28 Punkte von Spielmacher Trey Davis reichten den Eisbären Bremerhaven bei Phönix Hagen nicht zum Sieg. (Sven Peter/Hansepixx)

So etwas gibt es nur im Basketball: Eine Schlussminute, die sich minutenlang hinzieht und dann auch noch zwei unglaubliche Wendungen im Spielverlauf hat. Was wäre auf den Rängen in Hagen angesichts dieser Dramatik wohl unter den Zuschauern losgewesen? 79 Sekunden vor Schluss lag Zweitligist Phönix Hagen mit 89:81 gegen die Eisbären Bremerhaven in Führung. 49 Sekunden vor Schluss traf Kyron Cartwright zum 91:84 für die Gastgeber. Dann folgte eine Auszeit der nächsten, die Uhr lief runter, die Bremerhavener kämpften – und 2,3 Sekunden vor dem Ende markierte der überragende Trey Davis mit einem Dreier tatsächlich das 91:91. Je nach Sichtweise, drohte oder winkte die Verlängerung, als Zach Haney diese denkwürdige Minute mit seinem Treffer zum 93:91 (17:22, 26:19, 25:22, 25:28) quasi mit der Schlusssirene toppte.

Kaum war der letzte Wurf der Hagener durch das Netz gerutscht, gab's für den Korbschützen kein Halten mehr: Haney sprintete vom Spielfeld los in Richtung Katakomben, und wie ein Bienenschwarm rasten alle seine Mitspieler hinter ihm her. Trainer Chris Harris, lange Jahre in Bremerhaven Co- und kurzzeitig auch mal Cheftrainer, jubelte in seiner Box, während die Eisbären ihr Schicksal nicht so richtig begreifen konnten. Gerade noch in Euphorie wegen des Ausgleichs, folgte in der nächsten Aktion – für die der Außenseiter nur 2,3 Sekunden Zeit hatte – der prompte Niederschlag. Statt Verlängerung und möglichem Sieg also die zweite knappe Niederlage des Meisterschaftsfavoriten in Folge. Am Sonntag hatte er in Karlsruhe nach scheinbar hoffnungslosem Rückstand auch nur knapp mit 88:89 verloren.

Auswirkungen der Corona-Pause

Es scheint, als habe die Corona-bedingte Zwangspause den Eisbären überhaupt nicht gutgetan. Sie spielen längst nicht so befreit auf wie in den ersten fünf Saisonspielen, von denen sie alle gewonnen hatten. Spiel eins nach Corona brachte in Leverkusen die erste Niederlage, der ein Zittersieg in Quakenbrück und nun zwei weitere Niederlagen folgten. Von den körperlichen Vorteilen der Bremerhavener und von ihrer personell besser besetzten Bank war in Hagen jedenfalls nichts zu sehen. Das lag allerdings nicht allein an den Gästen, sondern vor allem an den klug eingestellten und hervorragend kämpfenden Hagenern. Ihnen war anzumerken, dass sie ihren dritten Saisonerfolg unbedingt wollten. Und vielleicht waren sie auch deshalb ein bisschen heißer, weil ihr Coach Chris Harris ein Ex-Eisbär ist, der es seinem ehemaligen Team nur zu gern zeigen wollte.

Auf jeden Fall entwickelte sich ein letztlich ausgeglichenes Spiel, weil sich bei beiden Mannschaften gute und schlechte Phasen abwechselten. Bremerhavens Trainer Michael Mai hatte vor dem Spiel davon gesprochen, dass er ein enges Match erwarten würde. So sollte es kommen – auch deshalb, weil seine Spieler überhaupt nicht auf Touren kamen und nach vier Minuten mit 2:10 hinten lagen. Doch dann gönnten sich die Gastgeber ihren Hänger. Ohne sonderlich zu glänzen, übernahmen die Eisbären mit dem 14:12 (8.) durch Kapitän Max Ugrai erstmals die Führung. Die bauten sie bis zur zwölften Minute auf 26:19 aus, ehe sie wieder nachließen. Zur Halbzeit lag Hagen mit 43:41 vorn. Im dritten Viertel wechselte die Führung erneut mehrfach, ehe die Gastgeber im Schlussabschnitt nach dem 79:76 (36.) scheinbar entscheidend davonzogen.

Am Ende lagen die Hagener in allen Wurfstatistiken des Spiels knapp vorn, so gesehen war ihr Sieg vielleicht auch verdient. Während sie von zwölf Freiwürfen elf versenkten, trafen die Eisbären bei 20 Versuchen nur 15 Mal. Mit ähnlicher Quote wie der des Gegners hätte Bremerhaven gewonnen. Möglicherweise entschied aber auch die Mehrzahl der treffsicheren Akteure zugunsten der Gastgeber. Auf Jermaine Bishop (20), auf den bei acht Freiwürfen fehlerlosen Joel-Sadu Aminu (20) und auf Dominik Spohr (19) war stets Verlass, wenn es darauf ankam. Zudem punkteten mit Cameron Delaney (13) und Kyron Cartwright (10) zwei weitere Spieler zweistellig. Da konnten die Gäste nicht mithalten. Davis ragte zwar heraus und Marcel Keßen sowie Noah Allen überzeugten phasenweise, doch das war an diesem Tag zu wenig.

Eisbären Bremerhaven: Braun (8), Pölking (2), Kindzeka (3), Heiken (nicht eingesetzt), Keßen (16), Bohannon (4), Ugrai (8), Friederici (0), Allen (13), Heckel (7), Yebo (2), Davis (28)