Bremen. Irgendwann sagt wohl jeder diesen Satz. Und früher oder später weiß wohl auch jeder, was mit ihm zum Ausdruck gebracht werden soll: Für die einen ist das Glas halb leer, für die anderen ist es halb voll. Wer bist du, steht als Frage hinter diesem Satz. Eine ziemlich raffinierte Frage. Kommt so schlicht daher, ist aber das Gegenteil von schlicht.

Die bekannte Bremer Reiterin Esther Forkert sitzt in ihrem Wohnzimmer und sagt zum Reporter: „Zum Glück bin ich der Typ, für den das Glas halb voll ist.“ Da kann der Reporter gar nicht anders als zu denken: Ja. Das ist wirklich ein großes Glück. Glück Nummer eins sozusagen. Glück Nummer zwei wäre die Familie. Und dann noch Glück Nummer drei: der Zufall. Alles zusammen hat Esther Forkert Ende Januar an einen Punkt getragen, den sie so einschätzt: Zu ungefähr 75 Prozent verfügt sie wieder über jene Kraft und Energie, die sie vor dem Unfall besaß. Die Ärzte haben ihr gesagt, dass das viel ist. Sehr viel. Die meisten Betroffenen mit einem Schädel-Hirn-Trauma seien nach einem Jahr noch nicht da, wo sie schon nach wenigen Monaten gewesen ist. Esther Forkerts Geschichte ist nicht nur eine von einem der heftigsten Unfälle in der Bremer Springreit-Szene. Sie erzählt nicht nur vom Schicksal. Sondern auch davon, was es heißt, es anzunehmen. Und wieviel Glück es braucht, überhaupt dazu in der Lage zu sein.

Der Unfall: Es passierte Ende August in Schwanewede. General-Rosenberg-Turnier und Bremer Landesmeisterschaften. Vorm finalen Umlauf liegt Esther Forkert mit Champagner in Führung. Das ist alles andere als überraschend, seit Langem gehört die 39-jährige Esther Forkert vom RC Rosenbusch zu den Besten. So wie ihr Mann Hergen und ihr Schwager Marten. Die Forkerts mit ihrem Stall Rosenbusch sind eine Art Institution in der Szene, sie züchten und bilden auf ihrer idyllischen Anlage in Oberneuland Pferde aus, betreuen Pensionspferde, besetzen Turniere – und veranstalten jedes Frühjahr selbst ein großes Turnier. Es ist Bremen größtes.

Mit einem anderen, einem Nachwuchspferd, sieben Jahre alt, tritt Esther Forkert in Schwanewede vor dem Meisterschaftsdurchgang noch zu einer Rahmenprüfung an. Es läuft gut, an einer Zweier-Kombination aber macht das Pferd zwischen den Hindernissen nur einen Galoppschritt statt zwei. Das musste schief gehen. Pferd und Reiterin stürzen zu Boden. Verkantet liegt das Tier da und versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Es ist unverletzt geblieben, es wird schon bald wieder geritten und später verkauft. Nicht wegen des Unfalls, betont Hergen Forkert. Ganz normaler Geschäftsvorgang, sagt er.

Esther Forkert bleibt nicht unverletzt. Der Sturz an sich wird nicht zum Drama, aber die Momente danach. Beim Versuch, sich aufzurappeln, erwischt ein Hinterhuf der Pferdes ungewollt den Hinterkopf von Esther Forkert. Zweimal. Allgemeines Entsetzen unter den Zuschauern, zu denen zufälliger- wie glücklicherweise ihr Mann und ihre beiden Kinder, zwei und sieben Jahre alt, nicht zählen. Nach ungefähr einer Viertelstunde landet der Rettungshubschrauber aus dem Klinikum Mitte.

Zweieinhalb Wochen liegt Esther Forkert in der Klinik, eine Woche davon im künstlichen Koma. Man weckt sie auf, es beginnt der Weg zurück ins Leben. Es ist ein langer Weg, vor allem einer von Anfang an. „Ich musste praktisch alles wieder neu lernen“, sagt sie. Der erste Gang bis zur Toilette, puh, was für eine Herausforderung. Sie ist extrem geschwächt. Verunsichert. „Das Vertrauen war erst mal weg“, sagt sie. Als ihre Familie mit den Kindern da ist im Krankenhaus, sagt sie einmal, dass aufgepasst werden muss, damit das Kind nicht aus dem Fenster springt. Sie kann das überhaupt nicht einschätzen, dass die Gefahr gar nicht besteht. Dafür sind die Fenster viel zu hoch angebracht. In solchen Momenten wird es deutlich spürbar, welch weiter Weg bis zur Normalität jetzt vor ihr liegt.

