Ganze fünf Minuten waren noch zu spielen, als Herman Mulweme für die Erlösung sorgte. Sein Treffer sicherte dem TuS Schwachhausen einen mühsamen 1:0 (0:0)-Heimerfolg über die BTS Neustadt. „Da geht mehr“, fand Trainer Benjamin Eta. Vor allem die erste Halbzeit hatte ihm überhaupt nicht gefallen. Zwar verzeichnete der Gastgeber deutlich mehr Ballbesitz, aber er wusste nichts damit anzufangen. Zu langsam und zu ideenlos waren die Aktionen des TuS, und so hatte es der defensiv orientierte Gast doch recht leicht, seinen Kasten sauber zu halten. Etwas besser wurde es nach dem Wechsel. „Nach der katastrophalen ersten Halbzeit hatten wir immerhin mehr Torchancen“, so Eta. Der größere Druck zeigte spät seine Wirkung: Nachdem er zuvor ziemlich stark gehalten hatte, zeigte sich ausgerechnet BTS-Keeper Robin Findeis in der Schlussphase kurzzeitig nicht auf dem Posten, und so staubte Mulweme zum Endstand ab (85.). Mit anderen Worten: Den Neustädtern fehlten nur fünf Minuten, dann wären sie für ihre Lauf- und Einsatzbereitschaft belohnt worden.