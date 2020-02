Bremen. Unter sieben Sekunden – und dann gleich zwei Mal. Besser hätten die Norddeutschen Meisterschaften am Sonnabend für Sprinter Noah Olabisi vom SV Werder Bremen nicht laufen können. 6,94 Sekunden im Finale und im Zwischenlauf sogar 6,93 Sekunden brachten dem 16-Jährigen die Silbermedaille über 60 Meter in der Altersklasse U 20.

„Das ist der Hammer!“, schwärmte Trainer Andrei Fabrizius. Im Vergleich zu den Landesmeisterschaften vor zwei Wochen verbesserte sich Olabisi um eine Zehntelsekunde. „Das war eine tolle Steigerung und so nicht zu erwarten“, sagte Fabrizius. Denn sein Schützling war zwischenzeitlich eine Woche krank ausgefallen und erst am Montag wieder ins Training eingestiegen. Im Vorlauf sei er deshalb auch noch unsicher gewesen, sagte Olabisi selbst zu einer Zeit von 7,01 Sekunden. Anschließend habe er sich gesteigert: „Die Zeit sieht nach einer krassen Entwicklung seit letztem Jahr aus.“ Er sei selbst etwas überrascht, doch sei eine Zeit in diesem Bereich durchaus angepeilt gewesen.

Damit hat Olabisi auch Chancen, trotz seines jungen Alters in die Herrenstaffel aufzurücken. Mit dem Jugendteam wurde er Letzter über die 4x200 Meter und verpasste die Norm für die Deutsche Meisterschaft (DM) nur knapp. Dort will er es über 60 Meter dann auf Bundesebene in den Endlauf schaffen. Die Männerstaffel wurde in 1:28,87 Minute Zweiter hinter dem VfL Wolfsburg, der in einem anderen Zeitlauf gestartet war. Anders als bei den Landesmeisterschaften gab es dieses Mal keine Disqualifikationen gegen Werder. „Sie sind gut gelaufen und haben gut gewechselt“, zeigte sich Fabrizius zufrieden. In Bestbesetzung mit Fabian Netzlaff und Olabisi erhofft er sich noch bessere Zeiten bei der DM: „Jetzt müssen wir alle zum Höhepunkt kriegen.“

Sprinterin Sandra Dinkeldein verpasste in Hannover das Podest knapp. 7,52 Sekunden über 60 Meter reichten trotz des besten Vorlaufs nicht aus. „Der Start ist immer noch nicht gut, ich sinke immer ein“, sagte sie selbstkritisch. Bei den Männern schaffte es Rene Rumpf in 6,93 Sekunden auf Rang drei und lief zweimal Bestleistung. „Da wäre vielleicht noch mehr drin, wir wollen im Winter gerne noch unter die 90 kommen“, sagte Trainer Fabrizius. Bei der DM in Leipzig bietet sich dafür die Gelegenheit.

Keine Medaillen gab es für die Bremer Stabhochspringerinnen. Elizabete Vetra scheiterte an der Marke von 3,90 Meter und musste sich mit 3,70 Meter und Platz vier zufriedengeben. Am Ende sei ihr die Puste ausgegangen: „Wenn ich nicht kaputt gewesen wäre, hätte ich vielleicht die 3,90 geschafft.“ Angesichts des beschwerlichen Einspringens zeigte sie sich jedoch zufrieden mit dem Abschneiden. In alte Höhen will Kollegin Kim-Michelle Schwenke zurück: Nach anderthalbjähriger Verletzungspause steigerte sie sich auf 3,60 Meter, erreichte damit Saisonbestleistung und Platz fünf. Zur persönlichen Bestleistung von 3,90 Meter von vor drei Jahren fehlt jedoch noch einiges. „Wenn man springt, denkt man, man kommt höher. Danach fragt man sich, wofür man hergekommen ist“, haderte sie. Doch immerhin springt sie wieder. „Wir blicken nach vorne“, sah Trainer Leszek Kass noch Luft nach oben. An diesem Sonntag kämpft unter anderem Stabhochspringer Joshua Olabisi um eine Medaille bei der U20.