Klare Gesten, klare Entscheidungen: Schiedsrichter Daniel Grube gehört zu den besten Unparteiischen in der Bremen-­Liga, war 2018 Schiedsrichter des Jahres. Auf dem Foto ist er in der Saison 2018/19 in einer ­Diskussion mit Damir Begic und Yasin ­Chaaban vom Brinkumer SV. Das Thema Handspiel wird Unparteiische und Spieler auch in der kommenden Saison beschäftigen. (Christian Kosak)

Es gibt dieses eine Thema, das werden sie einfach nicht los. „Über Handspiel wird auch in zehn Jahren noch diskutiert“, sagt Torsten Rischbode. Er ist Vorsitzender des Verbandsschiedsrichterausschusses, also so etwas wie der der oberste Unparteiische des Bremer Fußball-Verbandes, und deshalb findet der Funktionär auch gut, dass die Regeln zum Handspiel nun „konkretisiert“ wurden. So beschreibt er die Sätze vom International Football Association Board (IFAB) nämlich. „Neu sind die Regeln ja nicht“, sagt Torsten Rischbode. Die Regelhüter der Fifa hätten die bekannten Normen lediglich ausformuliert. Das sorge für mehr Klarheit und sollte den Unparteiischen helfen.

Trotzdem ist sich Rischbode sicher: Der Streit um das Handspiel wird anhalten, in der Bundesliga wie in den unteren Spielklassen. „Bei uns geht es in erster Linie um die Wahrnehmung, du kannst ja in der Bremen-Liga auch nicht noch dreimal eine Videoaufzeichnung angucken“, sagt der erste Schiedsrichter des Verbandes. Die nun mit einigen Beispielen versehenen Normen seien deshalb vor allem dort ein Vorteil, wo der Video-Assistent zum Einsatz kommt. Im Bremer Fußball gibt es diesen bekanntlich nicht. Dort ist eine vermeintlich strittige Szene nicht so leicht reproduzierbar – und deshalb kommt es auch nicht so entscheidend auf den Wortlaut der Regeln an. „Du nimmst etwas wahr und entscheidest“, sagt Torsten Rischbode.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Bremer Schiedsrichter sich nicht umfassend mit den Sätzen vom IFAB beschäftigt hätten. Nachdem das Gremium im Februar die Anpassung beim Handspiel und einige ganz neue Regeln beschlossen hatte, war zunächst die Uefa informiert worden. Sie verteilte die modifizierten Normen an die nationalen Verbände, also auch den DFB. Dort wurden diese dann übersetzt und an die einzelnen Landesverbände weitergeleitet, so auch nach Bremen.

Das war im Juni. „Wir hatten dann schon etwas Druck auf dem Kessel“, sagt Torsten Rischbode. Denn Anfang Juli, beim Schiedsrichterlehrgang in Lastrup (nahe Cloppenburg), wurden die Unparteiischen der Bremen-Liga und der Landesliga über die Änderungen informiert – durch Jens Franke. „Die Änderungen kommen immer kurzfristiger“, bestätigt der Verbandslehrwart des BFV. Aber er findet es „immer gut“, wenn die Fifa durch das IFAB etwas zur Auslegung der Regeln beiträgt.

In Lastrup brachte er den insgesamt 42 Teilnehmern aus den beiden Bremer Topligen allein rund zwei Stunden die modifizierte Auslegung des Handspiels theoretisch nahe. Danach wurde die Entscheidungsfindung noch in der Praxis, also auf dem Platz, geübt. Aber das war natürlich längst nicht alles. Neben einer umfangreichen Leistungsprüfung standen für die Bremer Unparteiischen ja auch die ganz neuen Regeln auf dem Programm.

„Da gibt es viele sinnvolle Dinge, die in der Praxis von Bedeutung sind“, sagt Jens Franke. Er denkt etwa an die Abschaffung des alten Grundsatzes, wonach der Schiedsrichter als Luft zu behandeln ist. Zukünftig gibt es einen Schiedsrichterball, nachdem der Unparteiische den Ball berührt und dadurch wesentlich ins Spiel eingegriffen hat. Auch die neuen Möglichkeiten beim Abschlag hält Franke für maßgeblich: Der Ball muss den Strafraum ja nun nicht mehr verlassen, sondern kann auch zu einem Mitspieler innerhalb des Sechzehners gespielt werden.

