ersten Gruppe mit. „Die Teamtaktik ist voll aufgegangen bis dahin, alles hat super geklappt“, sagt Experte Erik Weispfennig. Am vorletzten Berg aber, etwa 35,5 Kilometer vor dem Ziel, touchierte Lennard Kämna das Rad seines Vordermannes und stürzte.

Nach den beiden Stürzen auf regennasser Fahrbahn am Vortag machte Kämna nun also zum dritten Mal Bekanntschaft mit dem Asphalt. „Ein Missgeschick zu einem denkbar schlechten Moment“, sagt Weispfennig. Denn der Bremer Radprofi verlor dadurch den Anschluss und konnte seinen Teamgefährten auf den verbleibenden Kilometern nicht zur Seite stehen. Mit einem Rückstand von 10:19 Minuten auf Etappensieger Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick- Step) erreichte Kämna als 71. das Ziel in Nizza. An diesem Montag geht es über 198 Kilometer weiter nach Sisteron, vom Profil her „eher eine Sprintetappe“, sagt Weispfennig, „da geht es darum, sturzfrei durchzukommen“.

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.