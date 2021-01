Kristian Arambasic ist nur Trainer, sondern auch Ideengeber beim FC Oberneuland. (Christina Kuhaupt)

Die Gespräche waren reine Formsache, die Vorstellungen ziemlich identisch: Kristian Arambasic hat seinen Vertrag beim FC Oberneuland um ein Jahr verlängert und geht im Sommer damit in sein fünftes Jahr als Trainer beim derzeitigen Regionalligisten. „Damit bin ich der dienstälteste Trainer, den der Klub jemals hatte“, sagte der 43-Jährige. Darauf bildet er sich nichts ein, denn diese Auszeichnung ist ja auch der Wankelmütigkeit der früheren Vereinsoberen geschuldet. „Der FCO war früher nicht gerade für Kontinuität bekannt“, findet Arambasic. Aber da er sich weder abgenutzt noch durchgenudelt fühle, freue er sich auf weitere spannende Jahre. „Für mich war klar: Wenn ich in Bremen weiter als Trainer arbeite, dann nur beim FCO. Es macht hier noch immer unfassbar viel Spaß.“

Dem schloss sich der Verein in einer Pressemitteilung an. „Kristian Arambasic steht nicht nur für die neue Kontinuität und Solidität beim FC Oberneuland, sondern auch für großen sportlichen Erfolg. Er hat mittlerweile von allen Trainern in der Geschichte des FC Oberneuland die meisten Punkte als Trainer geholt“, erklärte FCO-Pressesprecher Uwe Piehl. Arambasic hatte Oberneuland in die Regionalliga geführt und die Mannschaft dort im Mittelfeld etabliert.

Aber das reicht dem Coach nicht, er will den FCO als Verein weiter voranbringen. Deshalb hat er ab Sommer die Position des Nachwuchsleiters im Leistungsbereich der U 15 bis U 19 inne. Der 43-Jährige kümmert sich neben der internen Trainerausbildung um die Koordinierung der Talentförderung, ist verantwortlich für jahrgangsübergreifendes Talent-Training sowie die Kaderplanung. Arambasic erklärt sein neues Aufgabengebiet so: „Wir wollen die Kräfte bündeln und leistungsorientierten Fußball über mehrere Jahrgänge anbieten.“

Eigentlich war geplant, zu diesem Zweck gemeinsam mit zwei anderen Vereinen einen Jugendförderverein zu gründen, eine JFV Bremen-Ost. Aber weil die angesprochenen Vereine dem Plan eine Absage erteilten, will der FC Oberneuland das Projekt jetzt alleine stemmen. Arambasic findet das noch immer schade. „Wenn wir es geschafft hätten, in diesem JFV die besten Talente aus drei Vereinen zu versammeln, hätten wir die Qualität im Nachwuchsbereich noch weiter gesteigert.“ Sein neuer Plan: Von den drei U 15- bis U 19-Teams sollen wenigstens zwei Mannschaften dauerhaft in der Regionalliga spielen. Jetzt liegt es an Arambasic, eine einheitliche Philosophie für den Verein und die Nachwuchsarbeit zu schaffen. „Das ist meine größte Aufgabe“, sagt er. Sein Ziel für den Sommer: Drei bis vier U 19-Spieler sollen den Sprung ins Regionalliga-Team schaffen. Mit Dennis Nagel und Elias Deblitz hat Arambasic schon zwei Kicker aus dem Nachwuchs fest verpflichtet.

Neben dem Leistungsbereich will der Fußball-Club aber auch die Arbeit im Breitensportbereich intensivieren. Dort wird FCO-Urgestein Gerold Koschig künftig das Sagen haben.