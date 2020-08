Der FC Oberneuland darf als Gewinner der Lotto-Pokals an der ersten Runde des DFB-Pokals teilnehmen. (Christina Kuhaupt)

Der FC Oberneuland (FCO) wird sein Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals in Mönchengladbach austragen. Auf Wunsch des Bremer Amateur-Meisters und-Pokalsiegers haben die Vereine das Heimrecht getauscht. Auf den Tausch mit dem Bundesligisten haben sich die Klubs am Donnerstag bei einem Treffen in Mönchengladbach geeinigt, der DFB hat dem Tausch laut FCO-Sprecher und-Vorstandsmitglied Uwe Piehl bereits zugestimmt.

Anpfiff wird am 12. September um 15.30 Uhr sein. Da die Paarung weiterhin FC Oberneuland gegen Borussia Mönchengladbach lautet, werden die Bremer in ihren roten Heimtrikots antreten. Ob Zuschauer zu dem Spiel zugelassen werden, steht noch nicht fest. Fest steht laut Uwe Piehl hingegen, dass der Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach in einer der kommenden Länderspielpausen zu einem Freundschaftsspiel nach Oberneuland kommen wird. Um sich zunächst mit ganzer Kraft auf das Pokalspiel vorbereiten zu können, versucht der FC Oberneuland derzeit, das für den 5. September angesetzte erste Regionalliga-Spiel gegen den TSV Havelse zu verlegen.