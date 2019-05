Die weibliche Jugend A vom HC Horn schied ebenso aus wie die männliche Jugend B und die Knaben A vom Club zur Vahr.

Es ging um alles oder nichts in den entscheidenden Spielen. Der HC Horn unterlag dabei dem Klipper THC Hamburg knapp erst im Penalty-Schießen, nachdem es nach Ablauf der regulären Spielzeit 1:1 stand. Bei vier von sechs Penaltys auf ihr Tor behielt HCH-Keeperin Eva Reynolds die stärkeren Nerven. Allerdings hielt die gegnerische Torfrau noch einen mehr, sodass unterm Strich ein 2:3 zu Buche stand. Der Klipper THC Hamburg spiele mit seinen Damen, von denen einige noch in der Jugend starten, in der Zweiten Bundesliga, sagte der Horner Trainer Andreas Busch. „Sie waren technisch auf manchen Positionen einen Tick besser.“ Über die läuferische Leistung habe sein Team mithalten können. „Penalty ist ein Glücksspiel“, sagte er.

Ganz ohne Nachschießen schafften es drei von vier Mannschaften vom Bremer HC in die nächste Runde. Die weibliche Jugend B besiegte den Klipper THC Hamburg mit 1:0. Denselben Gegner in der U14 schossen die Mädchen A mit 7:1 aus dem Rennen, die Knaben A holten ein 1:0 über den Großflottbeker THGC raus. Einzig die männliche Jugend A hatte beim 2:3 gegen den TTK Sachsenwald das Nachsehen. Beim Stand von 2:2 kassierten die Jungen 50 Sekunden vor Schluss noch den Gegentreffer, so BHC-Trainer und Sportlicher Leiter Martin Schultze. „Die Mädchen A und Knaben A haben sich erwartungsgemäß sehr souverän qualifiziert“, sagte er. Die Knaben A hätten gemessen an ihren Spielanteilen auch höher gewinnen können. Seine weibliche Jugend A hat der BHC zurückgezogen. Das Team besteht zu großen Teilen aus Spielerinnen der ersten Damenmannschaft. „Die Belastung mit der Bundesliga wäre zu groß gewesen“, sagte der Trainer.

Vom Club zur Vahr hat die männliche Jugend B gegen den Club an der Alster ein 0:10 kassiert und die Knaben A gegen den Harvestehuder THC ein 1:12.

Die U14 bestreitet am kommenden Wochenende, 22. und 23. September, in Hamburg das Finale der Norddeutschen Meisterschaft. Die weibliche Jugend B empfängt am Sonnabend, 22. September, den Club an der Alster zum Spiel um den dritten Platz.