Die BHC-Herren wollen in die Regionalliga aufsteigen. Helfen sollen die Neuzugänge Sami Ullah (links) und Ammad Shakeel Butt aus Pakistan. In ihrer Heimat, 5400 Kilometer Luftlinie von Bremen entfernt, sind Ullah und Butt Nationalspieler und Stars. In Bremen wohnen die Hockey-Spieler in einer improvisierten Wohnung über dem Vereinsheim. (Fotos: Frank Thomas Koch)

Ein bisschen komisch finden sie das schon. Wie man das norddeutsche Wetter nicht mögen könne, fragen Sami Ullah und Ammad Shakeel Butt mit Blick aus dem Fenster, „ist doch total angenehm“. Ullah und Butt sitzen in der Küche ihrer Bremer WG, beide im Trainingsanzug. In wenigen Minuten geht es für beide zum Hockeytraining der BHC-Herren auf den Platz. Draußen zieht es zu. Schmuddelwetter, haben sie gehört, wird es hier genannt, wenn es grau ist, regnet und stürmt. „Wir mögen das“, sagt Ullah. „Der Körper ist dann leistungsfähiger.“

Schmuddelwetter ist etwas, das Ullah und Butt aus ihrer Heimat nicht kennen. Sebastian Bruns, Trainer der BHC-Herren, hat die beiden Neuzugänge aus Pakistan nach Bremen geholt. In Pakistan, einem Land, in dem es im Sommer meist unerträglich heiß ist, sind beide Nationalspieler. In Bremen sollen sie den Herren aus der Oberliga in die Regionalliga helfen.

Ein Tag im September, Besuch in ihrer WG in Oberneuland. Ullah und Butt hausen dort, wo die BHC-Herren in dieser Saison gern hinwollen: ganz oben. Einer schlauchigen Wohnung über dem Vereinsheim, die eigentlich gar nicht zum Wohnen gedacht ist, sondern als Büro. Eine Küche und ein Bad gibt es dort, zwei Zimmer mit Schreibtischen und mehreren Computern, und ein improvisiertes Schlafzimmer. Zwei schmale Betten stehen darin, daneben jeweils ein Regal, gefüllt mit Kleidung, Deo und Chips.

„5400 Kilometer Luftlinie“

Vom Küchenfenster und von ihrem Balkon aus, der vom Schlafzimmer abgeht, können Ullah und Butt das gesamte Areal des BHC überblicken. Einige Jungen stehen an diesem Nachmittag auf dem Platz, ansonsten ist es ruhig. Genau das ist es, sagt Butt, was beide so lieben: die Ruhe. Wenig Trubel, dafür volle Konzentration auf den Sport.

In Pakistan, rund 5400 Kilometer Luftlinie von Bremen entfernt, ist Hockey ein ziemlich großes Ding. Butt, 23, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Vize-Kapitän der pakistanischen Nationalmannschaft, hat bereits über 100 Länderspiele absolviert. Auch Stürmer Ullah, der in der vergangenen Saison für den Regionalligisten Hannover 78 auf dem Platz stand, ist seit 2016 Nationalspieler. In riesigen Stadien, gefüllt mit bis zu 45 000 Fans, werden die Spieler gefeiert wie Stars. In Bremen erleben sie nun das Kontrastprogramm: Hier ist Hockey Randsportart. Auf der Straße erkennt sie niemand.

Beim BHC bleiben Ullah und Butt erst einmal nur für die Dauer der Hinrunde. Am 24. September geht es für sie zurück nach Pakistan. Dort trainieren sie mit der Nationalmannschaft und treten dann, wenige Tage später, in Amsterdam gegen die Niederlande an, um sich für Olympia zu qualifizieren. Im Anschluss kommen sie, sofern ihr Visum noch einmal verlängert wird, zurück nach Bremen und greifen in der Rückrunde an.

„Wir wollen etwas zurückgeben“

In der WG-Küche stehen Töpfe aufgestapelt, daneben Milch, Gewürze und Öl. Sie kochen viel, sagt Butt, meist Hühnchen und Reis, immer scharf. Einmal haben sie das ganze Team in die WG geladen, also 40 Mann. Sie fühlen sich wohl in Bremen, sagen sie. „Wir wollen etwas zurückgeben."

An einem freien Tag ist Sebastian Bruns mit beiden in die Bremer Innenstadt gefahren, hat sie durch die engen Gassen des Schnoors geführt und ihnen die Bremer Stadtmusikanten gezeigt. Bruns ist einer, der für seine Spieler mehr ist als nur Trainer. Er ist auch Freund.

Wenn Ullah und Butt erzählen, von Bremen und der Heimat, dann jonglieren sie mit Sprachen. In Ullahs Geburtsort Peshawar, einer Stadt so groß wie Hamburg, wird Urdu gesprochen. Butt, in Sailkot geboren, einer Stadt so groß wie Bremen, spricht Punjab. Untereinander mischen sie die beiden Sprachen, mit anderen sprechen sie Englisch. Wenn sie können, streuen sie deutsche Wörter ein, vor allem zu ihrer eigenen Belustigung. „Weiter, weiter“, haben sie beim Training gelernt, „Abschlag“, „Aus“ und „Auf geht's“.

Für sie ist Hockey kein Hobby

Mit jedem Spiel und jedem Training, finden beide, verbessere sich die Mannschaft. Das Training sei gut strukturiert, die Spieler motiviert. Ullah und Butt sind ehrgeizig – müssen sie auch sein, zumindest in ihrer Heimat. Dort ist Hockey kein Hobby. In Pakistan verdienen sie damit ihr Geld.

Der Familie schicken die Männer regelmäßig Bilder. Die, sagen sie, sind mächtig stolz. Ullah, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, hat sechs Geschwister. Auch Butt kommt mit drei Geschwistern aus einer Großfamilie. „In Deutschland haben wir das so noch nicht gesehen“, sagen sie. Hier haben Familien meist ein Kind, selten zwei.

Überhaupt sei in Deutschland vieles anders, nicht nur das Wetter und die Größe der Familie. "Für alles gibt es hier Regeln“, sagt Butt. Zum Training gehen sie zehn Minuten früher. Zur Sicherheit, denn hierzulande, haben sie gehört, sollten sie lieber pünktlich sein.

Es gibt sie aber auch, die Momente, in denen sich die Heimat nicht mehr so fern anfühlt, sondern plötzlich ganz nah. Kürzlich waren sie mit dem Team im Fußballstadion, haben Werder im ausverkauften Stadion gegen Augsburg siegen sehen. „Das war ein Wahnsinnsgefühl“, sagt Butt. Das Stadion, die Zuschauerkulisse, die Spannung. „Alles ein bisschen wie zu Hause.“