Die Familie wird zum wichtigen Wegbegleiter. Ständig ist jemand bei ihr im Krankenhaus, auch nachts. Die Nichte legt sogar ihr Studium auf Eis und kümmert sich verstärkt um die Kinder. Ohne einen Masterplan zu entwerfen, kümmert sich jeder Forkert so, als ob es den Masterplan geben würde. Es gibt gute Gründe, die Forkerts privilegiert zu nennen auf ihrem wunderschönen Anwesen. Das sofort Auffällige bei einem Besuch auf dem Anwesen ist aber weniger der Status. Es sind eher diese engen Familienbande, die ein Schön-dass-es-sowas-noch-gibt-Gefühl erzeugen.

Die nächste Etappe auf Esther Forkerts Weg, wieder Esther Forkert zu werden, ist eine zweimonatige Reha in Boberg bei Hamburg. Die Verunsicherung, die innere Unruhe: noch längst nicht weg. Sie kann nicht schlafen. Seit dem Koma hat sie nicht einmal richtig geschlafen Wenn ich doch nur einmal schlafen könnte, erzählt sie. Oder: Wenn ich nur eine Woche mit meinem Hergen auf eine einsame Insel könnte, weit weg, dann würde bestimmt alles wieder in Ordnung sein. Die Sehnsucht nach Ruhe ist so groß wie der innere Aufruhr. Auch die Schlaftabletten helfen nicht. Davon ist sie eher noch unruhiger geworden, erzählt sie. Auch eine depressive Phase gehört zum Ringen mit dem Schicksal.

Der Unfall ist ein Arbeitsunfall gewesen, die Berufsgenossenschaft ist der Träger für die Rehabilitation. Das macht Einiges einfacher, in ihrem Inneren aufräumen kann die Genossenschaft aber auch nicht. Ein Heimaturlaub während der Reha führt zu einer Art Überforderung. Zu viele Eindrücke. Bei einer Begegnung mit den Pferden im Stall merkt sie, dass ihr Reaktionsvermögen noch gar nicht ausreicht für einen sicheren Umgang mit den Tieren. Die Ärzte in Boberg sagen, es würde gute Gründe geben, sie bis Weihnachten dort zu behalten. Anfang November jedoch kommt sie nach Hause.

Und was passiert? Sie kann schlafen. Dreimal pro Woche ambulante Reha, einmal zum Gedächtnistraining in eine neuropsychologische Praxis. Schritt für Schritt ins Normale. Noch immer ist dieses Urvertrauen angeknackst, sie fährt nicht im Dunkeln Auto, fährt auch keine langen Strecken. Sie kann sich weder an den Unglücksritt in Schwanewede noch an den Monat danach erinnern. Sie hat im September auch mal ihr kleines Kind gewickelt oder mit der Familie ein Eis gegessen. Muss sie sich erzählen lassen, weiß sie nicht.

Doch die Fortschritte sind unverkennbar, sagt sie. Zu den Fortschritten gehören auch die Gedanken an die Rückkehr in den Sattel. Irgendwann werde ihr Mann ihr ein braves Pferd für eine ruhige Runde bringen. Sie will es ihrem Körper überlassen, wann es soweit ist. Sie weiß nur, dass der Moment kommen wird, und sie hat keine Angst davor. „Mein Herz schlägt für Pferde“, sagt sie. Sie gehöre zu den Menschen, die eher auf einem Pferd saßen, als dass sie laufen konnten. Damals in Cuxhaven sei das gewesen, wo sie aufwuchs.

Ihr Mann Hergen sagt, es müsste schon mit dem – nein, Teufel sagt er jetzt lieber nicht – mit dem Zufall zugehen, wenn seiner Frau ein zweites Mal ein solcher Reitunfall widerfahre. Es gebe auch keinerlei Grund zu verkrampfen. Wie er müsse seine Esther niemandem mehr etwas beweisen im Reitsport. Da haben sie sich ihren Platz längst erkämpft. Und außerdem gelte ja sowieso: „Zuerst kommen die Familie und die Kinder. Das ist das Wichtigste. Und danach können wir dann reiten.“ Irgendwie klingt es gerade sehr gut, wenn ein Reiter das so sagt.