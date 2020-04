Bremen. Laut einer vermutlich allgemein bekannten Redewendung ist dreimal Bremer Recht. Wird es also eine dritte Amtszeit des Hockeytrainers Nico Stankewitz beim Club zur Vahr geben? Bei seinem Club zur Vahr, darf man wohl sagen, er hat hier als junger Mann einst selbst gespielt. Als junger Mann kann er inzwischen nicht mehr durchgehen, er ist inzwischen 54 und jemand, den jeder kennt, der sich als Mitglied der Hockey-Szene bezeichnen würde. Er hat Teams in allen möglichen Ligen betreut, in München, Hamburg, Hannover, Köln, Bremen. Bei seinem Club zur Vahr war er von 1996 bis 2001 in einer sportlichen Führungsposition angestellt, ein zweites Mal dann von 2017 bis Ende März 2020. Warum also nicht ein drittes Engagement? Zumal er zwischendurch nicht nur weg war aus Bremen. Fünf Jahre lang arbeitete er als Trainer beim Stadtrivalen Bremer HC.

Sag niemals nie, sagt Nico Stankewitz zur Alle-guten-Dinge-sind-drei-Frage. Die Sache mit der Glaskugel war schon immer eine Sache mit – um im Bild zu bleiben – hohem Milchglas-Anteil. Im Moment besteht sie sozusagen komplett aus Milchglas. Der Trainer und Sportdirektor Nico Stankewitz, dessen Vertrag, so lauten jedenfalls die offiziellen Verlautbarungen, wegen weit auseinander driftenden strategischen Vorstellungen in beiderseitigem Einvernehmen nicht verlängert wurde, ist wie so viele auch von Corona betroffen. Beziehungsweise: getroffen.

Was, auch wie bei so vielen, nicht an einem medizinischen Befund liegt, sondern am Stillstand ganzer Branchen. Der Sportbetrieb liegt brach, die Umstände seiner Wiederaufnahme sind etwas fürs Milchglas. Stankewitz hatte, sagt er, gute Angebote aus Bayern oder Hessen, er hatte gute Gespräche in Hamburg oder Hannover. Aber Süddeutschland scheidet als neuer Arbeitsplatz sowieso aus, er will mit Mitte 50 nicht noch mal wieder wegziehen aus Bremen. Und auch für neue Arbeitsverträge in Norddeutschland, die er von Bremen aus ansteuern könnte, ist jetzt eher nicht die perfekte Zeit.

Wartestand statt Startschuss. Er sei sich mit einem neuen Arbeitgeber praktisch einig gewesen, sagt Nico Stankewitz. Doch statt zur Tat beziehungsweise Unterschrift zu schreiten, musste er sich arbeitslos melden. Er sagt es neudeutsch: „Das war extrem unlucky.“ Ein paar Gesprächsminuten später gibt er zu, ohne ins Neudeutsche auszuweichen: „Mich nervt es, dass ich nichts zu tun habe.“ Selbst die Trainerfortbildung, für die er angemeldet war, wurde abgeblasen. Er fühle sich wie lahmgelegt. Er würde auf seinem Balkon sitzen und Bücher lesen, nun ja. Robert Harris hat er sich jetzt mal vorgenommen.

Wie ein Handlungsreisender

Bücher lesen: okay. Rumsitzen: nicht okay. Passt so gar nicht zu einem wie ihm. Wer ihn kennt, müsste an dieser Stelle nicken. Nico Stankewitz ist nicht nur ein Mann mit der Erfahrung tausender Hockeyspiele. Er ist ein Typ, dessen Akku stets aufgeladen zu sein scheint. So wenig, wie er einer ist, dem man jedes Wort aus der Nase ziehen müsste, so wenig ist sein Talent fürs Nichtstun ausgeprägt. Sein Plan B für eine neue Herausforderung wäre ein Job im Sportjournalismus gewesen. Auch das hat er schon mal gemacht, auch da gibt es ein Netzwerk. Er kennt sich aus im Basketball, im Fußball sowieso. Er habe mal Politikwissenschaften studiert. Nebenfach Germanistik. Er redet gern und schnell. Er sagt selbst, dass er gerne anderen etwas erklärt.

