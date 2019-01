Die 55. Sixdays sind vorbei. Das Programm war in diesem Jahr anders, als in den Vorjahren. (nordphoto / Ewert)

Die 55. Sixdays sind Geschichte. Sie waren wie die 54., und die 56. werden genauso sein – nämlich immer ähnlich einer Operation am offenen Herzen. Denn mit Beginn der jahrzehntelangen Nach-Frank-Minder-Ära im Jahr 2012 haben sich die neuen Organisatoren ständig neue Sachen einfallen lassen. Sie sind mutig mit ihren Entscheidungen, aber nicht jede führt auch zum erhofften Erfolg.

Der Verzicht auf den Auftritt von Mickie Krause ist so eine Entscheidung. Der Geh-mal-Bier-hol’n-Sänger war gegen Mitternacht stets ein Garant für eine voll besetzte ÖVB-Arena. Diesmal war Krause nicht da und die Halle nicht mehr so voll, aber das Programm deshalb noch lange nicht schlechter. Es war: anders. Die Live-Gruppe Ever'so kam beim Publikum gut an, war jedoch den meisten Zuschauern vorher völlig unbekannt – ihre Verpflichtung also gute Idee und Risiko zugleich.

Ever'so steht beispielhaft für viele Veränderungen. So hat sich der Sonntag zur Schwachstelle einer ansonsten gut angenommenen Veranstaltung entwickelt. Heute schlafen die Organisatoren aus, morgen wartet die Arbeit für 2020.