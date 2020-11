So wie hier noch vor zwei Jahren beim Spiel zwischen Werder und dem SC Borgfeld sollen künftig die B-Jugendteams von Profi- und Amateurvereinen nicht mehr gemeinsam in einer Liga gegeneinander antreten. (Frank Thomas Koch)

Es gab Zeiten, da hat man sich einfach Gedanken gemacht, Ideen entwickelt und daraus einen Plan erstellt. Sie sind aber längst vorbei. Mittlerweile reicht das nicht mehr aus. Heute wird groß gedacht. So lässt sich wohl auch der Titel des neuen Jugendfußball-Programms verstehen, das der DFB in Zusammenarbeit mit der DFL erstellt hat. Es nennt sich ganz unbescheiden: Projekt Zukunft. Auf rund 110 Seiten werden dabei alle Maßnahmen vorgestellt, die sich eine Expertenkommission im Anschluss an den DFB-Bundestag im September 2019 ausgedacht hat. „Es ist eine Menge Arbeit eingeflossen, und das muss man wertschätzen“, sagt Jurij Žigon. Der Vorsitzende des Jugendausschusses im Bremer Fußball-Verband respektiert das Projekt. Er weiß ja auch um dessen Bedeutung.

Es geht offenbar um nicht weniger als die Rettung des deutschen Nachwuchsfußballs. Denn eines stellt das Projekt unmissverständlich klar: Die deutschen Nachwuchsspieler drohen den Anschluss zu verlieren. Das unterstreicht die Ausarbeitung gleich auf den ersten Seiten. So gelang es der U 17-, der U 19- und der U 20-Nationalmannschaft in 2019 nicht, sich für eine Endrunde der Welt- oder Europameisterschaften zu qualifizieren. Zudem sinkt auch der UEFA-Koeffizient bereits seit einigen Jahren.

Selbst die Marktwerte der deutschen Talente haben die Experten verglichen. Im Vergleich mit jungen Spaniern, Engländern und Franzosen können dabei allenfalls die Mittelfeldspieler mithalten. Die deutschen Abwehrspezialisten – oder besser: deren Werte auf dem Transfermarkt – halten dem Vergleich dagegen ebenso wenig stand wie die Stürmer. Schließlich sinken auch die Einsatzzeiten der deutschen U 21-Spieler in der Bundesliga seit einigen Jahren.

Das ist nicht gut. Es passt auch so gar nicht zum Anspruch des deutschen Fußballs, der sich „dauerhaft in der Weltspitze etablieren“ möchte. Mit dem Weg in eine bessere Zukunft sind allerdings ein paar bemerkenswerte Grundzüge verbunden. Das Konzept benennt jedenfalls recht deutlich aktuelle Missstände und fordert damit zugleich die Abkehr von einigen erst zu Beginn des neuen Jahrtausends eingeführten Standards. Zukünftig soll es nämlich viel mehr darum gehen, das Fußballspiel „ganzheitlich zu verstehen“ und weniger darum, die notwendigen Fähigkeiten isoliert zu erwerben.

Angst vorm Verlieren durch Lust am Erfolg ersetzen

Die gepflegte Ballannahme, der saubere Kurzpass oder der schulmäßige Kopfball sind eben nur dann etwas wert, wenn der Kicker darüber hinaus etwas damit anzufangen weiß mit den Fertigkeiten – er seine Fähigkeiten also optimal einbringen kann in das Mannschaftsgefüge. Auch der oft kritisierte Einheitsfußballer, im Konzept als „stromlinienförmig“ bezeichnet, soll der Vergangenheit angehören: Man möchte für „größere Diversität“ sorgen, setzt mehr auf unterschiedliche Spieler-Charaktere. Es sind also wieder Typen gefragt, Kicker, die das Heft in die Hand nehmen und nicht fragend zum Trainer blicken, wenn die Taktik mal hakt.

