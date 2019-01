Anna Lefers ist mit Morsum auf Platz eins gesprungen. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Für die Handballerinnen des TSV Morsum ist der letzte Spieltag in diesem Jahr in der Landesklasse perfekt verlaufen. Durch den Sieg gegen die SG Arbergen-Mahndorf und die gleichzeitige Niederlage des ATSV Habenhausen II beim VfL Fredenbeck überwintert der TSV auf Platz eins. Die Verfolgerrolle nimmt nach einem Erfolg gegen die HSG Mittelweser/Eystrup der TSV Intschede ein, die HSG Cluvenhagen/Langwedel musste sich vor eigenem Anhang dem TS Woltmershausen geschlagen geben.

TSV Morsum - SG Arbergen/Mahndorf 29:18 (18:7): Schon vor der Partie wussten die Gastgeberinnen, dass sie mit einem Sieg den ATSV Habenhausen II an der Tabellenspitze ablösen. Entsprechend engagiert legte die Sieben von Trainer Timo Lütje los. 6:2 hieß es für den TSV in der achten Minute, nachdem Anna Lefers getroffen hatte. An der Überlegenheit des Absteigers sollte sich fortan nichts ändern. Man habe noch viele Hochkaräter vergeben, schilderte Timo Lütje das Geschehen in der Morsumer Schulsporthalle. Katrin Höher und Saskia Küster setzten mit den Treffern zum 28:18 und 29:18 die Schlusspunkte. Timo Lütje erwartet im neuen Jahr einen Dreikampf um die beiden Aufstiegsplätze zwischen dem TSV Intschede, dem ATSV Habenhausen II und seiner Mannschaft.

TSV Intschede - HSG Mittelweser/Eystrup 32:24 (18:10): Jannik Sievers sprach in seinem Resümee von einem Pflichtsieg seiner seit sieben Spielen ungeschlagenen Mannschaft. Man habe das nötige Selbstbewusstsein und ließe sich durch schwierige Phase nicht aus dem Konzept bringen, erklärte Sievers, der beim TSV gemeinsam mit Lajos Meisloh ein junges und erfolgreiches Trainerteam bildet. Bis zum 5:5 (10.) konnten die Gäste die Begegnung offen gestalten, dann folgte ein 6:0-Lauf des Tabellendritten – 11:5 (17.). Mit dem zweiten Abschnitt zeigte sich Jannik Sievers nicht ganz zufrieden. Nach einigen Wechseln, erläuterte der Trainer des TSV, habe der Gegner auf 22:27 verkürzt. In der Schlussphase ließ die Stammbesetzung des TSV aber nichts mehr anbrennen. Im Klassement hat Intschede als Dritter aktuell einen Zähler Rückstand auf den Nachbarschaftsrivalen aus Morsum und die Zweitvertretung aus Habenhausen.

HSG Cluvenhagen/Langwedel - TS Woltmershausen 11:22 (2:10): Beim Aufsteiger werden mit Julia Guroll und Madina Zarkaneh (beide verletzt) weiterhin zwei Haupttorschützinnen schmerzlich vermisst. Gegen den Rangsechsten aus Bremen mussten die Anhänger der HSG fast zwölf Minuten auf den ersten Treffer der Mannschaft von Trainerin Svenja Vast warten. Katharina Warnke zeichnete für diesen zum zwischenzeitlichen 1:3 verantwortlich. Bis zur Halbzeitpause folgte aus Sicht der Heimmannschaft nur noch der Treffer zum 2:7 durch Ann Kathrin Davids. In Durchgang zwei bekamen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie zu sehen, ohne dass der Sieg des TS Woltmershausen in Gefahr geriet. Manko bei der Vast-Sieben war einmal mehr die Chancenverwertung. Selbst beide Siebenmeter wurden durch Katharina Warnke und die noch A-Jugendliche Stina Röttjer vergeben.