Doch nix Hockey, Basketball oder Fußball, nix Erklären darüber. Der Shutdown bedroht ihn derzeit nicht existenziell, das zu behaupten, wäre so unangebracht wie übertrieben. Dass ihm der Shutdown gewaltig auf die Nerven geht, wäre nicht übertrieben dargestellt. Er ist einer aus dem Leistungssport, das ist quasi seine DNA, er beschreibt sich vor diesem Hintergrund selbst als einen Getriebenen. Weiterentwickeln, das ist eine Vokabel, die er sehr oft verwendet, wenn er über seine Arbeit als Hockeytrainer spricht. Weiter, immer weiter, das gute alte, von Olli Kahn populär gemachte Sport-Motto, gehört zu ihm wie das Gewinnenwollen zum Spieler.

Veränderung als Konstante. Kein Abseits, Selfpass oder Interchange, das gab es alles nicht, als der Hockeytrainer Nico Stankewitz noch ein sehr junger Hockeytrainer war. Gefühlt habe er 47 Regeländerungen erlebt in seiner Trainerkarriere, sagt er. Und dem Damenteam des Clubs zur Vahr half er an exponierter Stelle, von der vierten in die zweite Liga aufzusteigen, zumindest für eine Saison. Um nicht zu sagen: Er half, es weiterzuentwickeln. Er war das natürlich nicht allein, die Damen haben die dafür notwendigen Treffer schon selbst erzielt. Dass er einen ordentlichen Anteil hatte, wird kaum zu widerlegen sein.

Die Frage, warum er dann nicht weiter, immer weiter macht beim Club zur Vahr, würde in die Tiefen des Vereins führen. Zu seinen Strategien und Philosophien. Zu seinem Alltag, zur Chemie zwischen Menschen. Auf ein Terrain quasi, das für die Öffentlichkeit nur bedingt sichtbar ist beziehungsweise sein kann. Den Typ Nico Stankewitz erklärt die Frage dennoch ganz gut. Drei bis fünf Jahre in einer Position bei einem Verein, das sei ein gutes Zeitfenster, sagt er. Danach steige die Gefahr von Abnutzungserscheinungen. Das sieht womöglich nicht jeder genauso, das sieht er halt so.

Wer allein seine Hockey-Biografie anschaut, der sieht einen Hockey-Handlungsreisenden. Viele Stationen, vieles, das flüchtig war und doch für immer im Gedächtnis bleibt. Wie er mal in der Jugend des DHC Hannover die spätere Olympiasiegerin Franziska Gude trainierte, die sich nach dem Olympiasieg 2004 in Athen bedankt habe, „dass wir damals so viel Rückhand geübt haben“. Oder wie er mal Nationaltrainer vom Team Trinidad und Tobago war, das bei der Hallen-WM in Wien beim 2:9 gegen den hohen Favoriten und Olympiasieger Deutschland bis ins zweite Viertel hinein nicht nur ein Unentschieden hielt, sondern in der 10. Minute sogar in Führung gegangen war. Eine mittelgroße Hockey-Sensation. Stankewitz erzählt das alles im Stakkato, er könnte Episoden wie diese wahrscheinlich bis zum Morgengrauen erzählen.

Neue Episoden müssen nun warten. Stankewitz wäre nicht mehr Stankewitz, wenn man ihn als jemanden beschreiben würde, von dem man geneigt ist zu sagen: Er neigt dazu, den Kopf in den Sand zu stecken. Es wurmt ihn nur gewaltig, dass er in diesem großen Corona-Vakuum noch nicht mal eine neue Eckenvariante für sein künftiges Hockeyteam ertüfteln kann. Oder wenigstens einen Sport-Kommentar für ein Medienhaus. „Aber“, sagt er, „wahrscheinlich geht das vielen ähnlich.“ Ja, wahrscheinlich.

Zur Sache

An diesem Mittwoch will der Deutsche Hockey-Bund (DHB) - unter Berücksichtigung der Regierungsbeschlüsse - per Videokonferenz mit Vereinsvertretern entscheiden, ob und wie die Bundesligasaison fortgesetzt wird. Wie es in den regionalen Ligen weitergeht, wird wiederum von der DHB-Entscheidung abhängen. Frühester Zeitpunkt einer Saison-Fortsetzung wäre laut DHB der 9./10. Mai.