Björn Fecker, seit 2010 quasi der Chef des Bremer Amateur-Fußballs, auf einer Tribüne im Weserstadion. Der Bremer Fußball-Verband hat im Stadion am Osterdeich den Sitz seiner Geschäftsstelle. Bei den Heimspielen von Werder Bremen war Fecker allerdings seit Beginn der Geisterspiele nicht mehr zu Gast. (Christina Kuhaupt)

Nein, über zu wenig Auslastung kann sich Björn Fecker schon seit Monaten nicht beschweren. Der Mann ist viel beschäftigt, und das gleich an mehreren Fronten. Als Fraktionschef der Bremer Grünen hat er genug damit zu tun, seine Partei und damit auch die Koalition mit der SPD und den Linken durch das Corona-Fahrwasser zu steuern. Und er muss als Präsident des Bremer Fußball-Verbandes dafür sorgen, dass der Amateur-Sport irgendwie über die Runden kommt. Training und Spiele sind seit Monaten untersagt, viele Vereine fürchten sich vor dem Mitgliederschwund – da ist Fecker gefragt.

Seit 2010 führt er den Bremer Fußball. Weil er als Mann der Basis an den Wochenenden auf den Sportplätzen gerne auch mal eine Bratwurst bei einer Flasche Bier verdrückt, leidet er besonders unter dem Lockdown. So sitzt Fecker derzeit, wenn es die Zeit denn zulässt, am Wochenende auf dem Sofa und drückt sich mit der Fernbedienung durch die Bundesliga-Stadien. Beim FC Huchting, seinem Heimatverein, hat er schon lange nicht mehr an der Seitenlinie gestanden.

Politik und Fußball, für den 43-Jährigen gehört das zusammen. Fecker ist nicht nur im Bremer Fußball eine echte Nummer, als Vizepräsident des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) zählt sein Wort auch in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Beim Deutschen Fußball-Bund sitzt er im Vorstand. Und so überraschte es nicht, als Mitte Dezember erste Meldungen aufkamen, dass der Bremer bald ein weiteres Amt übernehmen werde. „Björn Fecker soll Präsident des Norddeutschen Fußball-Verbandes werden“, schrieb der „Sportbuzzer“, ein Online-Portal, das im Amateur-Fußball bestens vernetzt ist. Der Norddeutsche Fußball-Verband ist ein Zusammenschluss der Regionalverbände aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen. Beim kommenden Verbandstag im Herbst will der 71-jährige NFV-Präsident Günter Distelrath seinen Posten abgeben, weil das damit quasi verbundene Amt als Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes altersbedingt im Herbst 2022 enden würde. Distelrath verzichtet also auf eine erneute Kandidatur. Und Fecker, so hieß es, sei der Favorit.

Vereinbarung hinter den Kulissen

So weit, so gut für den Bremer. Denn offenbar hatte es hinter den Kulissen bereits ein Agreement gegeben, dass Fecker der neue Fußball-Boss in Norddeutschland werden solle. Die Verbände in Schleswig-Holstein und Hamburg hätten, so heißt es, ihre Zustimmung signalisiert, auch aus Niedersachsen seien positive Signale gekommen – bis der Verband zwei Tage nach den ersten Meldungen plötzlich einen neuen Kandidaten quasi aus dem Nichts präsentierte: Ralph-Uwe Schaffert, 64 Jahre alt, seit 2014 Vorsitzender des Obersten Verbandssportgerichtes. Ein Vorgang, der selbst Insider des Amateur-Fußballs irritierte. Schaffert gilt nicht als Schwergewicht der Szene und verfügt über kein großes Netzwerk. Was aber als existenziell gilt, denn im Normalfall rückt der Vorsitzende des Norddeutschen Fußball-Verbandes auch ins Präsidium des DFB.

Wollen die Niedersachsen mit der Nominierung eines eigenen Kandidaten also den Bremer Kandidaten Björn Fecker verhindern? Das scheint so zu sein. Im Raum steht dabei auch der Verdacht, dass der, vorsichtig ausgedrückt, als äußerst konservativ geltende Niedersächsische Fußball-Verband keinen Grünen-Politiker an der Fußball-Spitze Norddeutschlands haben wolle. Offiziell sagt das freilich niemand. Und auch Fecker erklärt auf Anfrage des WESER-KURIER lediglich: „Wir stecken mitten in einer Pandemie mit einer Menge an Themen, sowohl im Ehrenamt als auch in der Politik. Personaldiskussionen stehen da für mich nicht an erster Stelle.“

Aber was soll er auch sonst sagen? Für Fecker stellt sich ohnehin bald die Grundsatzfrage: Wird er sich weiter der Politik in Bremen widmen? Oder strebt er doch eine Karriere beim Deutschen Fußball-Bund an, dem immer noch größten Sportverband der Welt? 2022 steht in Bremen die nächste Bürgerschaftswahl an, im gleichen Jahr wird auch die Plätze im Präsidium des DFB neu besetzt. Das sind schwergewichtige Posten, dort wird auch über Grundsatzfragen wie die Vertragsverlängerung des Bundestrainers entschieden. Fecker könnte zwar auch als Vorsitzender des Bremer Fußball-Verbandes kandidieren, sicherer wäre es aber als Präsident des norddeutschen Verbandes. Aus Feckers Umfeld heißt es, er habe sich noch nicht für eine berufliche Ausrichtung entschieden. Scheint ganz so, als wolle der niedersächsische Verband ihm diese Entscheidung abnehmen.

Zur Sache

TV-Vertrag für Frauen-Bundesliga

Der Deutsche Fußball-Bund hat den Fernsehvertrag für die Übertragung der Frauen-Bundesliga und der 3. Liga mit der Deutschen Telekom um eine Saison bis 2022/23 verlängert. Im Free-TV werden die 3. Liga der Männer und die Frauen-Bundesliga, in der auch Werder Bremen spielt, ebenfalls bis zum Ende der Saison 2022/23 weiterhin von der ARD und ihren 3. Programmen gezeigt. Die Rechte liegen bei SportA, der Sportrechteagentur von ARD und ZDF. Das Paket von SportA beinhaltet zudem alle Heimspiele der Frauen-Nationalmannschaft. Die Deutsche Telekom überträgt seit 2017 alle Partien der 3. Liga live im Pay-Bereich bei MagentaSport. Neben den 380 Livespielen pro Saison enthalte das Rechtepaket eine Highlightverwertung der Drittligaspiele sowie die Pay-TV-Übertragungsrechte aller Partien der Frauen-Bundesliga. (dpa)