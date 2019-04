(Frank Thomas Koch)

Bremen. Der Regelfall sieht so aus: Es wird sehr viel und vor allem sehr intensiv trainiert im April. Oft folgt im Mai der Einstieg in die Wettkampfsaison, da ist der April quasi so etwas wie ein zentraler Trainingsmonat, in welchem viele Athleten zur weitgehend störungsfreien Vorbereitung in ein Trainingslager reisen. Auch die Hochspringerin Mareike Max reist am Sonnabend, gemeinsam mit anderen Leichtathleten des SV Werder, für zwei Wochen in ein Vorbereitungscamp nach Kreta. Im Gepäck sind allerdings keine Spikes. Stattdessen nimmt sie Krücken mit, die wird sie voraussichtlich noch circa zwei Wochen brauchen. Denn Mitte März ist sie, zum dritten Mal bereits, am Sprunggelenk des rechten Fußes operiert worden. In einer Klinik in Bad Schwartau wurden Kalkablagerungen und Flüssigkeit aus dem Gelenk entfernt. Der dritte Versuch, jene Beweglichkeit und Robustheit in den Fuß zu bekommen, die für die Anforderungen des Leistungssports notwendig sind. Gemeinsam mit ihrem Trainer Roman Fricke hatte sich Mareike Max nach Abschluss der so zäh wie unbefriedigend verlaufenen Hallensaison dafür entschieden, die eigentlich für den Spätsommer geplante Operation sofort anzugehen.

Also befindet sich die 20-jährige BWL-Studentin jetzt im Kontrastprogramm zum ursprünglich geplanten Programm. Sie konnte in den vergangenen zwei Wochen nicht viel mehr als herumliegen. Der in einer Schiene verpackte Fuß durfte nicht aufgesetzt werden. Am Dienstag wurden die Fäden entfernt, und sie bekam eine Art Schuh, in dem der Fuß nun steckt. Es beginnt auf Kreta eine Langzeit-Reha mit ersten einbeinigen Seilsprüngen, Aquajogging und ersten phasenweisen Geh-Übungen ohne Krücken. „Ich freue mich aber auf Kreta und die Sonne, es wird ja eher wie ein Urlaub sein“, sagt die Athletin. Wenn man so will, ist das das einzig Gute an der schlechten Konstellation im rechten Fuß: Sie verschafft der Athletin mal so etwas, das sich wie Urlaub anfühlt.

Zur Sache

Der weitere Weg

Ursprünglich ist die Serie „Das Jahr der Mareike Max“ als Einblick ins Leben einer Athletin gedacht gewesen, die nicht Woche für Woche, sondern nur für ein paar Wochen im Jahr ins Rampenlicht rückt. Wie entsteht jene Leistung, die am Ende eines Wettkampfjahres steht? Das war die Fragestellung hinter der Serie. Der WESER-KURIER wird den Weg der Werder-Hochspringerin, die vor einer mindestens einjährigen Wettkampfpause steht, weiter verfolgen. Allerdings nicht mehr wie bisher im Drei-Wochen Rhythmus, sondern circa alle zwei Monate.