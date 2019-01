Damit kann sie einen Spieltag vor dem Ende der Oberliga-Vorrunde nicht mehr vom wichtigen zweiten Tabellenplatz verdrängt werden. „Wir freuen uns auf die Oberliga, denn dort kann meine Mannschaft, die zur Hälfte dem jüngeren Jahrgang angehört, noch viel lernen“, war Grit Gerke mit ihren Spielerinnen nach dem Abpfiff überglücklich.

Für den Gegner hatte sich die Tür zum Aufstieg dadurch gleichermaßen geschlossen. Dabei war der Altenwalde Tross extra in Begleitung eines riesigen goldenen Pokals in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle erschienen – offenbar zur zusätzlichen Motivation. Beeindruckt hatte das die Grün-Weißen nicht im Geringsten. Sie konnten sich auf ihre offensive 3:2:1-Deckung verlassen, die im Laufe des Spiels immer besser zusammenfand. In der Offensive entwickelten die Gastgeberinnen dagegen anfangs noch zu wenig Druck auf die Altenwalder Verteidigung, dafür spielten sie ihre Angriffe nach der 8:7-Pausenführung deutlich besser aus. Sie suchten gegen die TSV-Deckung zunehmend das taktische Mittel des Durchbruch, weshalb die Niedersachsen auch in ihren Angriffen nervöser wurden und sich einige Ballverluste erlaubten.

Die Grün-Weißen setzen sich im zweiten Durchgang einige Male auf drei Tore ab, die Niedersachsen ließen die Tuchfühlung allerdings bis fünf Minuten vor Schluss nie gänzlich abreißen. Die Entscheidung fiel beim 18:16, als Isabell Krawutschke, Gesa Behrens und Tessa Budelmann mit ihren drei Toren in kurzer Folge zum 21:16 alles klarmachten. Die letzten beiden Gegentreffer konnte das Gerke-Team in der Schlussminute in Unterzahl locker verkraften.

SV Werder Bremen: Schikorra, Rau: Krawutschke (3), Schmiemann (2), Otto, Jarocki, Budelmann (8/4), Paeslack (1), Mackowiak (4), Behrens (3/1).