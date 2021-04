Fünf Gegentreffer in Augsburg: Pinguins-Goalie Brandon Maxwell. (Eduard Martin)

Mit 8:1 hatten die Fischtown Pinguins eine Woche zuvor die Augsburg Panther abgefertigt. Es war ihr bislang höchster Saisonsieg in der DEL, mit Abstand. Am Donnerstagabend lief zwar nicht das komplette Kontrastprogramm, aber zumindest ein bisschen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch kassierte diesmal eine 2:5-Niederlage (1:3, 0:1, 1:1). Erneut hatte sie ein Spiel verloren, in dem ihr Bester, Jan Urbas, nicht dabei war.

Die Augsburger kämpfen noch um einen Play-off-Platz in ihrer Süd-Gruppe, die Bremerhavener hatten das Viertelfinale in der Gruppe Nord schon vor dem Spiel fast sicher. Lag es daran, dass die Panther mit Feuereifer loslegten und die Pinguins zunächst einen eher sperrigen Eindruck hinterließen? Lag es an der unschönen 1:8-Erinnerung in den Augsburger Hinterköpfen? Lag es am Fehlen des Bremerhavener Topstürmers Jan Urbas, der sich Anfang der Woche beim 2:1-Erfolg gegen den amtierenden Meister Adler Mannheim verletzt hatte? Jedenfalls sah es nach dem Anfangsdrittel so aus, als könnte es diemal ein fröhliches Scheibenschießen für Augsburg werden. Die Gastgeber führten 3:1. Wade Bergman und David Stieler hatten die Panther per Doppelschlag in der zehnten Minute in Front gebracht, Andrew Leblanc hatte sechs Minuten später Treffer Nummer drei markiert. Zwischenzeitlich war Pinguins-Stürmer Ziga Jeglic aus kurzer Distanz der Anschlusstreffer gelungen.

Zwar konnten die Pinguins die Augsburger Angriffswucht im zweiten Drittel deutlich besser abfedern und deutlich mehr eigene Torschüsse abfeuern. Dennoch gerieten sie weiter ins Hintertreffen. Erneut traf, in der 22. Minute, David Stieler. Der erfahrene Tscheche hatte einst für eine Saison auch das Trikot der Pinguins getragen und dabei 27 Treffer sowie 30 Assists zum Aufstieg in die erste Liga beigesteuert. Auch das Bremerhavener Chancenplus im Schlussabschnitt änderte nichts mehr am Drei-Tore-Abstand. Danny Kristo hatte die Panther kurz vor der Schlusssirene sogar mit dem 5:1 beliefert, ehe Niklas Andersen noch der zweite Bremerhavener Treffer gelang.