Gerd Lenk (Kuhaupt)

Die Tränen sind zwar getrocknet, doch der Frust ist weiter groß. Nach dem erneuten Scheitern in der Relegation zur Regionalliga sind die Aufräumarbeiten beim Bremer SV in vollem Gange. Dazu gehörte in den vergangenen Tagen auch die Analyse einer Saison, in der der BSV nur selten richtig gefordert war und dann in den entscheidenden Momenten versagte. „Uns fehlt eine Klasse, in der wir uns sportlich kontinuierlich entwickeln können“, sagt Gerd Lenk aus der Sportlichen Leitung des BSV. Und bringt einen Vorschlag ins Spiel, der nicht neu ist, aber wiederbelebt werden soll: „Es wäre gut, wenn drei, vier Bremer Vereine in der Oberliga Niedersachsen spielen könnten.“

Die Idee kommt alle Jahre wieder auf den Wunschzettel der großen Bremer Vereine. Aber eines ist dabei völlig neu: Der Bremer Fußball-Verband (BFV) steht diesen Plänen plötzlich nicht mehr abweisend gegenüber. „Ein Aufstieg des Bremer SV hätte eine deutliche Aufwertung für unseren Fußball bedeutet“, sagt Holger Franz als BFV-Vizepräsident und wird dann auch gleich konkreter. Gegenüber dem WESER-KURIER erklärte er: „Wir stehen grundsätzlich allen Vorschlägen offen gegenüber, die den Bremer Fußball voranbringen könnten. Wenn es den Wunsch gibt, über eine gemeinsame Oberliga aus Bremer und niedersächsischen Vereinen zu reden, sind wir gesprächsbereit.“

Das sind neue Töne aus der Verbandszentrale am Osterdeich, denn bislang hatte der BFV mögliche Fusionspläne eher skeptisch beurteilt. Beim Bremer SV, der jetzt gerade das fünfte Mal in den letzten sechs Jahren in der Regionalliga-Relegation gescheitert ist, freut man sich über die Sätze vom BFV-Vize Franz. „Wir hatten bislang die Info, dass die Verbände diese Pläne nicht unbedingt umsetzen möchten“, sagt Lenk. Doch jetzt lenkt nicht nur der BFV ein, auch der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) steht einer gemeinsamen Oberliga mit Bremer Vereinen offen gegenüber. „Wir würden das mittragen“, sagt Jürgen Stebani, der beim NFV den Spielausschuss leitet, auf Anfrage. Und weiter: „Eine gemeinsame Oberliga würden wir gut finden. Und ich glaube auch nicht, dass wir Niedersachsen die Bremer Vereine erdrücken würden.“

Klar ist aber auch: Bislang hat noch kein Bremer Verein einen offiziellen Fusionswunsch an den BFV herangetragen. „Wir hatten ja gerade unseren Verbandstag, da waren die möglichen Pläne kein Thema“, sagt Franz. Der Anstoß müsse aus den Vereinen kommen, ergänzt er. „Dann erst können wir das Thema offiziell angehen, beispielsweise mit einem Runden Tisch, an dem alle interessierten Vereine sitzen.“

Aber wie groß ist das Interesse überhaupt in Bremen an einer gemeinsamen Liga mit Niedersachsen? Der Bremer SV wäre auf jeden Fall dabei. „In der Oberliga ist das Leistungsniveau insgesamt höher, wir würden häufiger gefordert“, glaubt Gerd Lenk. Und auch der Anreiz für Spieler aus dem Bremer Speckgürtel sei größer, wenn der BSV in der Oberliga spielen könnte. Der direkte Sprung in die Regionalliga sei dann zwar schwerer, „aber es wäre einfacher, Spieler und damit die Mannschaft weiterzuentwickeln. Und das ist ja unser langfristiges Ziel“.

Beim FC Oberneuland, dem zweiten ambitionierten Bremen-Liga-Klub, sieht man eine gemeinsame Liga mit der Konkurrenz aus Niedersachsen mit gemischten Gefühlen. „Wir könnten uns dort natürlich langfristiger auf einen Sprung in die Regionalliga vorbereiten“, sagt Trainer Kristian Arambasic. Aber er persönlich brauche die Oberliga Niedersachsen nicht, um den Sprung in die vierte Liga zu schaffen. „Wir bereiten uns jetzt schon auf die Regionalliga vor und tun in der Bremen-Liga alles dafür, um dieses Level zu erreichen.“ Das Argument, der Bremer Meister sei in der Liga unterfordert und in der Relegation dann gegen Teams aus Hamburg und Schleswig-Holstein überfordert, sei falsch. „In dieser Saison war der Aufstieg so einfach wie noch nie“, sagt Arambasic. Dass es der BSV nicht geschafft habe, sei auch Pech gewesen.

Uwe Piehl, zweiter Vorsitzender des FC Oberneuland, würde eine Fusion aus sportlicher Sicht begrüßen. „Es stimmt schon, dass die Spitzenteams zu wenig Drucksituationen haben“, sagt er. Aber er müsse auch den wirtschaftlichen Aspekt einer Zusammenlegung berücksichtigen. „Und da bin ich skeptisch, ob das finanziell darstellbar ist.“ Schließlich habe er die Verantwortung für den Gesamtverein zu tragen. „Wir wollen hier keine Kamikaze-Aktionen, sondern als Verein organisch wachsen.“ Aber Piehl und Arambasic sagen auch: „Wir sind grundsätzlich gesprächsbereit und würden es gut finden, wenn sich Vereine und Verband an einen Tisch setzen, um das Thema Oberliga mit Niedersachsen zu besprechen.“

Das sieht Christof Frankowski auch so. „Wir haben nichts gegen eine Zusammenlegung“, sagt er als Fußballchef des TuS Schwachhausen. „Wenn es Bremer Vereine gibt, die das wollen, stehen wir dem nicht entgegen.“ Doch obwohl sein Klub zuletzt zweimal in Folge Vierter in der Bremen-Liga wurde, gibt es null Interesse an Veränderungen oder Aufstiegen. „Wir sind ein Breitensportverein und knapsen jetzt schon an allen Ecken und Enden. Wenn wir in der Oberliga mitspielen würden, könnte ich schon nach einem halben Jahr die Kosten für die Busreisen nicht mehr zahlen“, prophezeit er. Nein, eine gemeinsame Oberliga bringe Schwachhausen gar nichts, „da fahren wir lieber dreimal in der Saison nach Bremerhaven“. Gleiches gelte im Übrigen auch für die Regionalliga.

Wie aber geht es jetzt weiter? Beim Bremer SV wollen sie noch in dieser Woche beratschlagen, wie sie denn jetzt mit dem Gesprächsangebot des Bremer Fußball-Verbandes umgehen. „Aber es macht nur Sinn, wenn wir das Thema mit mehreren Vereinen angehen, wir wollen da nicht als einzelner Verein ankommen“, sagt Lenk. Und man ahnt: Es ist noch ein weiter Weg zu einer gemeinsamen Oberliga Niedersachsen/Bremen.

Zur Sache

