Sechs Stunden totale Konzentration an 68 Tischen: Im Ostkurvensaal fanden am Sonntag die Bremer Meisterschaften im Bridge statt. (Frank Koch)

Bridge, das ist unstrittig, gilt als das populärste und anspruchsvollste Kartenspiel der Welt. Nur hierzulande gibt es noch mehr Anhänger des „deutschen“ Spiels Skat, von denen nicht wenige glauben, es sei zumindest ebenso variantenreich wie Bridge. Doch am Sonntag im Ostkurvensaal des Weserstadions, wo zum achten Mal die Bremer Bridge-Meisterschaft stattfand, gab es jemanden, der kompetent vergleichen konnte: „Natürlich ist Bridge viel schwieriger und anspruchsvoller“, befand Stefan Hinck. Und der Anwalt im Ruhestand muss es wissen. Denn er wurde in Bremen mit seinem Partner Lars Hüllen überlegen erstmals Bremer Bridge-Meister. Hinck kennt sich aber auch im Skat bestens aus, denn schon drei Mal wurde er deutscher Skatmeister.

Rund sechs Stunden lang war es sehr still im Ostkurvensaal – überhaupt kein Vergleich mit der Atmosphäre bei Spielen der Fußball-Bundesliga, aber auch nicht mit allen anderen Veranstaltungen, die dort über die Bühne gehen. Denn Bridge, auch wenn es in diesem Fall von 270 Leuten gespielt wird, ist ein schweigendes Spiel. Keine Reizansagen, dafür gibt es Bidding-Boxen. Auch keine Ergebnis-Verkündungen, die gehen sofort per Mini-Computer an die Turnierleitung. Und auch die Karten werden im Eifer des Gefechts nicht auf den Tisch geknallt – sie werden sanft gelegt: die erfolgreichen Stiche senkrecht, die verlorenen waagerecht. Richtig laut wird es erst gegen Ende der Veranstaltung. Denn es gibt Diskussionsstoff. Erst zum zweiten Mal in der achtjährigen Geschichte dieses Turniers wird offiziell ein Protest eingelegt, eine fünfköpfige Jury muss darüber entscheiden. Ein Teilnehmer hatte Anstoß daran genommen, dass ein Mitspieler bei Ausspiel zu lange gezögert und damit angeblich ein unstatthaftes Signal gegeben hatte. Die Jury ist anderer Ansicht und lehnt ab.

Es war die einzige größere Aufregung an einem Sonntag, dem vor allem ein Gast aus Hamburg viel Positives abgewinnen konnte: „Ein tolles Turnier, bestens organisiert und eine ideale Lokalität“, lobte der Sportwart des Bridge-Verbandes Hamburg/Bremen, Matthias Farwig, das Turnier und bedauerte: „Bei uns wäre so etwas unmöglich. Das würde in Hamburg richtig viel Geld kosten.“

Matthias Farwig spielte in einem Team mit seinem 16-jährigen Sohn Ole, der schon einiges von diesem Spiel versteht. Ole Farwig ist Mitglied der Junioren-Nationalmannschaft, hat bei Europa- und Weltmeisterschaften schon gut mitgemischt, gilt als einer der besten deutschen Nachwuchsspieler. Doch er sagt auch: „Ohne meine Eltern wäre ich nie zum Bridge gekommen, ich habe schon mit sechs angefangen.“ In Deutschland ist Bridge eben immer noch überwiegend ein Senioren-Spiel. Immerhin: Mit den 15-jährigen Laura Dohse und Heike Lagemann kamen die beiden jüngsten Turnierteilnehmerinnen aus Bremen, ebenso wie eine 93-jährige Seniorin. Die wollte ihren Namen zwar nicht mehr in der Zeitung lesen, doch wir können ihr bestätigen: Sie landete auf einem achtbaren Mittelfeldplatz in der A-Klasse, in der es um die inoffizielle Bremer Breitensport-Meisterschaft ging.

Um die Titel wurde in der M-Klasse gekämpft, für die sich die Teilnehmer nach der Vorrunde qualifiziert hatten. Als die Entscheidungen dann gefallen waren und der eine Protest abgewiesen worden war, zogen die Veranstalterinnen Ellen Guba und Friederike Bergmann-Döring ein Fazit, das sich durchaus von dem der vergangenen Jahre unterschied: „Diesmal sind wirklich die stärksten Bridge-Spieler ganz vorne gelandet.“ Das galt für die Sieger Lars Hüllen/Stefan Hinck ebenso wie für den vielfachen deutschen Meister Andreas Kirmse (Zweiter mit Partnerin Gabriele Knoll) und auch für die Bundesliga-Spieler Paul Orth und Gerrit Guba, die Vierte wurden. Davor landeten noch Annikki und Uwe Schoolmann. 5. Friederike Voss/Gerd Kippenberg, 6. Matthias Farwig/Ole Farwig. A-Klasse: 1. Ruud van Swelm/Mimi van Swelm, 2. Antje Berghaus/Helga Stoermer, 3. Dieter Bücking/Helga Guther, 4. Karl-Heinz Heine/Helga Alisch, 5. Horst Grabinski/Lev Koss, 6. Bärbel Reim/Inge Berninghausen.