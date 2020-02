Volle Pulle Richtung Tor der TG Nürtingen: Jordis Mehrtens erzielte für Werder Bremen beim 29:23-Sieg am Samstagabend fünf Tore. Für die Zweitliga-Handballerinnen war es der erste Heimsieg in der laufen Saison, entsprechend groß war die Freude nach dem Abpfiff. Die 18-Jährrige spielt schon ihre zweite Saison bei Werder in der zweiten Liga und hatte ihren Vertrag vor gut einem Jahr bis Sommer 2021 verlängert. (Oliver Baumgart (hansepixx))

Mit was genau die Werderanerinnen nach dem Abpfiff in der Kabine angestoßen hatten, wusste Robert Nijdam nicht so genau. „Aber ich hoffe, es hat ihnen geschmeckt“, sagte der Trainer, der zur Kabine des Frauen-Zweitligisten keinen Zutritt hat. „Die Mädels haben das ganz großartig gemacht und sich einen Drink verdient.“ Das stimmte wohl, denn das 29:23 (13:9) gegen die TG Nürtingen in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle war tatsächlich der erste Heimsieg in dieser Saison. Ein Erfolg, der fast schon lebenswichtig war. Denn plötzlich sind Werders Handballerinnen nicht mehr Letzter in der Tabelle. Und haben, was noch viel wichtiger ist, jetzt wieder Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze gefunden. „Drei Punkte sind es jetzt noch, da sieht die Tabelle doch gleich wieder besser aus“, fasste Nijdam den 18. Spieltag zusammen.

Auch am Tag nach dem Spiel wirkte der Holländer, seit Dezember letzten Jahres bei Werder als Cheftrainer unter Vertrag, ziemlich aufgeräumt. „Ich bin eigentlich fast immer entspannt“, meinte er, er habe in seinem Leben eine gute Balance zwischen Anspannung und Entspannung gefunden. Eine Ausgeglichenheit, die offenbar auch auf sein Team abfärbt. Denn Nijdam hat schon jetzt geschafft, was Vorgänger Dominic Buttig zu selten gelungen war: Schwächen minimieren, Stärken maximieren. Klingt banal, aber Nijdam hat den Handballerinnen kaum noch für möglich gehaltenes Selbstvertrauen antrainiert. Viermal pro Woche sieht er seine Mannschaft im Training. Und jedes Mal habe er gespürt, dass sich seine Spielerinnen gegen den Abstieg aus der zweithöchsten Klasse stemmen wollen. „Wenn man sieht, wie hart sie unter der Woche arbeiten, wie sie fighten, dann freut es mich ganz besonders, wenn sie dann am Wochenende dafür belohnt werden“, sagte der Trainer.

Bis auf den letzten Tabellenplatz war die Mannschaft in der vergangenen Woche nach der 22:32-Niederlage in Rosengarten gerutscht. Aber das habe er gar nicht mehr so thematisiert in der Trainingswoche, meinte Nijdam. Er habe den Spielerinnen gesagt: „Schaut nicht auf die Tabelle, schaut ab jetzt nur noch von Spiel zu Spiel. Wir haben jetzt noch 13 Endspiele.“ Jetzt sind es noch zwölf, gleich im ersten Finale war Werder das bessere Team – und gewann verdient. Weil die Mannschaft viel von dem umsetzte, was der Trainer gefordert hatte. „Wir wollten über die Emotionen kommen, das Tempo hochhalten und aggressiv in der Abwehr stehen.“ Und genau das habe seine Mannschaft geschafft.

Wie schon in der Vorwoche setzte Nijdam in der Mitte auf Rabea Neßlage und Denise Engelke auf der rechten Rückraumseite. Die Bremerinnen kamen kurzzeitig besser ins Spiel als die Gäste, bei denen Torhüterin Jesse van de Polder einige Male stark parierte und verantwortlich dafür war, dass die Gäste nach zwölf Minuten etwas unerwartet mit 6:4 in Führung lagen. Die Führung wechselte in der Folge einige Male, erst mit dem Pausenpfiff lag Werder beim 13:9 recht komfortabel mit 13:9 in Front. Eine Führung, die das Nijdam-Team fortan nicht mehr aus der Hand gab.

Nach dem Wechsel erhöhte Werder das Tempo und schaffte es, dass auch die 244 Zuschauer für Emotionen sorgten. 24:16 stand es nach 48 Minuten und damit war das Spiel praktisch entschieden. Auch die rote Karte für Denise Engelke acht Minuten vor dem Ende kippte das Spiel nicht mehr, obwohl Werder fortan auf die beste Torschützin verzichten musste. Die frühere Oytenerin, erst im vergangenen Sommer zu Werder gewechselt, ist seit Wochen in Topform. Ihr Trainer wollte die 27-Jährige trotzdem nicht hervorheben aus einer Mannschaft, die die Partie letztlich souverän runter spielte. „Es fällt mir immer schwer, eine Spielerin hervorzuheben“, sagte Nijdam, für ihn stehe stets die Mannschaft im Vordergrund. „Deshalb will ich nicht so viel über einzelne Spielerinnen sagen.“ Ein kleines Lob ließ er sich trotzdem entlocken. „Denise hat auf jeden Fall eine gute Entwicklung genommen. “ Für Nürtingens Trainer Stefan Eidt ging die Niederlage in Ordnung, „Werder hat den Sieg heute mehr gewollt“.

Der Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze ist also geschafft, mit Lintfort und Berlin kommen jetzt allerdings wieder stärkere Gegner. Nijdam aber bleibt Optimist. „Wenn nicht ich, wer dann?“, fragt er. In Bremen fühlt sich der Trainer jedenfalls so wohl, dass er sich vorstellen kann, länger als nur bis zum Saisonende zu bleiben, wie es bislang vertraglich geregelt ist. „Alles ist offen“, sagt er. Und fügt an: „Im Februar und März werden normalerweise Gespräche über die kommende Saison geführt. Der Verein und ich werden sprechen und schauen, was passiert.“ Klingt fast so, als habe Robert Nijdam eigentlich nicht vor, schon nach dieser Saison wieder die Koffer zu packen. Er will sich ja auch noch die Stadt anschauen, hat er gesagt. Denkbar, dass er dazu noch viel Zeit bekommt.

Werder Bremen: Andresen, Anschütz; Pods (3), Thomas, Mehrtens (5), Heinrich, Neßlage (3/1), Seidel, Engelke (8/3), Gajewski (1), Güter, Döpke (3), Defayay (6).