Bremen. Mit einer 1:3 (21:25, 17:25, 25:18, 16:25)-Niederlage gegen die SG Karlshöfen/Gnarrenburg und einem 3:0 (25:16, 26:24, 25:22)-Erfolg gegen die SVG Lüneburg beim Doppelspieltag in eigener Halle starteten die Volleyballerinnen der BTS Neustadt in eine weitere Saison in der Oberliga Niedersachsen 2 der Frauen. „Bis auf einige kleine Konzentrationsfehler im Spiel gegen Lüneburg sind wir eigentlich zufrieden mit dem Saisonstart“, bilanzierte BTS-Außenangreiferin Mathilda Dogu nach Spielende. Den ersten Punktgewinn der Saison feierte die BTS gegen die SVG Lüneburg. Die Neustädterinnen präsentierten sich von Anfang an konzentriert. Vor allem starke Aufschläge und eine stabile Defensivarbeit machten es den gegnerischen Spielerinnen schwer, ihr Spiel aufzubauen sowie ihre Angriffe durchzubringen.

BTS Neustadt: Barreto, Beljaev, Claussen, Dogu, Eller, Hanson, Kellnar, Schoppe, Schwieger, Wulf.