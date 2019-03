Noch kann Thomas Schaaf in aller Ruhe die Spiele der WM gucken, am 1. Juli beginnt dann seine neue Arbeit bei Werder. (Nordphoto)

Herr Schaaf, erwarten Sie sich von der Weltmeisterschaft Neues in fußballerischer Hinsicht, oder sind die Möglichkeiten längst ausgereizt?

Thomas Schaaf: Durch meine Arbeit als Beobachter für die Uefa bei der Euro 2016 weiß ich, dass wir extrem weit gekommen sind. Noch etwas Neues zu kreieren, ist deshalb sehr schwierig. Eher glaube ich, dass das eine oder andere zurückkommen wird, das vielleicht schon vergessen schien. So wie seit 2016 der Mittelstürmer, den man in Wertschätzung und Ausbildung ein paar Jahre lang vernachlässigt hatte, mit Spielern wie Mario Gomez, Sandro Wagner oder Davie Selke wieder in den Fokus gerückt ist. Oder nehmen Sie das Thema Flanken: Wo zuvor, geprägt durch Teams wie Real Madrid, FC Barcelona oder Bayern München, das Kurzpass- und Ballbesitzspiel dominiert hat, sind Flanken heute wieder ein probates Mittel.

Ist Ihre Vorfreude auf die Weltmeisterschaft ungetrübt, oder bereiten Ihnen die vielen Streit-Themen rund um den Fußball Sorgen?

Vor großen Turnieren gibt es immer wieder Themen, die einen nicht unbedingt glücklich machen. Im Laufe des Wettbewerbs verschwinden diese Themen zwischenzeitlich aber etwas aus dem Fokus. Ich jedenfalls freue mich auf hoffentlich attraktiven Fußball.

Aufreger-Themen aber hat die Fifa selbst geliefert. Wie etwa sehen Sie die WM-Vergabe an Russland?

Der Fußball hat die Kraft Völker und Kulturen miteinander zu verbinden. Dass die Diskussionen um die Vergabe an Russland oder auch das Thema Doping dabei aber nicht gerade förderlich sind, ist auch klar. Und man muss immer wieder aufs Neue schauen, wie weit man gehen darf.

Wo ziehen Sie die Grenze?

Dort, wo die Freiheit beschnitten wird und der Einzelne nicht so leben kann, wie er gerne möchte. Dass Russland in dieser Hinsicht zumindest nicht unproblematisch ist, lässt sich kaum bestreiten.

Viel diskutiert werden zurzeit auch die Pläne von Fifa-Präsident Gianni Infatino für eine Weltmeisterschaft mit 48 Ländern, für eine Global Nations League und für eine reformierte Klub-Weltmeisterschaft. Verkauft Gianni Infantino damit die Seele des Fußballs?

Es stellt sich die Frage, inwieweit es in erster Linie noch um den Fußball geht oder doch vor allem ums Business. So habe ich mich beim Champions-League-Finale in Kiew angesichts der Inszenierung vor dem Spiel

gefragt: Will ich das sehen, brauche ich so etwas wirklich?. Meine Sorge um den Fußball in seiner ursprünglichen Form habe ich bereits vor Jahren zum Ausdruck gebracht. Und in diesem Punkt bleibe ich konservativ, denn ich liebe diesen Sport und möchte auch in Zukunft seine Faszination erleben dürfen.

Befürchten Sie eine Entfremdung zwischen Fans und Klubs?

Es darf nicht sein, dass sich ein Spieler eher über seinen Wert als Marke definiert als über das, was er auf dem Feld leistet. Und Ablösesummen von 200 Millionen Euro sind für den Fan längst nicht mehr zu greifen, egal, um welchen Superstar es sich auch handeln mag. Zwar hat man für Topspieler schon früher viel Geld bezahlt, heute aber stimmen die Relationen überhaupt nicht mehr. Selbst Durchschnittsspieler kosten jetzt 30 Millionen und mehr.

Sie selbst werden zur neuen Saison ab 1. Juli als Technischer Direktor zu Werder Bremen zurückkehren. Was bedeutet Ihnen diese Rückkehr?

Wenn man so lange bei einem Verein gearbeitet hat wie ich bei Werder, wird ein Teil des Herzens immer diesem Klub gehören. Aber auch in Bremen wird der Fußball heute anders wahrgenommen, und viele Aufgabenbereiche sind hinzugekommen.

Wie definieren Sie in der neuen Funktion Ihre Aufgaben?

Ich werde dafür verantwortlich sein, wie sich Werder Bremen grundsätzlich fußballerisch darstellen und von anderen Vereinen abgrenzen möchte. Wir wollen uns über offensiven Kombinationsfußball definieren, so, wie es Werder meist getan hat. Mein Aufgabenbereich betrifft vor allem die Akademie, erstreckt sich aber hin bis zum Profi-Bereich, auf den ich allerdings keinen Einfluss nehme. Vielmehr geht es darum, möglichst viele Spieler aus den eigenen Reihen so weiterzuentwickeln, dass sie den Sprung zu den Profis schaffen können.

Bedeutet das, dass es den Trainer Thomas Schaaf nie mehr geben wird?

Nein. Ich bin grundsätzlich gegen solche Aussagen. Denn es kann immer einmal eine Situation eintreten, die verlangt, dass man sich ihr stellt. Damit man mich aber nicht falsch versteht: Für die Zeit, in der ich bei Werder meine neue Rolle bekleide, werde ich weder intern noch extern als Trainer zur Verfügung stehen.

Die Fragen stellte Andreas Kötter.

Zur Person

Thomas Schaaf kehrt am 1. Juli als Technischer Direktor zu Werder Bremen zurück. Bis dahin bleibt ein bisschen Zeit zum WM-Gucken. Und Schaaf kennt sich aus. Nicht nur, weil er Spieler wie Mesut Özil von 2008 bis 2010 als Werder-Coach selbst trainierte. Der werde die jüngste Kritik von außen über die Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan nicht so schnell abschütteln, vermutet Schaaf. Was er von der WM in Russland erwartet, erzählt Schaaf im Interview.