Nur in der ersten Hälfte vermochten die Pinguins (blau) gegen München mitzuhalten, (Jasmin Wagner)

Keine Frage, es sprach viel für München, nicht so viel für Bremerhaven. Vor dem 39. Spieltag der DEL wies der EHC Red Bull München die deutlich bessere Bilanz auf in Bezug auf Duelle mit den Fischtown Pinguins. München zählt zu den Schwergewichten der Liga, München hat aktuell einen Lauf. Acht Siege in Folge zuletzt. München hatte zwar auch Verletzte zu ersetzen, hat aber den breiteren Kader als die Pinguins. Die mussten erneut ohne Topsccorer Jan Urbas auskommen, dazu fehlte Verteidiger Stanislav Dietz. Es endete am Montagabend in Bremerhaven, drei Tage nach dem 6:2 für den EHC in München, mit dem EHC-Sieg Nummer neun in Folge. Die Favoriten aus dem Süden gewannen mit (1:1, 3:0, 2:0).

Zunächst hatte allerdings wenig auf Münchener Einbahnstraßen-Eishockey hingedeutet. Die jeweils Tabellenzweiten der Gruppen Nord und Süd lieferten ein erstes Drittel ab, das sich durch seine Dynamik auszeichnete. Es ging äußerst schnell zu in den Aktionen, und schnell gingen auch die Gastgeber in Führung. Zwar musste nach Anders Krogsgaards Weitschuss der Videobeweis bemüht werden, doch der Treffer zählte (2.). Nur drei Minuten später glich Justin Schütz für den EHC aus. Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe zu verfolgen war, dass der EHC wirklich ein Spitzenteam ist. Jeweils nach Scheibenverlusten der Pinguins trafen Trevor Parkes und John Peterka bei lehrbuchreifen Kontern. In Minute 40 zog Maximilian Kastner ansatzlos ab und erhöhte auf 4:1. Bremerhaven hatte seine Chancen, es war weiterhin zumindest optisch keine einseitige Angelegenheit. München war jedoch deutlich effektiver im Mitteldrittel. Und so wurde es dann doch einseitig.

„Wir spielen derzeit unser bestes Eishockey“, hatte Justin Schütz vor dem Spiel im Interview mit Magenta Sport gesagt. Und untermauerte das in der 42. Minute mit seinem zweiten Treffer. Von den Pinguins kam jetzt kaum noch Gegenwehr. Zwei Minuten vor Schluss traf auch John Peterka ein zweites Mal für München.