Schließlich verspricht sich der Lehrwart des BFV auch etwas von der Einführung der Gelben und Roten Karten gegen Offizielle der Mannschaften, etwa Trainer oder Co-Trainer. Auch Torsten Rischbode überzeugt diese Regel: „Bei uns ist es zwar relativ ruhig, aber es kann nie schaden, diese Möglichkeit zu haben.“ Dabei steht derzeit allerdings noch nicht fest, welche Folgen mit den persönlichen Strafen gegen die Bank verbunden sind. Wer Rot sieht, muss zwar in jeden Fall aussetzen. Aber ob eine Sperre auch mit Gelb-Rot verbunden ist oder die fünfte Verwarnung automatisch eine Auszeit nach sich zieht, wird gerade erst im Spielausschuss diskutiert.

Die Umsetzung anderer Neuerungen ist dagegen leicht: Zukünftig muss ein ausgewechselter Spieler den Platz etwa über die nächste Begrenzungslinie verlassen – und nicht mehr zwingend an der Mittellinie. Es ist der angreifenden Mannschaft auch nicht mehr erlaubt, einen Spieler in der Mauer des Gegners zu platzieren, und beim Schiedsrichterball sind nun auch ganz offiziell nur noch Spieler des benachteiligten Teams zugelassen. Diese und noch einige andere Regeln wurden mit den Schiedsrichtern in Lastrup besprochen. „Was die Landesliga und die Bremen-Liga betrifft, sind wir safe“, sagt Torsten Rischbode. Alle anderen Referees sollten auf den Lehrabenden des BFV informiert werden. Sie finden einmal monatlich statt, in jedem der drei Kreise Bremen-Stadt, Bremen-Nord und Bremerhaven. „Da kommen allerdings nicht alle unserer Schiedsrichter“, so Rischbode.

Wer also nicht auf dem offiziellen Weg Kenntnis erhält, müsse sich die Änderungen „anlesen“ – entsprechendes Material werde den Unparteiischen zur Verfügung gestellt. Torsten Rischbode ist sich jedenfalls sicher: „Die Bremer Schiedsrichter pfeifen nach den neuen Regeln.“ Bleiben jene Männer und Frauen, die mangels eines Referees einspringen. Etwa Betreuer oder Platzwarte. In ihren Fällen ist sich der Obmann natürlich nicht ganz sicher. „Aber bei uns in Bremen läuft das relativ gut, und so ist fast jedes Spiel durch einen unserer Schiedsrichter besetzt“, sagt Torsten Rischbode. Es sollte also klappen mit der Umsetzung der IFAB-Regeln – nur über das Handspiel wird eben auch zukünftig noch diskutiert werden.

Zur Sache

Handspiel wird konkretisiert

Die neuen Normen zum strafbaren Handspiel betreffen zwei Bereiche: Das Erzielen eines Treffers mit der Hand oder dem Arm und eine Konkretisierung des absichtlichen Handspiels, das nach wie vor natürlich strafbar bleibt. Ein solches absichtliches Handspiel wurde bislang immer dann angenommen, wenn ein Spieler seine Körperfläche unnatürlich vergrößert. Das ist nun in der Regel auch der Fall, wenn sich die Hand/der Arm oberhalb der Schulterhöhe befindet – selbst, wenn der Ball aus kurzer Distanz kommt. Es ist dagegen nicht der Fall, wenn sich ein Spieler im Fallen mit der Hand /dem Arm auf dem Boden abstützt, um nicht zu stürzen.

Ebenfalls soll kein absichtliches Handspiel vorliegen, wenn der Ball vom eigenen Körper oder dem Körper eines nahestehenden Spielers an die Hand/ den Arm springt – sofern sich Hand und Arm unterhalb der Schulterhöhe befinden. In diesen Fällen sei ein Handspiel unvermeidbar. Dagegen kommt es nicht mehr auf die Absicht eines Handspiels an, wenn es um den Torerfolg geht. Wird er durch die Hand/den Arm erzielt oder kommt ein Spieler durch ein Handspiel erst zu einer durch ihn genutzten Torchance, ist der Treffer irregulär. „Das ist für mich die wichtigste Regel", sagt Schiri-Lehrwart Franke.