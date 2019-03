Caren Reuss: Nein, eigentlich nicht. Als ich neu war, habe ich mir mal schwer das Steißbein geprellt. Aber einen richtigen Bruch habe ich jetzt zum ersten Mal.

Ich habe mir das Sprunggelenk gebrochen. Während eines Trainingsspiels in Hamburg wollte ich eine Gegnerin blocken, wurde aber selber auch geblockt. Ich bin gestürzt, unglücklich aufgekommen, und die Gegnerin ist auch noch auf mich gefallen.

Der Schmerz eines Knochenbruchs gehört jetzt nicht zwingend dazu (lacht). Aber wenn es in den Körperkontakt geht, braucht man eine gewisse Schmerztoleranz. Roller Derby ist eben ein Vollkontaktsport. Man rempelt sich ständig an, man stürzt und man hat häufiger blaue Flecken.

Ich würde nicht sagen, dass blaue Flecken das sind, weswegen ich diesen Sport mache. Aber es gehört dazu, den Körper zu spüren. Zu merken, dass ich meine Position mit vollem Körpereinsatz verteidigen kann. Da muss man auch einstecken können.

Innerhalb der Regeln teilt man schon ordentlich aus. Es ist aber eine spielerische Aggressivität, Fairness ist einer der wichtigsten Werte beim Roller Derby. Während eines Spiels kommt es natürlich mal dazu, dass man mit einer bestimmten Spielerin immer wieder im Zweikampf ist. Das kann schon mal nerven. Aber nach dem Spiel ist das sofort vorbei und wir umarmen uns. Das Besondere am Roller Derby ist der gegenseitige Respekt, die internationale Verbundenheit und der freundschaftliche Umgang miteinander. Das ist ein Teil des Lifestyles, der mich am Roller Derby gereizt hat.

Es ist wie gesagt ein Vollkontaktsport – für und von Frauen. Mit Härte und Haltung. Das gefällt mir. Es geht um eine Do-It-Yourself-Kultur und Girl Power. Dazu kommt, dass Roller Derby ein Sport mit Anspruch und komplexem Regelwerk ist. So bin ich doch noch Wettkämpferin und Vereinsmensch geworden, das hat mich früher alles gar nicht interessiert.

Ich habe mich nie großartig für Sport begeistern können. Als Kind und später als Jugendliche war ich mal beim Reiten oder beim Judo. Ich habe viel angefangen, aber nichts beibehalten. Ich war beim Thema Sport früher sehr leidenschaftslos.

Absolut. Roller Derby hat mich total gepackt, seit viereinhalb Jahren bin ich jetzt dabei. Es ging damit los, dass ich den Film „Roller Girl“ gesehen habe, so wie bei vielen anderen auch. 2014 habe ich dann ein Spiel der Meatgrinders gesehen und bin danach zum Anfängertraining gegangen. Obwohl ich vorher noch nie auf Rollschuhen stand, höchstens mal auf Inline-Skates.

Ich glaube, da bin ich noch gar nicht angekommen. Ich weiß, dass ich eine brauchbare Spielerin bin. Aber das Spiel ist sehr schnell, komplex und unübersichtlich. Mir war vorher nicht klar, dass Roller Derby kein Sport ist, um fit zu werden. Man muss erstmal fit werden, um spielen zu können. Ich mache zusätzlich Kraft- und Ausdauertraining. Wer neu anfängt, arbeitet auf einen Test hin. Den Minimum Skills Test, in dem Technik und Regelkunde geprüft wird. Nur wer ihn besteht, darf auch im Wettkampf ran. Das braucht schon einiges an Herzblut. Ich habe den Ehrgeiz entwickelt, dass ich in der Bundesliga spielen will und möchte auch halbwegs gut sein.

Ich habe einfach Spaß an dem Sport und spüre eine unglaubliche Teamverbundenheit. Wir sind wie eine Familie. Ich will nicht nur für mich besser werden, sondern auch, damit das Team bessere Ergebnisse erzielt. Neben dem körperlichen Einsatz für das Team ist für mich auch die ehrenamtliche Vereinsarbeit als Art Director unheimlich wichtig. Das gibt mir die Möglichkeit, den Sport mit zu gestalten.

Ja, das kann schon in gewisser Weise sein. Es gibt beim Roller Derby eine Verbundenheit, die über den Sport hinausgeht. Wir sind offen und solidarisch miteinander und wir haben einen Grundsatz: Diskriminierendes Verhalten wird nicht geduldet. Weder im Team, noch auf der Tribüne. Das trägt sicher auch einen Teil dazu bei, dass man überall auf der Welt bei jedem anderen Team willkommen ist. Aber darüber hinaus haben wir schon auch sehr unterschiedliche Spielerinnen bei uns. Unterschiedlich im Charakter, der Fitness, den Interessen, im Alter, im Lebensabschnitt oder im Beruf. Bei uns spielen etwa Designerinnen, Laborassistentinnen, Lehramtsstudentinnen oder Chirurginnen.