Kein Wunder, dass im Projekt Zukunft auch mehr Eigenverantwortung vorgesehen ist und die „Angst vorm Verlieren“ durch Lust am Erfolg ersetzt werden soll. „Uns fehlen die Unterschiedsspieler“, bestätigt Jurij Žigon. Die „herausragenden Talente“ ließen sich mittlerweile an einer Hand abzählen. Der Bremer Funktionär ist deshalb auch der Ansicht, dass Spieler mit „individuellen Fähigkeiten“ gefragt sind. Insoweit stimmt er mit dem Projekt Zukunft überein: „Diese Fähigkeiten können wir mit Methoden, die Spieler in ein Schema pressen, nicht erreichen.“ Aber gänzlich zufrieden ist Jurij Žigon deshalb noch lange nicht mit dem Vorgaben des DFB – und das liegt am angedachten Weg.

Der hat zwar viele Facetten, und nicht alle Ideen werden weitreichende Folgen haben. Aber die ein oder andere Änderung wird mit einschneidenden Folgen verbunden sein, und Jurij Žigon findet, darüber müsse man unbedingt reden. Da ist zum einen die Auflösung der Juniorenbundesligen. Zukünftig soll es sie weder in der U 17 noch in der U 19 geben. Stattdessen treten die Teams aus den insgesamt 56 Leistungszentren des Landes (also der Nachwuchs der Profivereine) zu sogenannten Entwicklungsturnieren an. Daneben sollen die Jahrgänge zwischen U 14 und U 17 noch Entwicklungsspiele bestreiten; in der U 19 ist dagegen ein Ligabetrieb geplant.

Alle anderen Mannschaften – also jene, die aus Amateurvereinen stammen – treten dagegen bestenfalls in den Regionalligen an. Ihnen soll sich allenfalls im DFB-Pokal die Chance zum Vergleich mit den Mannschaften aus Leistungszentren bieten. Für Jurij Žigon ist das nur ein schwacher Trost. „Für mich zählt es zur DNA des Jugendfußballs, dass Amateure und Profis in gemeinsamen Ligen antreten“, sagt der Vorsitzende des Bremer Jugendausschusses. Er wehrt sich auch ganz grundsätzlich gegen die Annahme, ein Leistungszentrum würde per se für eine optimale Ausbildung sorgen: „Die Spitze der Amateurvereine bildet besser aus als das untere Drittel der Leistungszentren.“

Das Projekt Zukunft sieht dagegen vor, dass die Talente über kurz oder lang in einen Profiklub wechseln, um dort die bestmögliche Förderung zu erhalten. Nicht einverstanden ist Jurij Žigon auch mit der Einführung neuer Regionalauswahlen: Zukünftig will das Konzept nämlich nicht mehr nach Landesverbänden aufteilen, sondern die Talentdichte berücksichtigen. Das bedeutete für den Bremer Fußball-Verband: Er wird keine eigene Auswahl mehr stellen, sondern aufgehen im Gebiet Niedersachsen 1 (Bremen und das Weser-Elbe-Dreieck). „Da geht es um die Bedeutung des BFV, wir wollen wahrgenommen werden“, so Žigon.

Er schlägt vor, eine entsprechende Auswahl in „Region Bremen“ umzubenennen. Selbst dann bliebe noch das Problem mit der Besetzung der Auswahl. Sie sollen nämlich ohne die Kicker aus den Leistungzentren auskommen, um deren Belastung zu reduzieren. So gesehen wäre es wohl schon ganz sinnvoll, die Bremer Talente um Spieler aus der Region zu ergänzen. Das findet dann auch Jurij Žigon: „Man müsste schon fragen, was ohne die Werder-Spieler noch für die Auswahlteams übrig bleiben würde.“

Zur Sache

Vorstellung per Videokonferenz

Für Jurij Zigon bricht nun eine spannende Zeit an: Er wird das Projekt Zukunft des DFB noch im November in einer – vermutlich recht ausgedehnten - Videokonferenz den Vereinen im Bremer Fußball-Verband (BFV) vorstellen. „Die Beteiligung und die Mitnahme dieser Interessengruppen muss ja gewährleistet sein“, sagt der Vorsitzende des BFV-Jugendausschusses. Dabei würde es dann allerdings wohl niemanden überraschen, würde der ein oder andere Kritikpunkt von Jurij Žigon auch von den Fachleuten an der Basis geteilt werden. „Wir nehmen das Feedback jedenfalls auf und werden es an den DFB übermitteln“, sagt der Bremer Funktionär.