Jonathan Carlstedt (Fr)

Bremen. Die Sache ist die: Es ist Jonathan Carlstedt wirklich nicht leicht gefallen, Hamburg abzusagen. Das Angebot aus Bremen hatte jedoch eine zu große Magnetwirkung. Also wird Jonathan Carlstedt nicht, wie ursprünglich geplant, auch in dieser Saison für den Hamburger SK in der Schach-Bundesliga spielen. Er wird stattdessen Werder Bremen trainieren. Er hat hier, sagt er, seine Traumstelle gefunden.

Gleich nach dem Abi sei er Schach-Trainer geworden, erzählt der 29-Jährige, der in Hamburg groß wurde. Er arbeitete in seinem Trainer-Job als Selbstständiger, erwarb sich ein gewisses Renommee in der Szene, betreute kurzzeitig mal die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, half bei seinem Hamburger SK oder unterrichtet Schüler via Skype. Aber erst hier, mit dieser Festanstellung bei Werder Bremen könne er umsetzen, was er sich als Schachtrainer vorstellt.

Er stellt sich da eine ganze Menge vor. Ausbau der Schulschach-Projekte. Aufbau einer Frauen-Abteilung. Intensive Jugendarbeit, damit Talente aus der Region sich zu Bundesligaspielern entwickeln können. Als selbständiger Trainer habe er so etwas kaum machen können, etwas aus- und aufbauen. Zudem biete ihm als jungem Familienvater die Festanstellung, von denen es in der Schach-Szene nicht gerade viele gibt, eine wirtschaftliche Sicherheit. Werder sei wie er an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Carlstedt sagt, er habe bereits 20 Vermieter in Bremen angeschrieben, das Gros der Möbel ist sogar schon da und lagere derzeit in einem Container in Vegesack.

Im Sommer hatte Werder die Stelle ausgeschrieben und einen Nachfolger für Matthias Krallmann gesucht. Krallmann wollte – nach sieben Jahren als Werder-Trainer – in Nordrhein-Westfalen wieder als Lehrer arbeiten. Auch ihn hatte Werder einst per Inserat gefunden. Während damals 17 Bewerbungen eingegangen seien, seien es diesmal nur sechs gewesen, sagt Oliver Höpfner, Vorsitzender von Werders Schachabteilung. Warum, habe er nicht herausfinden können. Er könne aber sagen, dass Jonathan Carlstedt recht schnell der Favorit unter den Bewerbern gewesen sei. Und dass man sehr froh sei, einen renommierten Trainer gefunden zu haben.

Werder hat sich für die Ende November beginnende Bundesliga erneut einen Europacup-Platz zum Ziel gesetzt. Dazu müsste das Team unter die ersten fünf Mannschaften kommen. Was ambitioniert genug ist. Addiert man die sogenannten Elo-Zahlen, die die nominelle Spielstärke eines jeweiligen Spielers beziffern, liegt Werder auf Rang sechs. Und Jonathan Carlstedt selbst, immerhin ein Internationaler Meister, kann nicht eingesetzt werden. Er war für den Hamburger SK (HSK) gemeldet, die Wechselfrist endete Ende Juni. Für Hamburg spielen und gleichzeitig Bremen trainieren, ging natürlich auch nicht. Darum die Absage an den HSK.

Die Betreuung der Bundesliga-Mannschaft, ist aber nur ein Teil des neuen Sport-Jobs eines Hamburgers in Bremen. Carlstedt will gestalten. Oliver Höpfner kann das bestätigen. „Er hat mir heute schon viele Mails mit Ideen geschickt“, sagt er. Gleich am ersten Arbeitstag von Jonathan Carlstedt bei Werder Bremen.