Ich habe meinen Derby-Namen gerade geändert. Früher war ich Inlé-Raw, das war eine sehr spezielle Referenz, die kaum jemand verstanden hat. Jetzt bin ich Clitbull. Das passt besser zu meinem Kampfstil. Mir wurde sehr oft gesagt, dass mein Stil einem bissigen Hund ähnelt.

Nein. Ich finde diese ganze Sache mit den Alter Egos zwar schön, aber ich schlüpfe nicht in eine Rolle. Das bin ich.

Früher war mehr Show, in den vergangenen Jahren ist das zurückgegangen. Der Fokus wird aufs Sportliche gelegt. Es ist ein harter Sport, kein Schaulaufen schöner Frauen in Netzstrumpfhosen.

Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich die internationale Roller-Derby-Szene anschaut, ist das de facto schon so. Sobald es ins Leistungsniveau geht, bei internationalen Championships oder auch in der Bundesliga, da gibt es außer Einlaufsongs nur wenig Show.

Wir haben beim Teamwochenende in diesem Jahr festgelegt, dass wir bei Bundesligaspielen das sportlich beste Team aufstellen. Der Leistungsgedanke ist also da. Es gibt Leute, die da ehrgeiziger sind als andere.

Ich persönlich finde die Underdog-Haltung sehr angenehm. Für immer 3. Liga, das ist doch auch schön. Ich kann den Gedanken jedoch total gut verstehen, dass man auch mal weiterkommen möchte. Wir trainieren zwei Mal in der Woche, wir haben auch schon drei Mal pro Woche trainiert. Aber es ist schwer, Hallenzeiten zu bekommen.

Ja. Dazu kommt, dass manche denken, wir würden mit den Rollschuhen die Hallenböden kaputt fahren – stimmt aber nicht.

Wenn Championships sind, dann schauen wir uns das gemeinsam an. Ich besuche auch gerne mal Spiele in anderen Städten wie Berlin oder Hamburg. Ich spiele nicht nur selber gern, ich bin auch Fan.

Nicht im eigentlichen Sinne. Aber es gibt schon eine Spielerin, die mich sehr beeindruckt: Lady Trample aus Neuseeland. Sie hat immer so ein bisschen die Ausstrahlung vom netten Mädchen von nebenan, setzt sich aber im Spiel mit unglaublich viel Kraft, Strategie und Können durch. Und sie bestärkt unheimlich viele Frauen und junge Mädchen darin, zu skaten.

Für mich eher nicht so, für andere vielleicht schon. Das will ich niemandem absprechen. Ich glaube aber, dass es auch unbewusst so sein kann. Manche Spielerinnen stehen im Spiel auf Grund ihrer Position stärker im Fokus. Und da kommt es schon mal vor, dass nach den Spielen Mädchen auf sie zukommen und nach einer Unterschrift fragen.

Zur Person

Caren Reuss (33)

spielt seit viereinhalb Jahren Roller Derby bei den Meatgrinders Bremen, die in der 3. Bundesliga Nord antreten. Ihre Liga-Konkurrenz: Die Breaking Bears aus Berlin, die Prussian Fat Cats aus Potsdam und die Zombie Rollergirlz aus Münster. Zum Saisonauftakt reisen am 18. Mai die Münsteranerinnen an die Weser.

Die Grafik-Designerin Reuss hat an der Hochschule für Künste in Bremen studiert und kümmert sich ehrenamtlich auch um den optischen Auftritt der Meatgrinders.

Zur Sache

So funktioniert Roller Derby

Roller Derby stammt aus den USA und ist eine Frauendomäne. Üben Männer den Sport aus, heißt es „Merby“. Es ist ein taktischer Vollkontaktsport, der auf klassischen Rollschuhen gespielt wird.

Fünf Spielerinnen pro Team befinden sich auf der ovalen Bahn, Track genannt. Die Jammerin kann als einzige punkten, indem sie die gegnerischen Spielerinnen überrundet. Die vier Blockerinnen jedes Teams haben die Aufgabe, die gegnerische Jammerin zu behindern und der eigenen Punktemacherin den Weg freizuhalten.

Ein Spiel heißt Bout und geht über zwei Halbzeiten zu je 30 Minuten. Das internationale Regelwerk umfasst etwa 80 Seiten. Verstöße werden mit Zeitstrafen geahndet. Bis zu acht Schiedsrichter auf Rollschuhen und zwölf Offizielle ohne Rollen unter den Füßen verfolgen das Geschehen auf und außerhalb der Spielbahn.