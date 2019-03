Patrick Heckmann (33, Brose Bamberg) gegen Adrian Breitlauch 7, Eisbären Brmerhaven). (Foto: imago/ Hans-Martin Issler isslerimages)

Die Aufgabe war mehr als undankbar für die Eisbären Bremerhaven. Immerhin hatten die wieder erstarkten Bamberger unter ihrem neuen Coach Federico Perego zuvor sechs Ligaspiele in Folge und auch das Pokalfinale gegen Alba Berlin gewonnen. Zudem hatte sich der deutsche Serienmeister vergangener Jahre im Champions-League-Achtelfinale sowohl im Hin- als auch im Rückspiel gegen den türkischen Vertreter Banvit Bandirma durchgesetzt und den Einzug in die Runde der besten Acht geschafft. Gegen Schlusslicht Bremerhaven feierte der Tabellenvierte der Basketball-Bundesliga beim 100:74 (56:34) nun wettbewerbsübergreifend bereits den zehnten Sieg in Serie. Zugleich war es im direkten Vergleich dieser beiden Klubs der zwölfte Bamberger Sieg in Folge.

Entschieden war die Partie vor rund 5000 Zuschauern in der Brose-Arena bereits zur Pause. Die offensivstarken Gastgeber um Spielmacher Tyrese Rice waren von Beginn an voll da und setzten sich nach dem einzigen Gleichstand beim 8:8 durch Darnell Jackson (5.) über 17:9 bis auf 28:16 nach dem ersten Viertel ab. Auch die zweiten zehn Minuten verliefen ähnlich einseitig. Nachdem bei Bremerhaven der wieder genesene Jan-Niklas Wimberg den einzigen Dreier in Hälfte eins versenkt hatte, drehte Bamberg auf. Neun von 15 Würfen aus der Distanz fielen durch die Reuse, wobei allein Arnoldas Kulboka bis zur Halbzeit viermal erfolgreich war.

Beim Kabinengang lag Bremerhaven so bereits mit 34:56 in Rückstand. Die ohnehin mäßige Gegenwehr erlahmte nun vollends. Schadensbegrenzung, Kräfte sparen, Verletzungen vermeiden – so lautete fortan die Devise für die Mannen von Trainer Michael Mai. Immerhin steht an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr (live auf Sport1) das so wichtige Kellerduell beim direkten Konkurrenten Crailsheim Merlins auf dem Programm. Ein Duell, das die Eisbären unbedingt gewinnen müssen, wenn sie weiter auf den Ligaverbleib hoffen wollen.

Eisbären Bremerhaven: Warren (2), Canty (10/1 Dreier), Breitlauch (4), Wimberg (3/1), Bleck (5), Moten (4), Turner (8), Summers (11/1), Benson (20/2), Jackson (7/1).