Hörten zu, fragten nach und trafen am Ende dann eine Entscheidung: Werders Führungsriege um Vereinschef Klaus Filbry (vorne rechts), Hubertus Hess-Grunewald (Dritter von links) und Marco Bode (hinten links). (Marc Hagedorn)

In einem alten Firmengebäude in Berlin-Neukölln wird an der Zukunft von Werder gearbeitet. Gegenüber der Kleingartenanlage Wilde Rose ist dieser vierstöckige Klotz in den Kiez gepflanzt. Früher hatten hier die Geyer Werke ihren Sitz. Die Geyer Werke galten seit den 1920er-Jahren für viele Jahrzehnte weltweit als eine der modernsten Filmkopieranstalten, wie das damals hieß.

Heute sitzt hier das Unternehmen Betahaus. Auch Betahaus will vorne mitspielen. Es hat an diesem Freitagvormittag dafür gesorgt, dass die Führung des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen mit Start-up-Unternehmen aus der ganzen Welt zusammentrifft. Sie wollen dem Klub helfen, besser zu werden.

Vorne auf einer kleinen Bühne steht Pranav Anam. Der Inder ist Gründer der Firma „The Genebox“. Er erklärt den Werder-Bossen gerade, wie sein Unternehmen mit Hilfe von DNA-Analysen bestimmen kann, welches Entwicklungspotenzial in einem jungen Fußballspieler steckt. Er beschreibt, was sich alles aus der Kenntnis der Spieler-DNA ableiten lässt: wie er sich ernähren sollte, wie er trainieren sollte, welche Schwachpunkte der Organismus aufweist. Er sagt: „Viele kennen Zehnjährige, die angeblich die nächsten Messis sein sollen. Aber sind sie es mit 17 Jahren tatsächlich?“

Anam ist sich sicher, sehr früh ziemlich genau vorhersagen zu können, wie sich ein Spieler entwickelt. Wenn das stimmt, könnten diese Erkenntnisse Werder bei der Talentsichtung helfen, bei der Verletzungsprophylaxe oder bei der Trainingssteuerung.

Das Werder Lab

Manches, was an diesem Vormittag gesagt und vorgestellt wird, klingt nach Science Fiction, ist aber längst dabei, Realität im Profifußball zu werden. Das, was Werder an diesem Tag in Neukölln veranstaltet, nennt sich Werder Lab; Lab von Laboratory, also Labor. „Wir suchen kreative Ideen und innovative Unternehmen, die zu Werder passen und eventuell mit uns zusammenarbeiten können“, sagt Werder-Boss Klaus Filbry.

Der Ablauf der Veranstaltung erinnert ein wenig an die Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“, bei der Jungunternehmer ihre Geschäftsidee vorstellen. Ihnen sitzen Investoren gegenüber, die sie sich alles anhören und dann entscheiden, ob sie so viel Potenzial in dem Geschäftsmodell sehen, dass sich eine Investition lohnt.

An diesem Vormittag müssen in zehnminütigen Präsentationen mit anschließender Fragerunde Menschen wie Werders Aufsichtsratsboss Marco Bode, Klubpräsident Hubertus Hess-Grunewald, Chefscout Clemens Fritz oder Axel Dörrfuß aus der Athletik- und Diagnostikabteilung überzeugt werden.

Frank Baumann, der eigentlich auch vor Ort sein sollte, fehlt. Der Sportchef ist einen Tag vor dem Spiel bei Hertha BSC lieber bei der Mannschaft geblieben. Die spielt im Hier und Jetzt gegen den Abstieg. Allen Beteiligten ist die kuriose Situation wohl bewusst: Werder redet mit Start-ups darüber, wie rosig die Zukunft einmal aussehen soll, muss dafür aber erst einmal die Gegenwart bewältigen. „Dass wir im sportlichen Bereich große Sorgen haben, ist doch klar“, sagt Bode, „aber deshalb kann man doch nicht einfach in allen anderen Bereichen die Arbeit einstellen.“

Der unvermeidbare Tischkicker

Tatsächlich wird an diesem Tag intensiv gearbeitet. Mehr als sechs Stunden wird die Veranstaltung dauern. In den Pausen läuft entspannte Jazz-Musik. Es stehen Snacks und Getränke bereit, Sofas zum Ausruhen und der in der Start-up-Branche offenbar unvermeidbare Tischkicker, um zwischendurch auf andere Gedanken kommen zu können. Die Informationsflut ist nämlich groß.

Jetzt führt Morgan Jacquin aus, wie sein Unternehmen Skill Corner mit Sitz in Paris Daten aller 22 Spieler auf dem Fußballfeld in Echtzeit erfasst. Jacquin spielt eine Szene aus einer Partie des FC Liverpool vor. Mit dem Tabellenführer der englischen Premier League arbeitet die Firma schon zusammen. Die gut zehnsekündige Sequenz zeigt, wie die Liverpool-Profis ihre Gegner im Spielaufbau attackieren. Ein Zähler misst die Intensität des Pressings. Außerdem sieht man, wo und wie jeder einzelne Spieler in dieser Szene agiert. Das liefert Trainern, Spielern und Analysten bei der Vorbereitung auf den nächsten Gegner unter Umständen wichtige Hinweise, die auch während eines Spiels noch Eingang in die Taktik finden können.

Nicht alles ist neu, was an diesem Vormittag vorgestellt wird. Werder arbeitet längst mit verschiedenen Scouting- und Tracking-Systemen. Aber sie entwickeln sich stetig weiter. Der Markt für Fußballtechnologien boomt. „Der Ideenreichtum der Branche ist unerschöpflich“, sagt Filbry. Fußball als schlichtes Spiel für 22 Leute, die einem Ball hinterherlaufen? Diese Zeit ist lange vorbei.

„Let us reach the next level“ lautet stattdessen das Motto des Werder Lab: „Lasst uns die nächste Stufe erklimmen“. Über 90 Unternehmen aus mehr als 20 Ländern hatten sich anfangs um eine Mitarbeit beworben. Nach einem längeren Auswahlprozess blieben am Ende neun übrig, die ihre Ideen in Berlin vorstellen durften. Sie kommen aus den USA, Kanada, Italien oder Großbritannien.

„Das wird die Zukunft sein“

Drei Projekte hatten es der achtköpfigen Jury am Ende am meisten angetan. Nach einstündiger Beratung entschied sie sich für The Genebox, Skill Corner und Svexa, ein amerikanisch-schwedisches Unternehmen, das wissenschaftlich und technologisch im Bereich der Verletzungsminimierung und Trainingssteuerung arbeitet. Besonders "The Genebox" hat die Werder-Verantwortlichen neugierig gemacht. „Das wird die Zukunft sein“, sagt Nico Hruby, der bei Werder für den Bereich Digitalisierung verantwortlich ist.

Diese drei Firmen werden nun zwei Monate lang im sogenannten Werder Lab in Berlin, aber auch in Bremen ihre Ideen verfeinern, marktreif machen oder an Werders Bedürfnisse anpassen. Gut möglich, dass der Klub sie irgendwann auch im Alltag einsetzt. Aber das passiert nicht mehr in dieser Saison. In dieser Spielzeit und an diesem Sonnabend geht es um die Gegenwart. Abstiegskampf im Berliner Olympiastadion. Solange muss die Zukunft warten.