Senioren Leichtathletin Michaela Will (Frank Thomas Koch)

Bremen. Für jeden Sportler ist Erfolg ein Ziel, denn durch Erfolge hat man Spaß. Das gilt auch für Michaela Will, die immer noch zum großen Wurf ausholt. Und so konnte die 38-Jährige Leichtathletin vom TuS Huchting bei der Deutschen Winterwurf-Meisterschaft der Senioren überzeugen: Nach einem erfolgreichen Wettkampftag, in der Altersklasse W 35, durfte Will sich über Bronze im Diskus sowie Silber im Hammer- und Speerwurf freuen. Positive Ergebnisse, die bei der knappen Vorbereitungszeit der zweifachen Mutter für große Freude sorgten. Nur neun Monate nach der Geburt ihrer Tochter feierte sie schon wieder Erfolge auf einer deutschen Meisterschaft.

Begonnen hat Michaela Will ihre sportliche Laufbahn 1995 in ihrer Heimatstadt Munster. „Eine Freundin konnte mich damals überzeugen, sie zum Leichtathletik Training zu begleiten und mitzumachen“, erinnert sich sie sich. Sie startete zunächst im Mehrkampf. Nach einigen Trainingseinheiten war aber klar, dass ihr das Werfen am meisten Spaß macht. Schon bald stellten sich Erfolge ein, dann folgte ein richtig großer Schritt. Michaela Will wurde in den erweiterten Bundeskader des Deutschen Leichtathletikverbands (DLV) berufen. Statt für eine eventuelle große sportliche Karriere entschied sie sich jedoch für eine Ausbildung. „Die finanzielle Sicherheit war mir wichtiger. Und wenn man erst mal Geld verdient, soll das auch nicht aufhören“, sagt sie und lacht.

Dem Sport aber blieb sie weiterhin treu. Zwar nicht auf allerhöchstem Niveau, aber mit viel Erfolg. Insgesamt 30 Titel hat sie inzwischen schon gesammelt. Ihr größter Wurf: war gar keine Medaille. Sondern Ehemann Andreas. „Wir haben uns auf einem Wettkampf kennengelernt“, erinnert sich Michaela Will. Andreas war bereits damals beim TuS Huchting aktiv, Michaela Will in Munster. Heute treten sie beide für den Bremer Verein an. Michaela Will leitet eine Trainingsgruppe des Vereins und Andreas ist stellvertretender Abteilungsleiter der Leichtathletiksparte.

Ihren Schützlingen bleibt der Erfolg der Trainerin natürlich auch nicht verborgen. „Alle fiebern mit einem mit und freuen sich über die positiven Ergebnisse“, sagt Michaela Will. Zum Training ist bei ihr jeder willkommen, der sich für Leichtathletik interessiert. Interessenten ab 16 Jahren aufwärts zeigt die erfolgreiche Werferin den Teilnehmern zweimal wöchentlich, wie sie sich verbessern können.

Auch Michaela Will selbst will sich weiter verbessern und wieder an ihre Bestleistungen anknüpfen. Noch heute hat die 38-Jährige ihre sogenannten Scoutingberichte aus ihrer Zeit im erweiterten Bundeskader in einem Album gesammelt. An den damaligen Trainingsaufwand lässt sich für die zweifache Mutter heute allerdings nicht mehr denken, schließlich fordert auch die Familie ihre Zeit ein. „Man versucht, in der Gruppe mitzutrainieren und sie nicht nur anzuleiten“, sagt Michaela Will über ihre Einheiten. Meistens nutzt sie mit ihrem Mann Andreas aber das Wochenende für ein gemeinsames Training. „Da kann dann einer von uns werfen, und der andere guckt nach den Kindern“, beschreibt Michaela Will den Ablauf der Familieneinheit auf dem Gelände des TuS Huchting.

Es gab also wenig Vorbereitung auf die Deutsche Winterwurf-Meisterschaft. Den ersten Wettkampf nach der Geburt ihrer Tochter Ende Mai vergangenen Jahres bestritt Will nur fünf Monate später Anfang Oktober. Das positive Gefühl aus dem Wettkampf stachelte sie zu mehr an. „Ich wollte sehen ob ich es bis zur Deutschen Meisterschaft packe“, sagt Michaela Will rückblickend. Gesagt, getan: Die Qualifikation hatte die Athletin des TuS Huchting schnell in der Tasche. „Die Anforderungen im Seniorenbereich sind ja zum Glück nicht so hoch“, erzählt Will und lacht.

In Halle kam es dennoch auf Topleistung an. Und das trotz der übersichtlichen Konkurrenz in der Altersklasse W 35. „Einige fallen im Seniorenbereich wegen familiären Verpflichtungen oder Verletzungen aus“, sagt Michaela Will zur kleinen Starterzahl. Sie selbst ging aber mit einem guten Gefühl an den Start und konnte sich auf ihre besondere Stärke verlassen: den letzten Wurf. „Dafür werde ich schon in der Region gefürchtet“, sagt Michaela Will. Beim Hammerwurf bescherte genau diese Stärke der Huchtingerin die Silbermedaille. Das gute Gefühl sollte Michaela Will also nicht täuschen.

Eine Wettkampfbelastung wie diese schüttelt man als zweifache Mutter nicht einfach so aus dem Arm. Familiäre Unterstützung ist gefragt. „Oma und Opa nehmen die Kinder dann gerne mit zu sich“, sagt Michaela Will. Manchmal gibt es aber auch Ausnahmen, wie bei der Europameisterschaft 2017 in Dänemark. Da war „der Große“ noch dabei und feuerte mit Papa Andreas seine Mutter zu Bronze im Diskus, Silber im Werfer-Fünfkampf und zu Gold im Gewichtsweitwurf an.

Nach den Erfolgen von Halle steht für Michaela Will fest: „International dabei zu sein, ist natürlich wieder ein Ziel.“ Die WM in Kanada wäre aber mit hohen Kosten verbunden. Deshalb kann ein Start dort noch nicht geplant werden. „Das müsste man dann schon mit einem Familienurlaub verbinden“, erklärt Michaela Will. Also will sie erst mal wieder an ihre Bestleistungen herankommen und Spaß haben. Den Erfolg behält die 38-Jährige aber weiter im Auge. Das nächste Mal am Werfertag des TuS Huchting am 27. April.