„Es war ganz bestimmt nicht unser bestes Spiel“, erklärte Lewicki, „allein die ungewohnt vielen Gegentore in der ersten Hälfte stehen für sich.“ Allerdings hob der erfahrene Trainer gleichzeitig hervor, „dass andere Teams in Oyten auch erst einmal 30 Tore werfen müssen, das ist schon eine klasse Leistung von uns gewesen“.

Werder ging mit einer 6:0-Deckung in die Begegnung, um den vielen erfahrenen Gastgeberinnen mit großer Entschlossenheit gegenüber zu treten. Allerdings tat sich die SVW-Defensive besonders gegen die torhungrigen Susanne Tauke und Carolin Pleß (je fünf Tore) enorm schwer. Nach knapp zehn Minuten stellte Lewicki seine Abwehrformation beim Spielstand von 8:4 für Oyten auf eine 5:1-Deckung um und Werder fand sich nach leichten Anlaufschwierigkeiten deutlich besser zurecht.

Dennoch konnten die Bremerinnen einen Pausenrückstand von zwei Toren nicht verhindern. „Wir hatten nur wenig Zugriff auf die Gegnerinnen“, analysierte Lewicki, „haben uns davon aber nicht beirren lassen und spätestens in der zweiten Halbzeit deutlich sicherer verteidigt.“ Seine Spielerinnen hätten die Zweikämpfe nun deutlich engagierter angenommen, dazu hatten sie mit der sehr gut aufgelegten Torfrau Charlotte Schumacher auch einen sicheren Rückhalt. „Charly hat uns in mehreren brenzligen Situationen mit tollen Paraden in der Spur gehalten“, lobte Lewicki seine Torhüterin, „außerdem hat sie nach gehaltenen Bällen mit feinen Pässen für schnelle Tempogegenstöße gesorgt, die wir besonders in der Schlussphase souverän in Tore umwandeln konnten.“

Des Trainers Vorgabe für Durchgang zwei war schließlich, weniger Gegentore zu kassieren als in der ersten Hälfte – und seine Spielerinnen befolgten diese auch artig. Jantje Fastenau eröffnete den Torreigen (31.), anschließend wogte die Begegnung hin und her. War Oyten in Durchgang eins noch regelmäßig über die Außen oder am Kreis erfolgreich, gelang es den Bremerinnen zunehmend, besonders diese neuralgischen Punkte immer besser unter Kontrolle zun bringen. Mit deutlich gesteigerter (positiver) Aggressivität bestritten die Gäste nun ihre Zweikämpfe, binnen lediglich fünf Minuten wandelte das Team einen 17:20-Rückstand mit einem furiosen 5:0-Lauf in eine eigene 22:20-Führung um (41.).

Nach Einschätzung des Werder-Trainers sei auch genau dieser Umstand letztlich „der Knackpunkt“ des Spiels gewesen, als Kreisläuferin Michaela Stahlkopf (3) direkt nach einer Auszeit der Heimmannschaft sogar noch auf 23:17 erhöhen konnte, war es endgültig um die Gegenwehr der Gastgeberinnen geschehen. Zwar kam Oyten in einer hektischen Schlussphase noch einmal auf zwei Tore heran, den letztlich – aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit – mehr als verdienten Werder-Sieg konnten sie aber nicht mehr verhindern.

„Als wir unsere Passivität abgelegt und endlich vernünftig Handball gespielt haben“, bilanzierte Lewicki, „haben wir die Gegnerinnen immer besser in den Griff bekommen und meiner Ansicht nach auch verdient gewonnen.“ Im nun anstehenden Heimspiel gegen Liga-Schlusslicht Elsflether TB (Sonnabend, 10. März, 16 Uhr) wolle der Coach – allerdings immer abhängig vom Spielstand – den Spielerinen etwas Einsatzzeit geben, die sonst häufiger in der zweiten Reihe ausharren müssten. „Ohne überheblich klingen zu wollen“, unterstrich Radek Lewicki, „alles andere als ein deutlicher Sieg wäre schon eine Enttäuschung für uns.“

SV Werder Bremen II: Schumacher, J. Repty; Stahlkopf (3), Tebje (6/1), Fastenau (2), Mücke (1), Schlegel (2/1), Beckmann (1), Begemann (2), Friedrich (7/1), Schulte (2), Salkic (4)