Ein Zweitligist ist es geworden. Cordoba CF heißt der Klub aus der drittgrößten Stadt im südspanischen Andalusien, für den Lisa-Marie Scholz künftig spielen wird. Sie habe mehrere interessante Angebote gehabt, sagt die ehemalige Werder-Kapitänin, doch in Cordoba „hat es am besten gepasst“. Für eine Saison hat sie unterschrieben, ab sofort ist sie also Profifußballerin und lebt ihren Traum.

Ihr neuer Klub ist ambitioniert und hat sich die Meisterschaft und den Aufstieg in die Erste Liga zum Ziel gesetzt. Dafür hat Cordoba CF personell einiges verändert. Der Trainer Ariel Montenegro, ein Argentinier, ist neu, der Trainerstab wurde aufgestockt, und unter anderem sind nun auch zwei Physiotherapeuten rund ums Team im Einsatz. Die Mannschaft selbst wurde personell enorm verstärkt, Lisa-Marie Scholz ist eine von zehn Neuverpflichtungen des Vereins, der überdies auch professionelle Strukturen geschaffen hat. Abgesehen von den Schülerinnen oder Studentinnen im Team konzentrieren sich alle Spielerinnen ausschließlich auf Fußball, „hier geht keiner einem Nebenjob nach“, sagt Lisa-Marie Scholz.

Seit knapp drei Wochen lebt die gebürtige Osnabrückerin jetzt in Südspanien. Die Behördengänge sind erledigt, das Bankkonto vor Ort ist eröffnet. Lisa-Marie Scholz lebt in einer Wohngemeinschaft mit zwei Mitspielerinnen zusammen, einer Argentinierin und einer Französin. Die Verständigung untereinander? „Na ja, da läuft noch ganz viel mit Händen und Füßen“, sagt die 31-Jährige. Mit einer Ausnahme spricht in der Mannschaft niemand Englisch – umso wichtiger ist es also, dass Scholz nun fleißig Spanisch lernt, „so schnell wie möglich“, sagt sie. Zweimal pro Woche erhält sie Unterricht, das wurde gleich so organisiert und soll ihr helfen, sich einzuleben.

Ein Auto hat Lisa-Marie Scholz nicht. „Wozu auch?“, fragt sie, „ich bin doch sportlich unterwegs“. Sie hat sich ein Fahrrad gekauft, mit dem sie nun die Stadt mit ihren vielen historischen Bauwerken aus der Römerzeit erkundet oder die Strecke zum Trainingsgelände zurücklegt. Dafür braucht sie eine knappe Viertelstunde. Seit zwei Wochen befindet sich das Team in der Vorbereitung. Aktuell wird nur einmal täglich am Vormittag trainiert, absehbar kommt eine zweite Einheit hinzu.

„Wir sind nach der fünfmonatigen Pause langsam gestartet und gewöhnen uns erst mal wieder an den Ball“, sagt Lisa-Marie Scholz. Was ein wenig auch den Temperaturen geschuldet ist. „Cordoba ist on fire“, sagt die Bremerin, „wir haben hier gerade die heißeste Zeit des Jahres mit Temperaturen um 40 Grad“. Rausgehen am Nachmittag? Muss man nicht, sagt sie. Siesta machen ab 14 Uhr? Den Schlafrhythmus habe sie noch nicht, erklärt sie und lacht. Zumindest aber bevorzugt sie schattige Plätze in den Mittagsstunden.

Viel unterwegs sei sie ohnehin nicht, erzählt Lisa-Marie Scholz. Der Klub habe den Spielerinnen nahegelegt, private Kontakte außerhalb des Mannschaftskreises zu vermeiden. Die Corona-Pandemie hält auch Cordoba in Atem, auch dort gehen die Infektionszahlen im Moment wieder in die Höhe. Inwieweit der Ligastart davon betroffen sein könnte, kann Scholz nicht seriös beantworten. Angepeilt sei Ende September, Anfang Oktober, sagt sie. Ob es klappt?

Weitere Informationen

Eine Saison als Profifußballerin in Spanien: Nach elf Jahren und 246 Pflichtspielen hat Lisa-Marie Scholz dem SV Werder und der Stadt Bremen den Rücken gekehrt, um ihren Traum zu leben. Der WESER-KURIER begleitet Lisa-Marie Scholz bei diesem Abenteuer und wird in losen Abständen berichten, wie es ihr in Cordoba ergeht.