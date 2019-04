„Braunschweig hat kein einziges Tor aus dem eigenen Spielaufbau gemacht“, sagte BHC-Trainer Max Johannsen. In der vierten Minute nutzten die Gastgeberinnen einen Fehler im Spielaufbau der Bremerinnen, um in Führung zu gehen. Mitte der ersten Halbzeit konnte Greta Lüschen ausgleichen, bevor sich der BHC ein ähnliches Tor wie in der vierten Minute fing. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Bremerinnen die Möglichkeit, zu kontern. Julia Lindgens gab Gas auf der Außenbahn und flankte den Ball in den Kreis. Nadine Zentrich verwertet die Chance zum erneuten Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit habe sein Team das Powerplay wieder aufgenommen und den Braunschweigerinnen kaum Chancen gelassen, sagte Max Johannsen. Etwa 15 Minuten vor Schluss musste er Greta Lüschen nach einer Rückenverletzung vom Platz nehmen. Die beste Bremerin auf dem Platz bestritt ihr erstes Spiel für die Damen. Sie ist aus der BHC-Jugend aufgestiegen, musste aber lange wegen Rückenproblemen pausieren.

„Das hat die Mannschaft erst mal gut weggesteckt“, sagte der Coach. Doch nur drei Minuten später bekam Monique Fahrenberg den Ball gegen das Knie und musste ebenfalls raus. Mit nur noch einer Wechselspielerin blieben die BHC-Frauen zwar weiter offensiv. doch Braunschweig nutzte eine kurze Ecke acht Minuten vor Schluss, um erneut in Führung zu gehen. Ein Ballverlust der Bremerinnen im Mittelfeld besiegelte das 4:2. Seiner Mannschaft könne er keinen Vorwurf machen, sie war klar die bessere auf dem Platz, sagte Max Johannsen. Neben Greta Lüschen stach besonders Torfrau Johanna Homann heraus.

Bremer HC II: Christoph, Echterhoff, Fahrenberg. Grashoff, Homann, Jung, H. Kook, M. Kook, Lindgens, Lüschen, Permoser, Roolfing, von Erk, Zentrich.