Es war das Spitzenspiel der Regionalliga Nord, und die Fußballerinnen des SV Werder II lieferten einen Spitzenaufritt ab. „Das war eines unserer besten Spiele“, meinte Trainer Sven Gudegast nach dem 4:2 (3:2)-Heimerfolg über den SV Henstedt-Ulzburg. Sein Team ist nach dem dreifachen Punktgewinn bis auf einen Zähler dran am Spitzenreiter, wird nun also ganz sicher ein Wort mitsprechen im Titelkampf. Dabei hatte das Duell mit dem Tabellenführer nicht gerade gut begonnen. Dank der Treffer von Alina Witt (2.) und Catherine Knobloch (6.) war Werder früh in Rückstand geraten. Die Gastgeberinnen drehten das Spiel nur dank einer tollen Aufholjagd. Noch vor dem Wechsel brachten Nicole Letford (14.), Lea Bultmann (26.) und Paula Rößeling (38., FE) die Grün-Weißen in Führung. Nach der Pause machte Letford mit ihrem zweiten Treffer alles klar (60.). „Moral, Wille und Entschlossenheit“, fasste Gudegast die Leistung seines Teams zusammen.